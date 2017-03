"Unter anderen Umständen" / ZDF dreht 14. Film der Krimireihe (FOTO)

Mainz (ots) -In Schleswig und Umgebung entsteht derzeit der 14. Film derZDF-Krimireihe "Unter anderen Umständen" mit dem Arbeitstitel "DasHaus am Meer". In ihrem neuen Fall gerät Kommissarin Jana Winter(Natalia Wörner) in ein komplexes Lügenkonstrukt: Eine Familie greiftzu drastischen Mitteln, um ihren sozialen Abstieg zu verhindern. Inden weiteren Rollen spielen Ralph Herforth, Martin Brambach, NeleMüller-Stöfen, Janna Striebeck, Martin Lindow, Bernhard Schir, PeterBenedict, Hansjürgen Hürrig und andere. Regie führt Judith Kennel,die bisher alle Filme der Reihe realisiert hat. Das Drehbuch schriebAndré Georgi ("Schweigeminute").Eine anonyme Anruferin meldet ein Kapitalverbrechen. Tags daraufwird die Leiche einer jungen Frau in einem Naturschutzgebietaufgefunden. Jana Winter und Matthias Hamm (Ralph Herforth) findenheraus, dass es sich bei der Toten um die Ukrainerin Daria (KristaTcherneva) handelt, die in Deutschland ein neues Leben beginnenwollte. Ihr Plan war, erst als Au-Pair Geld zu verdienen und dann zuheiraten. Doch ihr Auserwählter, Maik Leinemann (Timo Jacobs), istkein unbeschriebenes Blatt. Schon seine Ex-Freundin soll er zurProstitution gezwungen haben. Leinemann gibt zu, Daria am Abend zueiner "Kundenparty" gebracht zu haben, danach habe er sie aber nichtmehr gesehen. Hamm sucht den Gastgeber, Bauunternehmer HorstSteinberg (Bernhard Schir), in seiner schicken Villa am Meer auf. Erhatte die Party veranstaltet, um seine Kunden bei Laune zu halten.Daria habe er direkt wieder hinausgeworfen, da sie unter Drogengestanden habe und völlig fertig gewesen sei.Im Laufe der Ermittlungen kann die anonyme Anruferin ermitteltwerden: Katharina Seidel (Nele Müller-Stöfen), eine Frau mit dreiKindern, einem arbeitsunfähigen Ehemann und einem Haufen Schulden.Sie und ihre Schwester Sybille (Janna Striebeck) wollen Daria aufeiner Landstraße mit einem Mann gesehen haben, dessen Beschreibungauf Leinemann passt. Es stellt sich heraus, dass Katharina Seidelsich aus finanzieller Not heraus prostituiert und ebenso auf derParty des Unternehmers war. Doch was mit Daria geschehen ist, kannoder will sie nicht sagen. Jana muss sich ganz auf ihren Instinktverlassen, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.Es produziert die Network Movie Film- und Fernsehproduktion,Hamburg; Produzenten sind Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge. DieRedaktion im ZDF hat Daniel Blum. Die Dreharbeiten dauernvoraussichtlich bis 5. April 2017. Ein Sendetermin steht noch nichtfest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/zdfkrimiAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/umstaendePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell