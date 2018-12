Unter Zugzwang: Banken setzen bei PSD2 Umsetzung zunehmend auf standardisierte Softwarelösung von NDGIT

München (ots) - Der Countdown läuft: Am 14. März 2019 geht dieUmsetzung der Payment Service Directive (PSD2) in die heiße Phase.Zahlungsdienste müssen bis dahin für Kontoinformations- undZahlungsauslösedienste eine Testumgebung ihrer technischenSchnittstellen inklusive Dokumentation bereitstellen. Dabei greifenaktuell viele Institute auf externe Hilfe zurück, wie die von NDGIT,Anbieter der ersten API-Plattform für Banking und Insurance inEuropa. Mit "PSD2 Ready" bietet der Technologie-Führer im BereichAPI-Management eine Komplettlösung, die sofort einsetzbar ist. Durchden engen Zeitplan ist für viele Banken eine standardisierteSoftwarelösung die letzte Chance, hohen Strafen und Abmahnungen durchVerbraucher und Verbände zu entgehen, da oftmals das Know-how fürInhouse-Lösungen fehlt.NDGITs PSD2 Software ist als erste und einzige Lösung am MarktOut-of-the-box sofort einsetzbar und innerhalb von nur 60Arbeitstagen implementiert. Das Produkt "PSD2 Ready" bietet fertigeAPIs mit Backend-Konnektoren nach den aktuellen, technischenStandards der Berlin Group, STET oder UK Open Banking. AlleFunktionen für die PSD2- und RTS-Regulatorik sind bereits enthalten,vom Drittanbieter-Management bis zu PSD2-Reports. Die Software istflexibel für alle Anforderungen komplexer Banken-IT konfigurierbarund zudem an die verschiedenen Möglichkeiten der API-Standards sowieBerechtigungs-Optionen anpassbar. Updates und Erweiterungen führtNDGIT zentral durch, ohne die einzelnen Bankschnittstellen anpassenzu müssen.Last-Minute-Hilfe ist gefragtDer Bedarf an schnellen und effizienten Lösungsansätzen ist hoch.Als Hidden Champion im Bereich API-Management arbeitet NDGIT bereitserfolgreich mit über 20 Banken in Europa zusammen, darunter UBS, dieBerner Kantonalbank (BEKB) oder die Hypothekarbank Lenzburg (HBL).Tendenz steigend.Das bestätigt auch Oliver Dlugosch, CEO von NDGIT: "Immer mehrBanken stellen fest, dass sie sich bei der Aufwandseinschätzung derPSD2 Umsetzung verkalkuliert haben. Jetzt, so kurz vor der Deadline,ist der Druck natürlich groß, alle technischen Anforderungen nochrechtzeitig umzusetzen. Banksysteme sind über Jahrzehnte dafürkonzipiert worden, gerade nicht von außen zugänglich zu sein. DieserParadigmenwechsel ist für die Banken extrem schwierig. Aber dafürgibt es NDGIT: Unsere 50 Spezialisten für Open Banking,API-Management und Payment liefern das notwendige Knowhow undarbeiten permanent daran, dem großen Ansturm gerecht zu werden undnoch alle Banken fit für die PSD2 zu machen." Dabei profitierenBanken von dem Wissen aus über 20 PSD2 Projekten und reduzieren dabeidie Risiken von eigenen Entwicklungen.Über die NDGIT GmbHDie NDGIT GmbH steht für Next Digital Banking und liefert dieerste API-Plattform für Banking und Insurance. Diese verbindet Bankenund FinTechs mit digitalen Ecosystemen. Die Technologie ermöglicht esder Bank, sich für digitale Partner mit Open Banking APIs undPSD2-Lösungen zu öffnen. Damit bildet die NDGIT FinTech-Plattform dastechnologische Rückgrat für neue Anwendungen und IT-Landschaften imBanking und Insurance. NDGIT hat 2017 das erste Open Banking derSchweiz implementiert und wurde für die beste Zusammenarbeit zwischenBank und FinTech mit dem Euro Finance Tech Award 2017 ausgezeichnet.Pressekontakt:Stefanie MilckeVP Marketing and Communications NDGIT GmbHRidlerstraße 35a, 80339 Münchenpresse@ndgit.comOriginal-Content von: NDGIT, übermittelt durch news aktuell