"Unser Talent für Emotionen muss ausgebildet werden"

Buchneuerscheinung "Emotionale Stresskompetenz. Die Kunst derSelbstberuhigung"Wien/Berlin (ots) - Unser Nervensystem hat eineBedienungsanleitung. Auf diese Erkenntnis kam die TherapeutinMichaele Kundermann in einem Prozess, in dem sie sich mit derPsychologie der Emotionen befasste. In ihrem Buch präsentiert sie dieEssenz ihrer Forschungen: Emotionaler Stress ist umkehrbar undvermeidbar.Sich allen Gefühlen zu stellen bedeutet nicht, die Büchse derPandora zu öffnen. "Ich habe diesen Prozess durchgemacht und willheute andere dazu ermutigen, mit ihren Emotionen bewusstzusammenzuarbeiten", schreibt sie. Selbst in eine Umgebung geboren,die von der Verdrängung der Kriegsjahre geprägt war, fühlte sie sichemotional allein gelassen. "Es gab niemanden, mit dem ich überemotionale Konflikte sprechen konnte."Kundermann stellt fest, dass der emotionale Aspekt desmenschlichen Daseins viel mehr Beachtung braucht, um einen gesundenUmgang mit Stress zu ermöglichen. Unser Ausbildungssystem schult diementalen, kaum aber die emotionalen Kompetenzen. Der unbewussteUmgang mit Emotionen verursacht Leid, strapaziert die Gesundheit undverhindert Kreativität. "Er führt zu Konflikten, belastetBeziehungen, blockiert Intuition und macht anfällig für Vorurteileund Destruktivität. In den Unternehmen und der Gesellschaftverursacht er hohe Kosten. Obwohl wir im Alltag kaum physisch bedrohtsind, haben wir alle Stress, emotionalen Stress." Selbstberuhigunggelingt dann, wenn wir die Neigung, emotionale Bedrohungen zuerzeugen, umkehren.Michaele Kundermann: Emotionale Stresskompetenz. Die Kunst derSelbstberuhigung Hardcover | 288 S. | 22,00 Euro | ISBN978-3-99060-084-9 Erscheint im Oktober 2018 im Goldegg Verlag