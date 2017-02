Unter den Teppich gekehrt: Studie der Deutschen Umwelthilfe enthüllt unökologische Entsorgung alter Teppichböden in Deutschland

--------------------------------------------------------------Studie Teppichrecyclinghttp://ots.de/MBTok--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Bis zu 400.000 Tonnen alter Teppichböden werdenjedes Jahr verbrannt - DUH kritisiert Greenwashing vonMarkenherstellern wie Desso und Interface - Umweltverband fordertnachweislich recyclingfähige Produkte, flächendeckende Sammelsystemeund Recyclinganlagen in Deutschland - Einführung derProduktverantwortung für Teppichböden notwendigDeutschland hat ein großes Umweltproblem bei der Entsorgungausrangierter Teppichböden. Dies ist das Ergebnis einer aktuellenStudie der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Demnach werden in Deutschlandjedes Jahr rund 400.000 Tonnen alter Teppichböden verbrannt. Dadurchwerden massenhaft recyclingfähige Kunststoffe vernichtet, das Klimabelastet und toxische Abfallprodukte erzeugt. Die DUH fordert alleTeppichbodenhersteller dazu auf, ihre Produkte recyclingfähig zugestalten, flächendeckende Sammelsysteme anzubieten undRecyclinganlagen in Deutschland aufzubauen. Weil dieTeppichbodenhersteller bislang kaum Verantwortung für die Entsorgungihrer Produkte übernehmen, sollte man sie durch die Einführung derProduktverantwortung gesetzlich dazu verpflichten.In dem von der DUH veröffentlichten Bericht "Unter den Teppichgekehrt: das große Entsorgungsproblem der Teppichbodenindustrie inDeutschland" (zur Studie: http://l.duh.de/yxnmj) wird dieproblematische Verbrennung von Teppichböden kritisiert und darüberberichtet, wie wenig sich die Hersteller um die Entsorgung ihrerProdukte nach ihrem Lebensende kümmern. Die Rücknahmemengen vonTeppichen für ein Recycling werden auf rund drei Prozent der inVerkehr gebrachten Menge geschätzt. Wobei die DUH davon ausgeht, dassselbst dieser kleine Anteil "recycelter Teppichböden" zuminderwertigen Produkten, wie z.B. Waschmaschinenteilen, Eimern oderBlumentöpfen downgecycelt wird. Die im Kreislaufwirtschaftsgesetzfestgelegte Abfallhierarchie, wonach Abfälle vermieden oder (für dieVerwendung im Kreislauf) recycelt werden sollten, wird nach denRecherchen der DUH schlichtweg nicht umgesetzt."Es ist nicht hinnehmbar, dass Teppichböden, die hochwertige, fürdas Recycling geeignete Kunststoffe enthalten, in Deutschland nahezuvollständig verbrannt werden. Wir sprechen bei rund 400.000 TonnenTeppichböden im Jahr nicht von kleinen Mengen. In derVerpackungsbranche und bei der Entsorgung von Elektroaltgeräten wirdein verhältnismäßig großer Aufwand um jeden Prozentpunkt bei derWiederverwendung und dem Recycling betrieben. Es ist unverständlich,dass bei den Herstellern von Teppichböden mit der weitgehendenWertstoffverbrennung eine steinzeitliche Entsorgungspolitik erfolgt.Die technischen und strukturellen Voraussetzungen für eine separateSammlung von Teppichböden sind ebenso vorhanden wie die Technologienzur Wiederverwendung und zum Recycling. Die Teppichindustrie mussjetzt damit beginnen, die gesetzlich festgelegte Abfallhierarchieumzusetzen", fordert der DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.Die DUH fordert ordnungsrechtliche Vorgaben gegenüber derTeppichbodenindustrie und die Einführung der Produktverantwortung.Verbindliche Vorgaben zur Wiederverwendung und zum Recycling könntendarüber hinaus auch im Rahmen einer möglichen Sperrmüllverordnungfestgelegt werden. Gleichzeitig sollte die Verbrennungrecyclingfähiger Materialien ökonomisch unattraktiv gemacht werden."Bisher haben die Teppichbodenhersteller versucht, dieunökologische Entsorgung ihrer Produkte unter den Teppich zu kehren.Durch Begriffe wie ´thermisches Recycling´, was nichts anderes alsdie Verbrennung von Wertstoffen bedeutet, soll eine stofflicheVerwertung vorgegaukelt werden", kritisiert der DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Thomas Fischer. Besonders bedauerlich sei es,dass die als nachhaltig geltenden Teppichbodenhersteller Desso undInterface, trotz ambitionierter Nachhaltigkeitsversprechungen übergeschlossene Wertstoffkreisläufe, bis heute nur zwischen 1,5 und 3Prozent der von ihnen in Verkehr gebrachten Teppichböden für einRecycling zurücknehmen. Der Rest werde verbrannt oder lande aufDeponien. "Die Fakten stehen in einem starken Widerspruch zu denZielen von Interface, bis 2020 keine negativen Umweltauswirkungenmehr verursachen zu wollen, oder von Desso, bis 2020 alle Produktenach dem Cradle to Cradle Prinzip herzustellen", so Fischer weiter.Teppichbodenhersteller stehen vor der Herausforderung zukünftigdie Wiederverwendung und ein hochwertiges Recycling beimProduktdesign zu berücksichtigen, die Sammelmengen undRecyclingquoten deutlich zu erhöhen, Recyclingkapazitäten inDeutschland aufzubauen und die für die Herstellung eingesetztenMaterialien auf den Produkten kenntlich zu machen.Link:Zur Studie "Unter den Teppich gekehrt: das großeEntsorgungsproblem der Teppichindustrie in Deutschland":http://l.duh.de/yxnmjPressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft DUH030 2400 867 43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-PressestelleAndrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell