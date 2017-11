Unsere Haut: Was ihr schadet - und was sie schützt (FOTO)

Hamburg (ots) -Die aktuelle Ausgabe von GEO WISSEN GESUNDHEIT enthält allesWissenswerte über das größte Organ des Menschen: die Haut. Mitumfangreichen Sonderteilen zu den Themen "Hautpflege", "Botox & Co."sowie "Hautkrankheiten".Sie lässt uns Wärme und Berührungen spüren, schützt vorÜberhitzung und Krankheitserregern. Doch wie können wir die Haut vorschädlichen Einflüssen schützen? Gibt es Mittel, sie gesund zuerhalten? Was genau lässt sie vorzeitig altern? Und welchen Einflusshat die individuelle Ernährungsweise auf unsere Körperhülle?All diese Fragen beantwortet die neue Ausgabe von GEO WISSENGESUNDHEIT. Ausführlich werden zudem die Nutzen und Risiken jenerVerfahren vorgestellt, die ein besseres Aussehen versprechen, vonBotox-Injektionen über das Fadenlifting und das Lasern bis hin zurMikrodermabrasion.Außerdem schauen die Autoren hinter die wohlklingendenVersprechungen der Hersteller von Hautpflegeprodukten: Was bedeutet"dermatologisch geprüft" oder "wirkt in tiefen Hautschichten" - undwas können Anti-Aging-Cremes wirklich?Das Magazin ist auch mit DVD erhältlich: Darin erläutert Dr.Johannes Wimmer unter anderem, weshalb zu viel Pflege der Hautschadet und was von Smartphone-Apps für die Hautkrebs-Erkennung zuhalten ist. Ein zweiter Film handelt von den unterschiedlichenErfahrungen von drei Frauen mit dem Nervengift Botox.GEO WISSEN GESUNDHEIT "Unsere Haut" erscheint heute, hat einenUmfang von 172 Seiten und ist für 11,50 Euro im Handel erhältlich,die Ausgabe mit DVD "Das richtige für eine gesunde Haut" für 16,50Euro.Pressekontakt:Christine HallerPR/Kommunikation GEO20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 72 88E-Mail haller.christine@guj.deInternet www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO WISSEN GESUNDHEIT, übermittelt durch news aktuell