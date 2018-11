Unsere Jobs sind der Hit: NRW-Bahnen suchen mit neuer Kampagne Personal / Schlagersänger Guildo Horn wirbt für einen Einstieg etwa als Lokführer oder Zugbegleiter (FOTO)

Köln (ots) -Ob Lokführer, Zugbegleiter oder IT-Spezialisten, die Bahnen in NRWbieten mehr als 500 verschiedene Berufsbilder. Für Auszubildende,Quereinsteiger und Berufserfahrene gibt es gute Chancen auf eineAnstellung in einer Zukunftsbranche - denn dank steigenderFahrgastzahlen und weiterer Betriebsaufnahmen wächst die Branche undbenötigt dringend zusätzliche Mitarbeiter. Dafür starten dienordrhein-westfälischen Eisenbahnverkehrsunternehmen eine Kampagnemit prominenter Unterstützung. Das Gesicht und die Stimme derKampagne ist Schlagersänger Guildo Horn.Besonders in der Berufsgruppe der Lokführer gibt es aktuell vieleunbesetzte Stellen. Dazu trägt insbesondere der demografische Wandelbei, durch den zahlreiche Beschäftigte in den kommenden Jahrenaltersbedingt ausscheiden werden. Und auch in anderen Berufsfeldernfehlen Fachkräfte, etwa bei Zugbegleitern, Werkstattpersonal,IT-Spezialisten oder Ingenieuren. Dabei ist ein Job bei den Bahnendurchaus attraktiv: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren vonguten Gehältern mit zahlreichen Sozialleistungen, heimatnahenEinsätzen und unbefristeten Arbeitsverträgen.Unterstützung gesuchtWer einen Job in der Bahnbranche anstrebt, findetEinsatzmöglichkeiten in den Fahrzeugen, im Service oder hinter denKulissen. Für Quereinsteiger gibt es gerade auch als Lokführervielfältige Möglichkeiten, insbesondere für diejenigen, die bereitseine gewerblich-technische Ausbildung abgeschlossen haben und so miteiner verkürzten Ausbildung auf der Schiene durchstarten können. FürZugbegleiterinnen und Zugbegleiter sind Erfahrungen imserviceorientierten Bereich hilfreich.Diese Vorteile von Jobs bei den Bahnen in NRW mehr in den Fokusder Öffentlichkeit zu rücken, ist ein zentrales Anliegen derlandesweiten Branchen-Kampagne, die im November startet. Damit wollendie NRW-Eisenbahnunternehmen gemeinsam mit ihren Auftraggebern, denZweckverbänden Nahverkehr Rheinland (NVR), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr(VRR), Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), dem KompetenzcenterMarketing NRW sowie dem Land NRW nicht nur potenzielle Mitarbeiter zueiner Bewerbung animieren, sondern mithilfe der Kampagne auch ihreAttraktivität als Arbeitgeber darstellen. Unter dem Motto "UnsereJobs sind der Hit!" richten sich die Bahnen in NRW auf einermusikalischen Schiene an potenzielle Bewerber. Entertainer GuildoHorn, der spätestens seit seiner Teilnahme am Eurovision Song Contestals Schlagersänger, Moderator und Schauspieler bekannt underfolgreich ist, hat verschiedene Werbespots auf Basis bekannterSchlagersongs eingesungen und fungiert so für die Kampagne als Stimmeund Gesicht gleichermaßen.Zukunft gemeinsam gestaltenIm Rahmen eines landesweiten Programmes zum Personalmanagementwill die Branche darüber hinaus zukünftig Maßnahmen entwickeln, mitdenen sich die Zusammenarbeit der Betreiber untereinander weiterverbessern soll. So sind unter anderem mehr Kooperation bei derAusbildung, gemeinsame Regelungen für Personalwechsel undgegenseitige Unterstützungsmaßnahmen in Störfällen geplant. In derjüngsten Vergangenheit war es vermehrt zu kurzfristigen Zugausfällengekommen, weil die für den Betrieb zuständigen Unternehmen mit hohenKrankenständen und zu geringer Einsatzreserve bei denMitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kämpfen hatten.NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst blickt zuversichtlich auf dieZusammenarbeit: "Ich freue mich, dass Unternehmen und Aufgabenträgerhier gemeinsam an einem Strang ziehen wollen. Die geplanten Maßnahmenwerden die Personalsituation verbessern. Für die Fahrgäste in NRW istdas ein gutes Signal, das nach den Ausfällen in der letzten Zeit aberauch dringend nötig ist." Schon vor einem Jahr wurde mitUnterzeichnung der "Agenda Bahnen NRW" der Grundstein für mehrKooperation der Wettbewerber im nordrhein-westfälischenSchienenpersonennahverkehr gelegt: Abellio Rail NRW, DB Regio NRW,eurobahn, National Express, NordWestBahn, Regiobahn und WestfalenBahnhaben vereinbart, dass der starke Wettbewerb der Unternehmenuntereinander möglichst keine Auswirkungen auf die Angebotsqualitätfür die Fahrgäste haben soll.Hintergründe zur Employer-Branding-Kampagne sowie zu den Jobs inder Bahnbranche und offenen Stellen bei denEisenbahnverkehrsunternehmen finden sich unterwww.dieser-job-ist-der-hit.nrw.ZitateMarcel Winter, Geschäftsführer National Express: "Durch dendemografischen Wandel ist die Zahl der Mitarbeiter, die in denkommenden Jahren bei den Bahnunternehmen in NRW ausscheiden werden,sehr hoch. Deshalb müssen wir schon heute handeln, um dementgegenzuwirken. Besonders im Bereich Qualifizierung und Umschulungfür Triebfahrzeugführer (m/w/i) haben wir 2018 zahlreicheAusbildungskurse organisiert und diese gestartet, um das Team für denRhein-Ruhr-Express zu vergrößern."Joachim Künzel, Geschäftsführer Nahverkehr Westfalen-Lippe, alszuständiger Besteller des Nahverkehrsangebots auf der Schiene inWestfalen: "Den Personalmangel spüren wir und unsere Fahrgäste schonheute an einigen Stellen, etwa in Form von Zugausfällen. Mit derLösung der Probleme dürfen wir die Verkehrsunternehmen nicht alleinelassen - diese Verpflichtung haben wir schon unseren vielenFahrgästen gegenüber. Ich bin froh, dass wir das Thema jetztlandesweit angehen."Guildo Horn, Entertainer: "Schon als kleines Hörnchen habe ichdavon geträumt später einmal Lokomotivführer zu werden. Und auchheute noch ist Faszination des Bahnfahrens herzklopf-tief in mirverwurzelt. 