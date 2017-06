Unser letzter Sommer Ein Film von Michal Rogalski

Berlin (ots) - Di 13.06.2017 | 22:45 | Das ErsteRomek ist 17 Jahre alt und arbeitet als Heizer auf einerRangierlokomotive. Er träumt davon, einmal als Lokführer dieWarschaustrecke fahren zu dürfen und will das Herz der wunderschönenFranka (16) erobern. Die Tochter eines örtlichen Bauern hat eineAnstellung als Küchenhilfe im deutschen Gendarmerieposten. Dortlernt sie den jungen Deutschen Guido (17) kennen. Er wurde für dasHören von entarteter Musik zur Besatzungspolizei strafversetzt, diedort ihren Stützpunkt unterhält. Mit seinen Kameraden soll er dieBahnstrecke absichern, nach Flüchtigen suchen und Partisanenaufspüren. Die Liebe zum Jazz bringt die drei Jugendlichen zusammen.In diesem Sommer scheint der Krieg weit weg, fernab von der Ostfronthaben sich Deutsche und Polen in einer trügerischen Idylleeingerichtet.Guido verliebt sich in Franka und zu Romeks Überraschung erwidertseine Angebetete die Gefühle des Deutschen. Romek findet auf dem Wegzur Arbeit das verletzte jüdische Mädchen Bunja (16) und beschließt,ihr zu helfen. Guido bekommt einen neuen Kommandanten, der endlichBeute auf den täglichen Patrouillen machen will. Als Romek und Bunjavon russischen Partisanen gefangen genommen werden und Guido inflagranti mit Franka erwischt wird, ist der Krieg bei jedem Einzelnenvon ihnen angekommen.BesetzungGuido Jonas NayRomek Filip PiotrowiczOdi Gerdy ZintFranka Urszula BoguckaBunia Maria SemotiukFeldwebel André HennickeOberleutnant Steffen Scheumannu. v. a.StabBuch und Regie Michal RogalskiKamera Jerzy ZielinskiSchnitt Milenia Fiedler, Joanna BrühlSzenenbild Janusz SosnowskiTon Paul RischerMusik Alexander HackeKostüm Anna EnglertProduktion Maciej Strzembosz, Ewa Borgunska,Produktion"Unser letzter Sommer" ist eine Koproduktion von SUNDAY Film,MAFILM, STL, PRASA I FILM und dem Rundfunk Berlin Brandenburg,gefördert durch die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), MedienboardBerlin-Brandenburg (MBB), Deutscher FilmFörderFond (DFFF), PolnischesFilminstitut (PISF), Dolnoslaski Fundusz Breslau (ODRA) sowie mitMitteln der Beauftragten für Kultur und Medien (BKM). Entstanden imRahmen der Initiative LEUCHTSTOFF von rbb und MedienboardBerlin-Brandenburg.Auszeichnungen und Preise2008Hartley-Merrill Drehbuch-Preis für Michal Rogalski2015Montréal World Film Festival, Preis für das Beste Drehbuch40. Gdynia Film Festival - THE GOLDEN KITTENS - The Award derJugenjury der Stadt Gdynia, Best actress in a supporting roll fürMaria Semotiuk, Beste Kamera für Jerzy Zielinski23. Camerimage Int. Film Festival Polen, Bester polnischer FilmPressekontakt:Mark StuntzTel 030 / 97 99 3 - 12 122mark.stuntz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell