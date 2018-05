Unter den Linden: Nach dem Brexit - Neue Pläne für Europa - Montag, 07. Mai 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die Europäische Union steht vor der wichtigstenWeichenstellung ihrer jüngeren Geschichte. Mit dem Brexit verlässteiner der bedeutendsten Pfeiler das Staatenbündnis. Die Folgen werdennun erstmals in belastbaren Zahlen sichtbar: Aus der Finanzplanung,die EU-Kommissar Günther Oettinger vor wenigen Tagen vorgestellt hat,wird eines deutlich: Für die verbliebenen Mitglieder, insbesondereDeutschland, wird es spürbar teurer. Wer profitiert eigentlich vonder EU am stärksten? Was sind uns Europa und die Staatengemeinschaftwert?Unter dem Titel: "Nach dem Brexit - Neue Pläne für Europa"diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen:- Otto Fricke, FDP, MdB- Metin Hakverdi, SPD, Stv. Europapolitischer SprecherPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell