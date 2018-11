Saarwellingen (ots) -Die Ausgründung des Leibniz-Instituts für Neue Materialien (INM)aus Saarbrücken Nano-Care Deutschland AG stellt die dritte Generationvon ultradünnen Beschichtungen vor: "Wischbares Glas entfaltetunsichtbar über einen Zeitraum von einer Vielzahl von Monaten bzw.Jahren auf jeder Art von Oberfläche eine selbst-desinfizierendeWirkung. Der sichere und wirksame Schutz gegen Krankenhauskeime(MRSA), geruchsbildende Bakterien, Schimmel, Pilze und Hefen liefertdurch ein triviales Wischverfahren Schutz vor einem der größtenProbleme des 21. Jahrhunderts: pathogene Mikroorganismen.Das selbstdesinfizierende, wischbare Glas der Nano-CareDeutschland AG verwandelt jede Art von Substrat in eineantimikrobiell wirkende Abwehr für pathogene Mikroorganismen: NachTrocknung ist die Oberfläche im mikroskopischen Bereich leichtaufgeraut, so dass die Zellwand der ansiedelnden Mikroorganismenzerstört wird - ohne sichtbare oder fühlbare Spuren zu hinterlassen.Der Clou: das Wischen kann auch durch ungeschulte Personen wiez.B. Verbraucher erfolgen. "Wir fokussieren neben derStudien-intensiven medizinischen Anwendung auch den Alltagsgebrauch",sagt Oliver Sonntag, Vorstand der Nano-Care Deutschland AG. AlleGegenstände die täglich mit den Händen angefasst werden, stelleneinen potentiellen Infektionsherd dar. "Wir rechnen mit einer breitenAnwendung auf Gebrauchsgegenständen wie z.B. Smartphones,Touchscreens, Tastaturen, Computer-Mäusen, Lenkrädern, Türgriffen,Toilettendeckeln, Nasszellen, Fitnessartikeln, Schuhen oderHandläufen". Aber auch kritische Bereiche wie öffentliche Toiletten,Autobahnraststätten, Spielautomaten, Fitnessstudios, Saunen undSchwimmbäder sind notwendige Applikationsfelder für das Produkt."Nach der Entwicklung von unsichtbaren Antihaftbeschichtungen wiez.B. 9H-keramische Beschichtungen und selbstreinigenden odersuperhydrophoben Beschichtungen, stellen selbstdesinfizierendeBeschichtungen die logische Konsequenz und eine neue Ära vonunsichtbaren Beschichtungen dar" sagt Sonntag.Zum Unternehmen: Nach Ausgründung aus dem Leibniz-Institut fürNeue Materialien (INM) im Jahr 2000 entwickelt die Nano-CareDeutschland AG transparente Beschichtungen zurOberflächenmodifikation, auch genannt Nano-oder Keramikbeschichtungenals Alternative zu PTFE und Fluorcarbonen. Während die ersten Jahredurch die Belieferung von namhaften Private Label Kunden(Quasi-Herstellern) geprägt waren, schreitet dieInternationalisierung auf nunmehr über 70 Länder voran. Durch diereaktive Innovationsoffensive der Jahre 2016-2018 gelang der Sprungzum Systemlieferanten von Großunternehmen in der Textil-, Automobil-und Maschinenbauindustrie.Pressekontakt:Oliver SonntagCEOTelefon: +49 6838 9749140info@nano-care.dewww.liquidguard.dewww.nano-care.comwww.9H-ceramic.comOriginal-Content von: Nano-Care Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell