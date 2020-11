Unten einkaufen, oben wohnen: OTTO WULFF baut modernes Wohn- & Geschäftshaus in Berlin-Mitte

Berlin (ots) - Unweit der Berliner Jannowitzbrücke entwickelt und baut OTTO WULFF ein modernes Mehrfamilienhaus mit angeschlossenem Supermarkt. Platzsparende, innovative Stadtentwicklung am Puls der Hauptstadt. Heute wurde der Rohbau fertig gestellt.Nach gut 9 Monaten Bauzeit steht der Rohbau: Der Immobilienanbieter OTTO WULFF entwickelt und baut mitten im Zentrum Berlins das Neubauprojekt SCHILLING. Nur wenige Meter entfernt von Jannowitzbrücke, Spree und Alexanderplatz entstehen an der Schillingstraße bis kommendes Jahr 32 moderne Eigentumswohnungen. Die Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen bieten den Berlinerinnen und Berlinern neuen, zentrumsnahen Wohnraum auf einer Gesamtfläche von 1.615 qm. Im Erdgeschoss entsteht außerdem eine rund 1.000 qm große Gewerbefläche für eine Einzelhandelskette."In Berlin-Mitte sind freie Flächen genauso rar, wie der dringend benötigte Wohnraum. Wir verbinden Wohnen und Einkaufen miteinander und nutzen die freie Fläche dadurch sehr platzsparend und effizient. Oben wohnen, unten einkaufen - vor allem für dicht bebaute Zentren von Großstädten wird das ein Schlüssel zu moderner Stadtentwicklung in der Zukunft sein", sagt Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFF.Das neue Wohn- und Geschäftshaus wird voraussichtlich im Herbst 2021 fertiggestellt. Der Vertrieb der Eigentumswohnungen läuft bereits.Mehr Information zum Neubauprojekt SCHILLING: www.schilling-berlin.com (https://schilling-berlin.com/)Über OTTO WULFF: Seit mehr als 85 Jahren schafft OTTO WULFF Lebensräume, die Menschen glücklicher machen. Das Hamburger Familienunternehmen ist einer der größten Immobilienanbieter Norddeutschlands und beschäftigt aktuell rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. OTTO WULFF entwickelt, baut und betreibt aus einer Hand und ist deutschlandweit mit Standorten in den Metropolen Hamburg, Berlin und Leipzig sowie an Nord- und Ostsee vertreten. OTTO WULFF ist Schrittmacher der Branche: Mit modernen, nachhaltigen und sozialen Konzepten gestaltet der Immobilienanbieter Leben und Arbeiten für eine bessere Zukunft.Pressekontakt:Michael NowakLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 40 736 242 56Mobil: +49 152 225 953 27mnowak@otto-wulff.deOriginal-Content von: OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH, übermittelt durch news aktuell