"Unter Beobachtung": ZDFinfo über muslimische Männer in Deutschland (FOTO)

Es ist eine Diskussion, die spätestens seit September 2015 und derGrenzöffnung für tausende Flüchtlinge unerbittlich geführt wird:Gehört der Islam zu Deutschland? Unter Beobachtung stehen dabei vorallem muslimische Männer. Am Donnerstag, 4. Oktober 2018, um 20.15Uhr begleiten die Autoren Sineb El Masrar, Faruk Hosseini und TimKlimes in der ZDFinfo-Dokumentation "Unter Beobachtung - MuslimischeMänner in Deutschland" eben jene in ihrem Alltag - alle mit einemunterschiedlichen Hintergrund und einer anderen Haltung zur aktuellenDebatte. Dabei trifft die Realität auf Klischees, treffen Identitätenauf Nationalitäten: Wer fühlt sich deutsch, wer muslimisch? Und mussdas überhaupt ein Widerspruch sein?In der 45-minütigen Dokumentation kommen die IslamwissenschaftlerMouhanad Khorchide und Hamed Abdel-Samad, die Rapperin undKulturforscherin Reyhan Sahin alias Lady Bitch Ray und der Journalistund "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer zu Wort. "Über dieFrage, ob durch Migration Muslime Deutschland dominieren würden, istdie Debatte so groß geworden - und auch ganz schön plump", soBrinkbäumer. Eine Debatte, die weitergehen wird. Denn sie hat alteWunden aufgerissen und Diskussionen aus den Neunzigerjahrenwiederaufleben lassen: Ist Deutschland ein Einwanderungsland, und wieviel Zuwanderung verträgt es?Zudem treffen die Autoren Dogan aus Würzburg, ein Gastarbeiterkindder ersten Generation. Er ist so selbstverständlich Deutscher wieauch Muslim. Im Film spricht er mit seinem alten KindheitsfreundMichael, der mittlerweile CSU-Mitglied ist, über alte Zeiten unddarüber, was sich geändert hat. Der 34-jährige Student Ahmad Omeiratehingegen berichtet davon, was es bedeutet, den Nachnamen einesberüchtigten arabischen Clans in Deutschland zu tragen. Ahmad, dersich seit seiner Jugend im interkulturellen Dialog engagiert, weiß,wie es sich anfühlt, im Brennpunktviertel groß zu werden und vonRassismus betroffen zu sein.Der 19-jährige Sohrab Ahmadi floh erst vor einigen Jahren über dieBalkanroute aus Afghanistan. In Rostock wartet er nun in einerAsylunterkunft auf ein neues, besseres Leben. Als Flüchtling steht erunter Generalverdacht. Sohrab gehört zur neuen, erst kürzlich inDeutschland angekommenen Generation von Muslimen. Allein deswegen ister im Gegensatz zu Ahmad und Dogan noch weit davon entfernt, sich alsTeil dieser Gesellschaft zu fühlen: Seine Identität bestimmen nochimmer seine Herkunft und sein Glaube - nicht leicht in einemsäkularen Staat.ZDFinfo wiederholt "Unter Beobachtung - Muslimische Männer inDeutschland" am Donnerstag, 11. Oktober 2018, ab 1.15 Uhr.