Unter 30, von Bill Gates ausgezeichnet und auf dem Weg zum internationalen Startup-Star: Cornelia Röper (FOTO)

Berlin (ots) -Cornelia Röper gilt hierzulande als Star in der digitalenSocial-Startup-Szene und wird demnächst auch internationaleAufmerksamkeit erregen: Auf Einladung der Bill und Melinda GatesFoundation wird sie am 24. September zur Verleihung derGoalkeeper-Awards eine Rede über ihre soziale Aktivitäten halten unddas vor einflussreichem Publikum. Es ist ein Event auf Weltniveau,denn 2018 waren dort Speaker wie Barack Obama und Emmanuel Macron.Ihre Liste der sozialen Engagements liest sich beeindruckend:Cornelia Röper gründete wefugees, die weltweit größteFrage-Antwort-Internetseite für Geflüchtete, für die sie 2018 alserste Deutsche von der Bill und Melinda Gates Foundation denChangemaker Award erhielt.Sie ist Gründungsgeschäftsführerin des Social-Startup mitunsleben,das eine Plattform entwickelt, die Menschen dabei hilft, sich imBedarfsfall im Pflege-Dschungel zurecht zu finden. Dazu ist sieVorständin des Verbandes für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft(Vediso), der sich vor zwei Jahren gründete und Sozialunternehmenbzw. seine Mitglieder bei der Digitalisierung zu unterstützen. Undals wäre das alles nicht genug wurde sie auf die Forbesliste der 30unter 30 in Europa aufgenommen."Ich freue mich natürlich über die Aufmerksamkeit, aber wenigerfür mich, als für die Projekte, an denen mein Team und ich arbeiten.Mein Ziel ist es, eine ideale Verknüpfung der sozialen mit derdigitalen Welt zu schaffen, denn so können wir schnell Großes undNachhaltiges erreichen", so Cornelia Röper.Über die mitunsleben GmbHDie mitunsleben GmbH mit Sitz in Berlin ist das größte ökumenischeStartup Deutschlands, hinter dem 15 etablierte Gesellschafter aus derPflege- und Sozialwirtschaft stehen. Ziel ist es, digitale Lösungenund Plattformen für die Branche zu entwickeln. Im November 2018gegründet, entwickelt das junge, gemeinwohlorientierte Unternehmendie Pflegevermittlungsplattform mitpflegeleben.de.