Unsere Top-Aktien inmitten der Aktienmarktkorrektur

Wichtige Punkte

Nucor beginnt attraktiv zu werden, während sich der Markt abkühlt.

NextEra Energy wird jetzt zu einer viel niedrigeren Bewertung gehandelt.

Nio ist viel niedriger bewertet, obwohl der Kurs bald anziehen wird.

Der Aktienmarkt hat eine abrupte Kehrtwende vollzogen. Nachdem er im letzten Jahr stark gestiegen war, hat er in den letzten Wochen stark abverkauft. In dieser Woche ist er offiziell in den Korrekturbereich eingetreten, d. h. er ist um 10 % gegenüber seinem letzten Höchststand gefallen.

Korrekturen am Aktienmarkt sind zwar schwer zu verkraften, bieten aber oft gute Gelegenheiten, hochwertige Aktien zu niedrigeren Preisen zu kaufen. Deshalb haben wir einige unserer Mitarbeiter nach ihren Top-Aktien gefragt, die sie in der diesjährigen Marktschwäche kaufen wollen. Hier ist, warum sie glauben, dass Nucor (WKN: 851918), NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) und Nio (WKN: A2N4PB) während des aktuellen Ausverkaufs gute Kaufgelegenheiten bieten.

Ein großer Ausverkauf wäre eine willkommene Gelegenheit

Reuben Gregg Brewer (Nucor): Stahlhersteller sind sehr zyklisch und im Moment erleben die Unternehmen ein starkes operatives Umfeld. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich das ändern könnte, aber im Moment sind Rekorde oder rekordverdächtige Ergebnisse für den US-Stahlriesen Nucor die Norm. Er ist wahrscheinlich das am besten geführte Werk in Nordamerika. Es gibt so viel Positives über Nucor zu sagen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.

Nucor ist der größte und am stärksten diversifizierte Anbieter. In 12 verschiedenen Branchen ist Nucor die Nummer 1 oder Nummer 2. Seine Bilanz mit Investment-Grade-Rating ist eine der stärksten auf dem heimischen Markt. Das Unternehmen investiert seit Langem in die Zukunft, insbesondere indem es Abschwünge nutzt, während schwächere Unternehmen oft nur versuchen, zu überleben. Was mich jedoch immer wieder am meisten beeindruckt, ist die Art und Weise, wie das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern und Aktionären umgeht.

NUE DATA BY YCHARTS

Nucor hat eine Gewinnbeteiligungsregelung, die die Belegschaft gut belohnt, wenn es dem Unternehmen gut geht. Aber wenn die Zeiten hart sind, verdienen die Mitarbeiter weniger. In guten Zeiten ist die Gewinnbeteiligung so großzügig, dass sie ein großartiges Geschäft ist und gleichzeitig Nucor eine Pause bei den Gehaltskosten verschafft, wenn das Unternehmen Hilfe braucht. Für Investoren ist Nucor ein Dividenden-Aristokrat, denn das Unternehmen hat seine Dividende 48 Jahre in Folge erhöht. Die Aktie ist heute ziemlich teuer, aber ein großer Einbruch im Zusammenhang mit den allgemeinen Marktproblemen wäre eine Gelegenheit, ein großartiges Unternehmen zu erwerben – vor allem, wenn die Rendite auf etwa 3 % steigen würde.

Dieser Branchenführer ist viel billiger

Matt DiLallo (NextEra Energy): Die Aktien von NextEra Energy haben in diesem Jahr viel einstecken müssen. In den ersten Wochen des Jahres 2022 sind die Aktien des Energieversorgers um mehr als 20 % gefallen. Das ist ein erstaunlicher Rückgang für ein so hochwertiges Unternehmen, das in der Vergangenheit gute Leistungen erbracht hat. Die Aktie hat den größten Teil der Gewinne des letzten Jahres wieder abgegeben, als sie eine Gesamtrendite von 23 % erzielte und damit den Versorgungssektor übertraf. Das hat das Unternehmen in jedem der vorangegangenen Drei-, Fünf-, Zehn- und 15-Jahres-Zeiträume geschafft.

