Unsere Börsenwoche: Einsteigen, anschnallen, mit dabei sein!

Liebe Leserinnen und Leser,an den Finanzmärkten herrscht Hochsaison - im wahrsten Sinne des Wortes. Zum einen setzte der Dow-Jones-Index am Freitag mit 20.072,91 Punkten zu neuen Höhenflügen an, zum anderen ist die Berichtssaison in vollem Gange. Alle drei Monate gewähren uns börsennotierte Unternehmen weltweit einen Blick in ihre Bücher und ziehen Börsianer mit mehr oder...