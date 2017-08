Unter der Oberfläche brodelt es!

Die Lage an den Aktienmärkten bleibt diffus. Der Blick auf die großen Indizes zeigt, dass bislang eigentlich nichts passiert ist. S&P 500 und Dow Jones notieren knapp unterhalb ihrer Allzeithochs, von Korrektur kann also hier keine Rede sein. Im DAX haben wir immerhin eine knapp 8%-ige Reaktion nach unten gesehen, aber wirklich bedrohlich sieht es hier auch nicht aus. Das ist aber eben nur die Oberfläche. Denn wenn die Sentimentindikatoren, wie etwa der CNN Fear&Greed Index, schon deutliche Anzeichen von Angst anzeigen, dann fragt man sich, woher kommt dies angesichts der Entwicklung eigentlich? Hier hilft ein Blick in die Tiefe des Marktes.

Nehmen wir nämlich den Russel 2000, also den Nebenwerteindex der USA, dann ist dieser eben auch schon 8% gefallen. Und beim Blick auf einzelne Werte wird deutlich, dass die Indizes kein wirkliches Bild der Lage zeichnen. Denn viele Werte sind mittlerweile schon 10% und mehr gefallen und lediglich die Tatsache, dass diese nicht so in der Öffentlichkeit wie Apple und Co. stehen, lässt dies viele Börsianer nicht sehen. Und auch die Marktbreite wird schlechter. Standen beispielsweise im April 2016 noch ca. 80% aller an der NYSE gehandelten Aktien oberhalb ihres 50er gleitenden Durchschnitts, so ist diese Zahl mittlerweile auf nur noch 30% gefallen. Ein ähnliches Bild sehen wir am Nasdaq oder auch im S&P 500.

Was heißt dies für uns als Trader? Jim Cramer, ehemaliger Hedgefonds Manager und jetzt lautstarker Moderator einer nach ihm benannten Show auf CNBC, twitterte gestern sinngemäß: „Wenn Sie nach der Korrektur suchen, dann Hallo, wir sind mittendrin…“

Soll heißen, wir sind bereits in einer Korrekturphase, und obwohl die großen Indizes sehr positiv aussehen, sollten wir uns darauf gefasst machen, dass es in den kommenden Wochen durchaus noch holprig werden kann. Kann, nicht muss! Saisonal stehen wir vor den statistisch schwierigsten Wochen des Jahres und daher bleibt es unsere Aufgabe unseren Blick auf das Risikomanagement zu richten und vorsichtig zu bleiben. Helden werden nicht an Hochs, sondern an Tiefs geboren und ein Tief haben wir aktuell sicherlich noch nicht gesehen.

Ein Beitrag von Jens Rabe.