Während die allgemeine Marktkorrektur den Ausverkauf auslöste, schien auch der jüngste Wechsel in der Unternehmensführung die Anleger zu verunsichern. Die Anleger schienen übermäßig besorgt darüber zu sein, dass der langjährige CEO Jim Robo im März zurücktreten will. Dabei übersehen sie die Tatsache, dass er die Zügel an einen Unternehmensveteranen mit 19-jähriger Firmenzugehörigkeit übergibt, der seit Jahrzehnten an der Seite des wertschöpfenden CEOs gearbeitet hat.

Die Investoren haben auch die starken Ergebnisse von NextEra im vierten Quartal und die Erhöhung der Finanzprognose völlig übersehen. Das Unternehmen steigerte seinen bereinigten Gewinn pro Aktie im letzten Jahr um 10,4 % und lag damit über seinem langfristigen Zielbereich von 6 bis 8 %. Auch für das Jahr 2022 wird ein zweistelliges Gewinnwachstum erwartet. Außerdem erwartet das Unternehmen für 2023 ein Gewinnwachstum von 6 % bis 8 %, ausgehend von der höheren Basis in diesem Jahr, und erweitert seinen Ausblick bis 2025. Der Fokus des Unternehmens auf Investitionen in erneuerbare Energien trägt zu einem schnelleren Wachstum bei.

Nach dem Ausverkauf in diesem Jahr wird NextEra Energy jetzt mit dem 26-Fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt. Das ist zwar etwas teurer als der durchschnittliche Versorger, aber deutlich billiger als das 35-Fache des voraussichtlichen Gewinns vor dem Ausverkauf.

Dieser niedrigere Preis in Verbindung mit den verbesserten Aussichten von NextEra Energy macht das Unternehmen zu einem guten Kauf inmitten der diesjährigen Börsenkorrektur.

Eine Top-Wette auf den EV-Megatrend

Neha Chamaria (Nio): Angesichts des rasanten Anstiegs der Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen (EV) würde ich mich nicht scheuen, bei einem Ausverkauf des Marktes auf eine EV-Aktie zu setzen. Im Moment habe ich zum Beispiel ein Auge auf Nio geworfen – die Aktien des in China ansässigen Herstellers von Elektrofahrzeugen haben in nur einem Monat fast 30 % an Wert verloren.

Es gibt vor allem drei Gründe, warum ich Nio mag. Erstens ist Nio eine Wette auf den weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge, China, wo die Nachfrage nach Fahrzeugen mit erneuerbarer Energie in rasantem Tempo steigt. Nio bemüht sich auch darum, außerhalb Chinas Fuß zu fassen, was mein zweiter Grund ist, die Aktie positiv zu bewerten. So plant Nio, seine Präsenz bis 2025 auf 25 Länder und Regionen auszudehnen. Zu den unmittelbaren Plänen gehört der Eintritt in weitere europäische Märkte, nachdem das Unternehmen seine Fahrzeuge bereits letztes Jahr in Norwegen eingeführt hat.

Und schließlich bereitet sich Nio darauf vor, noch in diesem Jahr mit der Auslieferung von zwei Modellen zu beginnen: der Flaggschiff-Limousine ET7 und der mit Spannung erwarteten Mittelklasse-Limousine ET5. Bei Nio gibt es noch viel mehr zu tun, einschließlich eines möglichen zweiten Börsengangs in Hongkong (oder vielleicht sogar in Singapur, wie es derzeit Gerüchte gibt). Elektroautos verändern die Dynamik der Autoindustrie, daher ist es für Investoren sinnvoll, einige Elektroautoaktien zu besitzen. Nio ist nur eine dieser überzeugenden EV-Aktien, die sich erholen könnten, sobald sich die Ängste des Marktes gelegt haben.

Der Artikel Unsere Top-Aktien inmitten der Aktienmarktkorrektur ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Wir sind bunt gemischt! Eine Investitionsthese zu hinterfragen – sogar unsere eigene – hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Matthew DiLallo besitzt NextEra Energy. Neha Chamaria hat keine Position in den genannten Aktien. Reuben Gregg Brewer ist Eigentümer von Nucor. The Motley Fool besitzt und empfiehlt NIO Inc. und NextEra Energy.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 30.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

