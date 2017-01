Unspektakuläre Zahlen bei Bayer!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

bei Bayer sind die Zahlen der ersten 9 Monate recht unspektakulär ausgefallen. Der Umsatz blieb fast auf dem Vorjahresniveau, und der Gewinn verbesserte sich um 7,1% auf 6,15 € pro Aktie. Vor allem der Pharmabereich hat sich gut entwickelt. Im Bereich Pflanzenschutz und Saatgut blickt man dagegen auf ein schwieriges Marktumfeld. Aber genau in diesem schwierigen Marktumfeld hat Bayer für die größte Sensation der jüngsten Börsengeschichte gesorgt: die Übernahme von Monsanto (3619). Monsanto ist einer der umstrittensten Konzerne der Welt.

Die Marktmacht ist gewaltig

Mit seinen genveränderten Produkten, Pestiziden und Düngemitteln wurde gerade in Europa mehrfach gegen die Geschäftspraktiken demonstriert. Gerade vor dem Hintergrund des Freihandelsabkommens TTIP wurde der Einfall von genveränderten Produkten in der europäischen Wirtschaft befürchtet. Doch auch wenn das umstrittene Freihandelsabkommen mit der Wahl des US-Präsidenten Donald Trump auf der Kippe steht, erhalten die Produkte von Monsanto über die Akquisition von Bayer leichteren Zugang in unsere Wirtschaft.

Der Übernahmepoker ist beendet. Bayer übernimmt Monsanto für umgerechnet 62,3 Mrd €. Was noch fehlt, sind die Zustimmungen der Behörden rund um den Globus, denn natürlich sind mit dem Zusammenschluss fast alle Weltmärkte betroffen. Es wäre die größte Übernahme eines deutschen Konzerns im Ausland. Ob Bayer die Synergien nutzen kann, oder ob der riesige Kostenapparat implodiert, muss die Zeit entscheiden. Die Marktmacht ist jedenfalls gewaltig.

