Unsicherer Weltmarkt: Heizölpreis auf Vierjahreshoch - Gaspreis noch stabil (FOTO)

München (ots) -Heizöl so teuer wie zuletzt 2014 - Preisanstieg um 71 Prozent seitTiefpunkt im Januar 2016 / Gaspreis noch auf niedrigem Niveau - 15Grundversorger kündigen Preiserhöhungen an / Gasanbieterwechsel:Verbraucher sparten 170 Mio. Euro innerhalb eines JahresDer Durchschnittspreis für Heizöl ist im August 2018 auf einVierjahreshoch geklettert. 2.000 Liter kosteten durchschnittlich1.421 Euro. So teuer war Heizöl zuletzt im Herbst 2014. In denvergangenen zweieinhalb Jahren hat sich der monatlicheDurchschnittspreis für Heizöl damit um 71 Prozent verteuert."Viele Unsicherheitsfaktoren treiben derzeit den Preis für Rohölund damit auch für Heizöl", sagt Dr. Oliver Bohr, GeschäftsführerEnergie bei CHECK24.Vor allem der Konflikt zwischen den USA und dem Iran sorgte imAugust für einen Anstieg des Rohöl- und folglich auch desHeizölpreises. Zudem ist in einigen Förderländern, wie z. B.Venezuela und Libyen, die politische Lage und damit die Ölproduktionnach wie vor instabil. Zuletzt sorgten drohende Produktionsausfällein den USA durch Hurrikan Gordon für einen weiteren Aufwärtstrend.Die Tendenz zeigt weiter nach oben."Verbraucher, die aktuell Heizöl benötigen, gehen mit einemVorratskauf auf Nummer sicher und schützen sich so vor einem weiterenPreisanstieg", sagt Dr. Oliver Bohr.Gaspreis nach wie vor auf niedrigem Niveau - erstePreissteigerungen angekündigtWährend der Heizölpreis steigt, hält der Gaspreis sein niedrigesNiveau. 20.000 kWh Gas kosteten im August durchschnittlich 1.178 Euro- rund 17 Prozent weniger als die vergleichbare Menge von 2.000Litern Heizöl. Wie lange der stete Preisverfall noch anhält, istfraglich. Für September und Oktober haben bereits 15 Grundversorgereine Erhöhung des Gaspreises um bis zu 16,5 Prozent angekündigt."Trotz der vergleichsweise niedrigen Preise war ein Wechsel desGasanbieters selten so lukrativ wie heute", sagt Dr. Oliver Bohr."Alternative Gastarife sind derzeit rund ein Drittel günstiger alsdie Grundversorgung."Im Durchschnitt der 100 größten Städte spart eine vierköpfigeFamilie durch einen Wechsel aus der Grundversorgung zum günstigstenAlternativanbieter 618 Euro, ein Single-Haushalt 227 Euro. Zur Listemit dem Sparpotenzial in den 100 größten deutschen Städten geht eshier: http://ots.de/E909CaAnbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio.Euro im JahrSeit 2014 unterschreiten die Tarife der Alternativanbieter dieallgemeine Preisentwicklung deutlich. Der intensive Wettbewerb unterden Anbietern führt zu sinkenden Gaspreisen. So sparten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 170 Mio. Euro. Das ergab einerepräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).*Verbraucher, die Fragen zu ihrem Gastarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportalabgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwaltenKunden im Energiecenter.*Quelle: WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1173, philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell