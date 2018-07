Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Smart City Expo World Congress (http://www.smartcityexpo.com)(SCEWC), die führende internationale Veranstaltung zum Themaintelligente Städte, wird 2018 seine bisher größte Auflageausrichten. Vom 13. bis zum 15. November werden auf demKongressgelände Gran Via von Fira de Barcelona über 700 Städte, 700Aussteller und 400 Referenten zusammenkommen. Unter dem Motto Citiesto live in (auf Deutsch: "Städte, in denen es sich gut lebt") wirddie Veranstaltung verdeutlichen, dass Städte alleTransformationsstrategien auf ein Ziel ausrichten müssen: Metropolenin Orte umzuwandeln, an denen ihre Bürger optimal leben, arbeiten undflorieren können.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/713858/Fira_de_Barcelona_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/713857/Smart_City_Expo_World_Congress_2018.jpg )Weniger als sechs Monate vor der Veranstaltung sind bereits 90 %der SCEWC-Ausstellungsfläche gebucht ? 20 % mehr im Vergleich zumVorjahr. Die 700 auf der Auflage 2018 ausstellenden Firmen ? darunterAcciona, Alstom, Axis, Bosch, Bouygues, Cellnex, Cisco, Citelum,Dassault Systèmes, Deloitte, Deutsche Telekom, Engie, Esri, FCC,Ferrovial, Fiware, Fiware, Hexagon, Huawei, Inesa, Isbak, Itron,Mastercard, Microsoft, Mobileye, Nec, Rambus, Schreder, Suez,Ubiwhere, Urbaser und Worldsensing ? werden eine Nettofläche von über18.000 Quadratmetern belegen.Darüber hinaus wird eine große Anzahl Städte, Regionen und Ländern? darunter Österreich, Barcelona, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin,Brüssel, Buenos Aires, Busan, Dubai, Estland, Florenz, Flandern,Goyang, Grenoble, Hangzhou, Hannover, Israel, Japan, Korea, Leeds,Lyon, Madrid, Montevideo, Niederlande, Norwegen, Prag, Taipeh, TelAviv, Thailand, USA und Wallonien ? auf der Messe vertreten sein, umihre Projekte zu präsentieren.Ugo Valenti, Leiter der Veranstaltung, sagte: " Daskontinuierliche Wachstum unseres Kongresses bestätigt unsere vor zehnJahren getroffene strategische Wahl, auf eine neue Industrie zusetzen, und beweist ihre wichtige Rolle in der nachhaltigenEntwicklung und Transformation von Städten auf der ganzen Welt. DieBürger stehen bereits im Mittelpunkt aller städtischenTransformationsstrategien und bieten ein Forum, um sicherzustellen,dass Städte gemeinsam lernen und heute sowie in Zukunftzusammenarbeiten."Tagung "Sharing Cities"Der SCEWC wird außerdem den Gipfel "Sharing Cities" ausrichten,der am 12. November beginnt. So wie bei den früheren Auflagen, dievon den Städten Amsterdam und New York ausgerichtet wurden, werdensich anlässlich dieser Veranstaltung Bürgermeister undstellvertretende Bürgermeister führender Städte aus aller Welt ? wiezum Beispiel Amsterdam, Mailand, Montreal, New York, Paris, Torontound Wien ? treffen, um zu diskutieren, wie das kontinuierlicheWachstum gemeinsam genutzter Ökonomien das Leben und diewirtschaftliche Entwicklung der Städte beeinflusst und welcheinnovativen Maßnahmen ergriffen werden können, um denHerausforderungen und Chancen, die sich uns bieten, gerecht zuwerden.Pressekontakt:Folc Lecha+34-93-233-3555flecha@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell