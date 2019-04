Unsicherheit am Krankenbett - Eine Patientenverfügung kann helfen

Sachsen-Anhalt (ots) - Erneut musste sich der Bundesgerichtshof(VI ZR 13/18) mit lebensverlängernden Maßnahmen befassen. Und wiedereinmal zeigte sich auf tragische Weise, wie der Wille des Patientenmit einer Patientenverfügung hätte ermittelt und so Unsicherheiten inder medizinischen Behandlung sowie Rechtsstreitigkeiten vermiedenwerden können.Was war passiert? Ein schwer kranker Patient wurde über einelängere Zeit künstlich am Leben erhalten. Aufgrund der Demenz konnteer nicht mehr selbst bestimmen, welche Behandlung er möchte. EinePatientenverfügung gab es nicht. Seine Einstellung zulebensverlängernden Maßnahmen war nicht bekannt. Der Sohn fordertevom Arzt Schmerzensgeld, weil sein Vater durch die Lebensverlängerungunnötig gelitten habe.Über lebensverlängernde Maßnahmen selbst entscheidenDer Bundesgerichtshof hat die Klage zwar abgewiesen. Dieser Fallzeigt jedoch erneut, wie wichtig es ist, die Entscheidung über diemedizinische Behandlung am Lebensende nicht anderen zu überlassen.Angehörige sind häufig nicht nur emotional überfordert, weiß Dr.Fanny Wehrstedt, Geschäftsführerin der Notarkammer Sachsen-Anhalt.Immer wieder führt die Frage des Arztes, welchen Behandlungswunschder Patient gehabt hätte, zu Streit unter den Angehörigen. Dafür gibtes nur einen Ausweg: Die schriftliche Dokumentation des Willens. Dasgeschieht in einer Patientenverfügung.Eine Patientenverfügung sollte man sich aber nicht einfach zuHause selbst schreiben oder online erstellen lassen, erklärt Dr.Wehrstedt. Der Bundesgerichtshof war bereits mehrfach mit derAuslegung von unklar formulierten Patientenverfügungen befasst. Daszeigt, wie hoch das Streitpotenzial unter den Angehörigen beim Themakünstliche Lebensverlängerung ist.Patientenverfügung nur mit SachkundeEine Patientenverfügung beinhaltet medizinische und rechtlicheAspekte. Sie gehört daher in Fachhände, empfiehlt Dr. Wehrstedt undergänzt: "Patientenverfügungen sollten so präzise wie möglichabgefasst sein. Perfektion wird nicht erwartet, da niemand seinen Todvorhersehen kann. Aber Laien werden bei der Abfassung häufigüberfordert sein. Ein Notar hilft bei der rechtssicheren Erstellung.Nach Rücksprache mit einem Arzt können dann noch Besonderheitenaufgenommen werden."Und damit der dokumentierte Wille auch durchgesetzt wird,empfiehlt es sich, eine Vertrauensperson namentlich zu bestimmen. DieVerbindung mit einer Vorsorgevollmacht bietet sich an. Dr Wehrstedterklärt: "Der Betroffene sollte festlegen, wer seinen Willendurchsetzen soll. Dies sichert auch in Zweifelsfällen eineDurchsetzung des Behandlungswunsches. Wenn zudem mit dem Benanntendie Wertvorstellungen und Behandlungswünsche besprochen werden, hatman alles richtig gemacht."Pressekontakt:Frau Dr. Fanny Wehrstedt von der Notarkammer Sachsen-Anhalt,Telefon: 0391 568 97-0, info@notarkammer-sachsen-anhalt.deHerr Benedikt Mack von der Landesnotarkammer BayernFrau Dr. Sarah Nietner von der Hamburgischen NotarkammerHerr Dr. Carsten Lindner von der Rheinischen NotarkammerFrau Nadine de Decker von der Notarkammer KoblenzHerr Dr. Carsten Walter von der Notarkammer Baden-WürttembergHerr Dominik Hüren von der BundesnotarkammerHerr Dr. Thomas Raff von der Notarkammer PfalzOriginal-Content von: Hamburgische Notarkammer, übermittelt durch news aktuell