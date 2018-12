München (ots) - In dem neuen Jahresmagazin des Verbandes derZeitschriftenverlage in Bayern (VZB), jetzt erhältlich unterv-z-b.de, erfahren Sie neue und spannende Einsichten, Trends undPerspektiven aus der Medienwelt.Seit mehr als zwei Jahrzehnten beschert die Digitalisierung denVerlagen in schöner Regelmäßigkeit neue Aufgaben, die ein Höchstmaßan geistiger und unternehmerischer Flexibilität erfordern.Waltraut von Mengden, Erste Vorsitzende des Verbands derZeitschriftenverlage in Bayern (VZB), sowie Geschäftsführerin AninaVeigel nennen in ihrem Vorwort des Jahresmagazins als die größtenHerausforderungen u.a. den Umgang mit Künstlicher Intelligenz, dievielen bürokratischen Vorschriften der Gesetzgeber oder dieVeränderung jahrelang gültiger KPIs. Selbstverständlich liegen indiesen vielfältigen Aufgaben auch zahlreiche Chancen für neueGeschäftsmodelle. Dazu sei der Schulterschluss unter denVerlagsmanagern genauso nötig wie die enge Zusammenarbeit mit derPolitik. "Denn nur gemeinsam sind wir stark", so die beidenVerbandslenkerinnen.Diesem Motto folgt auch der Claim "Let's connect" des diesjährigenVZB-Jahresmagazins.Neben dem Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, der ineinem Grußwort Zeitschriften als ein unverzichtbares Medium derInformation und Kommunikation in einer demokratischen Gesellschaftbezeichnete, kommen im Jahresmagazin auch die Vorstandsmitglieder desVZB zu Wort. Darin skizzieren sie Herausforderungen, Entwicklungenund Trends der Branche sowie erfolgreiche Geschäftsstrategien.VDZ-Präsident Dr. Rudolf Thiemann appelliert in seinem Beitrag dafür,mehr denn je geschlossen für die Pressefreit und Pressevielfalt zukämpfen.Boris Schramm, Managing Director GroupM Competence Center, nimmtsich dem Zusammenspiel von Content, Technologie und Kreativität sowieder Rolle von Print an.Florian Haller, CEO der Serviceplan Gruppe, spricht imJahresmagazin des VZB über die Gefahren und Folgen der europäischenE-Privacy-Verordnung, die seiner Meinung nach die Meinungsvielfaltgefährdet.Darüber hinaus kommentieren viele weitere prominenteBranchenexperten die anstehenden Herausforderungen und die damitverbundenen Auswirkungen und Lösungsstrategien auf die Zukunft derVerlagshäuser.Das VZB-Jahresmagazin steht online unter www.v-z-b.de zum Downloadbereit. Einzelne Exemplare des 66 Seiten starken Magazins könnengerne in der VZB-Geschäftsstelle angefordert werden.Über den VZB:Der Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB) ist einetragende Säule des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) inBerlin. Er vertritt die Interessen von 98 bayerischenZeitschriftenunternehmen (u.a. Hubert Burda Media, Condé Nast Verlag,Vogel Business Media, Wort und Bild Verlag). Seit seiner Gründung1948 ist es die Hauptaufgabe des Verbandes, bayerische Verleger beigrundlegenden unternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen.Pressekontakt:Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern e.V.Friedrichstraße 2280801 MünchenTelefon: 0 89/28 81 27-0Telefax: 0 89/28 81 27-27E-Mail: info@v-z-b.deWebsite: www.v-z-b.deOriginal-Content von: VZB Verb. d. Zeitschriftenverlage Bayern, übermittelt durch news aktuell