"Unsere wunderbaren Jahre" - die Geschichte einer Familie zwischen Kriegsvergangenheit, Währungsreform und Wirtschaftswunder Hochkarätig besetzter Event-Dreiteiler ab 18. März 2020 um 20:15 Uhr (FOTO)

Deutschland, 20. Juni 1948. An diesem Tag bekommt jeder Bürger40 druckfrische D-Mark in die Hand gedrückt und erhält damit das "Startgeld" füreinen Neuanfang. Auch das Fabrikanten-Ehepaar Christel und Eduard Wolf (KatjaRiemann und Thomas Sarbacher) aus Altena, einer Kleinstadt inNordrhein-Westfalen, ihre drei Töchter Ulla, Gundel und Margot (Elisa Schlott,Vanessa Loibl und Anna Maria Mühe) und deren Freunde Jürgen, Benno und Tommy(Ludwig Trepte, Franz Hartwig und David Schütter) sowie der Geschäftsmann WalterBöcker (Hans-Jochen Wagner) sind darunter.Jeder erträumt sich seine Zukunft nach dem Ende des Krieges und derNazi-Diktatur auf unterschiedliche Weise. Die verschiedenen Lebenswege derPersonen führen nach Düsseldorf, Tübingen und Ost-Berlin. Sie feiern Erfolge,kämpfen um Anerkennung, scheitern mit ihren Träumen, finden oder verlieren diegroße Liebe: ein mitreißendes Gesellschaftspanorama desWirtschaftswunder-Deutschlands der 40er und 50er Jahre.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Der Dreiteiler istvielschichtig und ambivalent wie die Zeit, die er in Bilder fasst - und die unsbis heute besonders angeht. Ein Film, der zeigt, dass die wunderbaren Jahre desAufschwungs hart erkämpft und erlitten waren und ein Film, der Mut macht, ohneetwas zu beschönigen oder zu unterschlagen."Autor Peter Prange, der im Film selbst eine kleine Rolle übernommen hat, erklärtdie besondere Perspektive, unter der sich "Unsere wunderbaren Jahre" dieserWendezeit nähert: "Wichtig war mir das innere Erleben, das Denken und Fühlen,das Hoffen und Bangen und Sehnen der Menschen, die in die historischenGeschehnisse verwickelt sind und diese zugleich mitgestalten. Hinzu kommt, dassnicht wenige Figuren des Romans Mitgliedern meiner eigenen Familie nachgebildetsind. Insofern ist alles, was in der Geschichte passiert, durchtränkt undbeglaubigt vom wirklichen Leben."Das Erste zeigt "Unsere wunderbaren Jahre" in drei Teilen am Mittwoch, 18. März,Samstag, 21. März und Mittwoch, 25. März 2020, jeweils um 20:15 Uhr. Bereits abMittwoch, 11. März, sind "Unsere wunderbaren Jahre" online first in einerFassung von 6 x 45 Minuten in der ARD-Mediathek zu sehen. Die sechs Folgenkönnen dort bis zum 23. Juni 2020 abgerufen werden."Unsere wunderbaren Jahre" ist eine Produktion der UFA Fiction (Produzent:Benjamin Benedict/Christian Rohde) in Koproduktion mit Mia Film im Auftrag vonWDR und ARD Degeto für Das Erste, gefördert von der Filmstiftung NRW unterFederführung des Westdeutschen Rundfunks. Regie führte Elmar Fischer nach demDrehbuch von Florian Puchert und Robert Krause, basierend auf dem Roman vonPeter Prange. Producerin ist Alena Jelinek (UFA Fiction). Die Redaktion habenCaren Toennissen (WDR) und Christine Strobl (ARD Degeto).Ein umfangreiches Online-Angebot begleitet die Ausstrahlung desEvent-Dreiteilers im Ersten: Unter "www.DasErste.de/unsere-wunderbaren-jahre"geben Special Features zu verschiedenen Themenbereichen den Nutzern spannendeEinblicke in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die Rollenbilder und dasLebensgefühl der Menschen. Zudem finden die Zuschauer Informationen zu denSchauspielern und dem geschichtlichen Hintergrund.Social Media: "Unsere wunderbaren Jahre" auf Facebook unter"www.facebook.com/uwjfilm" und auf Instagram unter "www.instagram.com/uwj_film"