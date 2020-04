Schwalbach am Taunus (ots) - In der aktuellen Ausgabe von Stiftung Warentest (05/2020) wurden insgesamt 20 Nassrasierer für Frauen getestet. Dabei standen die Kategorien Rasieren, Hautschonung und Handhabung auf dem Prüfstand. Gleich drei Rasierer von Gillette Venus erhielten das Qualitätsurteil "GUT" (1,6). Für Gillette Venus Extra Smooth Swirl und ComfortGlide Spa Breeze vergab die Stiftung Warentest ein "SEHR GUT" (1,5) in der Kategorie Hautschonung. Gillette Venus Smooth schnitt als einziger Rasierer im Test in der Kategorie Rasieren mit "SEHR GUT" (1,5) ab und lässt damit die Konkurrenz in dieser Kategorie hinter sich. Damit bestätigt die Stiftung Warentest erneut den hohen Qualitätsstandard der Venus Produkte. Das zeigt einmal mehr, dass Gillette Venus für ausgezeichnete Qualität und schonende Haarentfernung steht.Stiftung Warentest bestätigt: SEHR GUTE Hautschonung bei Gillette Venus Extra Smooth Swirl & ComfortGlide Spa BreezeBesonders in der Kategorie "Hautschonung" haben sowohl der Gillette Venus Extra Smooth Swirl als auch der ComfortGlide Spa Breeze überzeugt - zwei Mal "SEHR GUT" (1,5) für Gillette Venus in dieser Kategorie. In der Unterkategorie "Rasierkomfort" konnte Gillette Venus bei der Stiftung Warentest ebenfalls punkten: "Besonders mühelos über die Haut glitten zwei Gillette-Modelle: Venus ComfortGlide mit Gelkissen und Venus Swirl mit Gleitring um die Klinge. Ihr Rasierkomfort ist sehr gut." Um eine besonders sanfte Rasur zu ermöglichen, wurde das MoistureGlide Serum im Band des Klingenkopfs des Extra Smooth Swirl entwickelt, das durch Wasser aktiviert wird und so für ein müheloses Gleiten über die Haut sorgt. Außerdem sorgt die FlexiBall(TM) Technologie des Extra Smooth Swirl in Kombination mit dem speziell designten Handstück dafür, dass sich der Klingenkopf den Konturen des weiblichen Körpers perfekt anpasst. Die eng aneinanderliegenden Contour-Klingen erfassen dabei jedes Haar besonders nah an der Haut.Auch der Drei-Klingen-Systemrasierer ComfortGlide Spa Breeze zählt mit der Gesamtbewertung "GUT" (1,6) zu den am besten getesteten Produkten. Er bekommt von Stiftung Warentest die Bestnote "SEHR GUT" (1,5) in der Kategorie "Hautschonung".Die integrierten Rasiergelkissen mit Bodybutter und Wohlfühlduft pflegen mit einem zarten Schaum und lassen den Rasierer sanft über die Haut gleiten.Mit dem Qualitätsurteil "GUT" (1,6) schnitt auch der Klassiker aus dem Sortiment, der Gillette Venus Smooth , ab. Er erzielte als einziger Rasierer im Test ein "SEHR GUT" (1,5) in der Kategorie Rasieren.Unter den sechs getesteten Einwegrasierern überzeugte auch der Gillette Venus 3 - von Stiftung Warentest gibt es für ihn die Gesamtnote "GUT" (2,0).Fazit: Höchste Qualität und ausgezeichnetes Rasierergebnis - und für jedes Bedürfnis den passenden RasiererDer aktuelle Test der Stiftung Warentest zeigt: Gillette Venus Rasierer stehen für ein ausgezeichnetes Rasierergebnis, höchste Qualität sowie maximalen Komfort bei der Nassrasur. Mit seiner Produktvielfalt bietet Gillette Venus eine breite Auswahl für unterschiedliche Hauttypen und Vorlieben. Jede Frau kann individuell nach Präferenz und Hautbedürfnis entscheiden, welches das richtige Produkt für sie ist und ob, wie, wo und wann sie sich rasiert.Die "My Skin. My Way."-Kampagne, die 2019 gestartet ist, steht für individuelle Schönheit und Selbstbestimmung: Venus möchte die Regeln neu schreiben und Frauen dabei helfen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen und sich nicht von gesellschaftlichen Schönheitsidealen unter Druck setzen zu lassen. Jede Haut ist schön, so wie sie ist.Von Stiftung Warentest ausgezeichnete Gillette Venus Produkte im ÜberblickGillette Venus Extra Smooth Swirl UVP* 12,99 EUR Qualitätsurteil "GUT" (1,6)Gillette Venus ComfortGlide Spa Breeze UVP* 9,99 EUR Qualitätsurteil "GUT" (1,6)Gillette Venus Smooth UVP* 5,99 EUR Qualitätsurteil "GUT" (1,6)Gillette Venus 3 UVP* 4,49 EUR Qualitätsurteil "GUT" (2,0)Weitere Infos auf der Homepage http://www.gillettevenus.de/de-de/und dem Instagram-Kanal: http://www.instagram.com/gillettevenusdeBildmaterial und ausführliches Pressematerial finden Sie hier: https://bit.ly/2zm6FQp*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. 