"Unsere Fußballhelden": SPORT BILD-Buch über die größten Fußballstars aller Zeiten ab 20. März im Handel (FOTO)

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 22.03.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Diego Maradona, Lionel Messi, Franz Beckenbauer: Es gibt vieleFußball-Legenden, die aus dem Sport nicht mehr wegzudenken sind.SPORT BILD, Europas größte Sportzeitschrift, widmet ihnen inKooperation mit Delius Klasing einen Fotoband: "Unsere Fußballhelden.Die legendärsten Spieler der Welt" ist ab 20. März 2017 im Handelerhältlich (Preis: 14,90 Euro). Auf 200 Seiten erzählt das Buch dieschönsten Geschichten der größten Fußballspieler von 1930 bis heute.Illustriert werden ihre Triumphe mit zahlreichen ausgewähltenSportfotografien. "Die vielen unvergessenen Momente im Fußball sindoft untrennbar mit den großen Stars verbunden", sagt HerausgeberAlfred Draxler. "Wie Fritz Walter, der schon zu alt schien und danndie deutsche Nationalmannschaft zum ersten WM-Titel führte, oderPelé, der bereits mit 17 Jahren Weltmeister wurde."Deutsche und internationale Spieler aus 100 Jahren Sportgeschichtewerden in "Unsere Fußballhelden" geehrt. Darunter: Gerd Müller, dieTorjäger-Legende, "Uns Uwe" Seeler, Cristiano Ronaldo, derunglaublichste aller Torjäger, Zlatan Ibrahimovic, der Meister desFallrückziehers, Mané Garrincha, der Dribbelkünstler mit einem langenund einem kurzen Bein, und Manuel Neuer, der Mann mit den 1.000Händen.Bibliografische Angaben:SPORT BILD / Alfred Draxler (Hrsg.): "Unsere Fußballhelden. Dielegendärsten Spieler der Welt"Originalausgabe, Delius Klasing VerlagUmfang: 200 Seiten, 376 FarbfotosDruck: durchgehend farbigFormat: 21 x 28 cm, HardcoverLadenpreis: 14,90 Euro (D)ISBN: 978-3-667-10930-9Kontakt für Rezensionsexemplare:Delius Klasing VerlagPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristian LudewigTelefon: (0521) 559-902E-Mail: c.ludewig@delius-klasing.deAb 20. März 2017 ist das Buch "Unsere Fußball-Helden" imBuchhandel und Zeitschriftenhandel erhältlich. Unterwww.sportbild.de/held kann es bestellt werden.Abdruck mit Quellenangabe "SPORT BILD" honorarfreiÜber SPORT BILD:SPORT BILD ist die Nummer 1 in Europa, wenn es um das Thema Sportgeht. Europas größte Sportzeitschrift präsentiert auf allen Kanälenin hochwertiger Optik eine faszinierende Mischung aus Emotion undInformation aus der ganzen Welt des Spitzensports: mittwochs am Kioskmit einer Reichweite von über vier Millionen Lesern und sieben Tagedie Woche als aktuelles Digitalangebot unter www.sportbild.de.Das redaktionelle Angebot hat eine klare Struktur: Fußball alsDeutschlands Sportart Nr. 1 steht im Mittelpunkt. Von der Bundesligabis zur Oberliga, von internationalen Liga-Vergleichen bis zurChampions League erwartet den Leser eine umfassendeBerichterstattung. Motorsport ist die zweite wichtigeThemenkonstante. Darüber hinaus berichtet SPORT BILD über alleSporthighlights, liefert interessante Hintergründe sowie spannendeReportagen über Stars und Prominente.Pressekontakt:John Warning Corporate Communications GmbHKatharina KrimmerTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: SPORT BILD, übermittelt durch news aktuell