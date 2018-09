Berlin (ots) - In seinem neuen Buch "Die Sprache der Tiere. Wiewir einander besser verstehen" (ET: 5. Oktober 2018 im Aufbau Verlag)zeigt Dr. Karsten Brensing, Meeresbiologe, Verhaltensforscher undAutor, anhand einer Vielzahl von geeigneten Beispielen, wie ähnlichsich Mensch und Tier sind. Er argumentiert, dass Tiere, die in Testsder Kognitionsforschung genauso abschneiden wie Menschen, ebengenauso funktionieren wie wir. "Wenn ein Tier nachweißlich logischdenken kann, dann denkt es genauso logisch wie der Mensch und wenn ineinem Tier die gleichen Hormone und Neurotransmitter Gefühle undVerhalten erzeugen wie beim Menschen, dann fühlt es genauso wie wir!"Ist also die Ausbildung an Universitäten und Schulen veraltet,wird Kindern und Studenten ein antiquiertes, gar falsches Bild vomTier vermittelt? Brensing behauptet, ja: "Das Verhalten von Tierenmit Instinkt oder Konditionierung erklären zu wollen, ist naiv. KeinForscher hat bisher einen Instinkt entdeckt und Konditionierung istnur eine von vielen Formen des Lernens. Hingegen lässt sich Verhaltenvon Menschen und Tieren sehr gut durch Denken und Fühlen erklären,doch beide Aspekte werden kaum oder gar nicht unterrichtet." Brensingerklärt in seinem neuen Buch "Die Sprache der Tiere", wie Gefühle undDenken entstanden sind und dass es sogar möglich ist, die Rufe vonFröschen zu verstehen, wenn wir diese vermenschlichen. Darüber hinausvermittelt er viele überraschende Erkenntnisse aus der aktuellenForschung. So verwenden manche Tiere eine Grammatik in ihrerKommunikation, kennen Redewendungen, führen Dialoge und überzeugenmit Rhetorik. Brensings Buch soll helfen, Tiere besser zu verstehen.Wie nötig das ist, macht er an einem aktuellen Beispiel fest: "Diemöglichen Maßnahmen zur Begrenzung der afrikanischen Schweinepestwerfen moralische Fragen auf und machen deutlich, dass unserRechtssystem auf einem völlig überholten Bild von Tieren beruht."Karsten BrensingDie Sprache der TiereWie wir einander besser verstehen240 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag978-3-351-03729-122,00 EURPressekontakt:AutorDr. Karsten Brensing,Tel.: +49 (0) 89 4581 9943info@karsten-brensing.deRezensionsexemplare und Bildmaterial:Aufbau VerlagSilke OhlenforstLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 30 283 94 - 231 | Fax: - 100ohlenforst@aufbau-verlag.deOriginal-Content von: Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell