"Unser Sandmännchen" wird 60! Der rbb gratuliert mit Sondersendungen und Aktionen zum Jubiläum (FOTO)

Berlin (ots) -Am 22. November 2019 wird die Sendung "Unser Sandmännchen" 60 Jahre. Zum rundenGeburtstag von Deutschlands beliebtester und ältester Kinderfernsehfigur hat derfederführende Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gemeinsam mit denkoproduzierenden Sendern MDR und NDR und dem KiKA ein unterhaltsamesFernsehprogramm und zahlreiche Aktionen geplant.Die Sandmann-Dokumentation im rbb Fernsehen am 22. November um 20.15 UhrDas rbb Fernsehen widmet dem Sandmännchen zum Geburtstag eine eigeneDokumentation: "60 Jahre süße Träume - Mit dem Sandmann durch die Zeit" wird am22. November um 20.15 Uhr ausgestrahlt und blickt in 90 Minuten auf dieeinzigartige Erfolgsgeschichte des Jubilars zurück.Seine Fernsehpremiere hatte das Sandmännchen am 22. November 1959. Regisseur,Autor, Puppen- und Szenenbildner Gerhard Behrendt gestaltete die Figur imAuftrag des Deutschen Fernsehfunks (DFF). Viele Moden, Trends undSehgewohnheiten haben sich seitdem verändert, aber das Sandmännchen ist immernoch da.Der Film geht der Frage nach, was die Faszination des Sandmännchens bis heuteausmacht. Kleine und große Fans sowie ausgewiesene Sandmann-Experten kommen zuWort und gratulieren dem Geburtstagskind.Vorgestellt wird auch der einzigartige Sandmann-Fuhrpark. So ist derTraumsandbringer mit dem Unterseeboot oder auf einem fliegenden Teppichunterwegs, lenkt Straßenbahnen, U-Bahnen, Schmalspurbahnen. 1978 flog er sogarmit einem Raumschiff ins All.Natürlich darf der Rückblick auf "besondere Anlässe" in den Sandmann-Folgennicht fehlen wie die Eröffnung des Berliner Fernsehturms 1969, die 750-JahrfeierBerlins 1987 oder die Olympischen Sommerspiele 1968 in Mexiko City.Die rbb-Dokumentation bietet einen unterhaltsamen Einblick in dieLebenswirklichkeit und das Lebensgefühl der Zuschauer in Ost und West aus denletzten 60 Jahren."Sandmann nach Mitternacht - Eine Kultfigur in Ost und West" am 22. November ab02.00 Uhr im rbb FernsehenIn der langen Sandmann-Nacht vom 22. auf 23. November sendet das rbb Fernsehenfür unermüdliche Fans des Traumsandbringers von 02.00 bis 05.00 Uhr diesechsteilige Filmreihe "Sandmann nach Mitternacht - Eine Kultfigur in Ost undWest". Die 30-minütigen Filme bieten verschiedenen Generationen eineErinnerungs- und Entdeckungsreise in die eigene Kindheit und unterhaltsameEinblicke in ein Stück Fernsehgeschichte.13 neue "Pittiplatsch"-Folgen immer dienstags in "Unser Sandmännchen" ab 26.November im KiKA, rbb Fernsehen und MDR-FernsehenEin besonderes Geburtstagsgeschenk für das Sandmännchen sind dreizehn neueFolgen "Pittiplatsch", in denen der freche braune Kobold gemeinsam mit seinenFreunden Schnatterinchen und Moppi wieder viele Streiche ausheckt. Das beliebteTrio hat mit über 500 gemeinsamen Abendgrußgeschichten Generationen von Kindernins Bett begleitet - im geteilten ebenso wie im wiedervereinigten Deutschland.Seit 1991 sind damit erstmals neue Abendgruß-Folgen rund um die drei Freundeentstanden. Produziert wurden sie im August 2019 in Hamburg von derTRIKK17-Animationsraum GmbH unter der redaktionellen Federführung des rbb.Puppenbauer Norman Schneider hat die drei Figuren neu geschaffen.In den aktuellen Folgen wohnen Pittiplatsch, Moppi und Schnatterinchen zusammenin einem verwunschenen Wald. Zwischen Baumhaus, Holzfass und Hütte am Seeerleben sie lustige Abenteuer.KiKA, rbb Fernsehen und MDR-Fernsehen zeigen die neuen Folgen ab 26. November2019 immer dienstags in "Unser Sandmännchen".Aktionen im JubiläumsjahrAusstellung im Filmmuseum PotsdamDas Filmmuseum Potsdam eröffnete am 11. November die Ausstellung "Mit demSandmann auf Zeitreise". Die Besucher begeben sich mit dem Publikumsliebling insWunderland seiner 60-jährigen Geschichte und entdecken ein Raumschiff, denMärchenwald und eine Sandmannwerkstatt. Präsentiert werden beliebte Figuren undlegendäre Fahrzeuge. Die Ausstellung richtet auch den Blick in die Gegenwart undZukunft des "modernen" Sandmanns im digitalen Zeitalter. Multimediale begehbareSets laden in eine Welt voller magischer Momente ein. Die Ausstellung geht biszum 30.12.2020. Sie entsteht in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg(rbb).Sandmann-Sonderfilme als 3er DVD-Box im MetallkofferPünktlich zum Sandmann-Geburtstag veröffentlicht die rbb media am 22. Novemberdreizehn Sonderfilme auf DVD. Neben dem täglichen "Sandmännchen Abendgruß"produzierte das Kinderfernsehen der DDR diese Filme zu Anlässen wie Weihnachten,dem Kindertag oder zu Ostern. Darin präsentiert das Sandmännchen nicht nur dieGeschichte, sondern greift auch selbst aktiv mit in die Handlung ein. So eilt esz. B. Märchenfiguren wie Rapunzel, Rotkäppchen oder dem tapferen Schneiderleinzu Hilfe. Das Filmmaterial wurde restauriert und mit dem renommiertenKinderbuch-Sprecher Stefan Kaminski erstmals neu vertont. Geschichten könnenauch in ihrer ursprünglichen Fassung, d.h. mit Musik unterlegt, angeschautwerden. Die exklusiven Fernsehfilme wurden seit über 30 Jahren nicht mehr imFernsehen ausgestrahlt.Nun sendet das rbb Fernsehen drei Ausgaben: am 22.12. "Wo wohnt der Sandmann"(1982), am 24.12. "Zwischenfall am Weihnachtsabend" (1989) und am 29.12. "Mitdem Sandmann um die Welt" (1968).Geburtstagssong von Sotiria, komponiert von Peter Plate (Rosenstolz) und Ulf LeoSommerDer Sandmann bekommt zu seinem 60. Geburtstag einen eigenen Jubiläumssong. DerTitel "Lieber Sandmann", gesungen von Sotiria, feierte am 20. September 2019seine TV-Premiere in der Live-Sendung "Goldene Henne 2019". Komponiert wurde ervon Peter Plate (Rosenstolz) & Ulf Leo Sommer.Sandmann-Figur vor dem rbb in BerlinSeit dem 24. Juni 2019 sitzt das Sandmännchen als Skulptur auf einer Bank vordem Fernsehzentrum des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in der BerlinerMasurenallee. Dort lädt es seine kleinen und großen Fans zum Verweilen undFotografieren ein. Mit einer Sitzhöhe von 80 cm ist die Sandmännchen-Figurlebensgroß und wiegt fast 15 Kilogramm. Geschaffen hat sie der MetallbildhauerThomas Lindner, der bereits die Erfurter Innenstadt mit bekanntenKinderfernsehfiguren wie dem blauen Elefanten, Tabaluga oder der Tigerenteausstattete.Das Erfolgsformat "Unser Sandmännchen" entsteht als Koproduktion von rbb, MDRund NDR unter der Federführung des rbb. Über eine Million kleine und größereMenschen schauen den Traumsandbringer jeden Abend im KiKA (täglich um 18.50Uhr), im rbb Fernsehen (Mo - Sa um 17.55 Uhr, So um 17.50 Uhr) oder imMDR-Fernsehen (Mo - Sa um 18.54 Uhr, So um 18.52 Uhr - im Zweikanalton auch aufSorbisch). Darüber hinaus rufen durchschnittlich 1,4 Millionen Zuschauerinnenund Zuschauer monatlich die Videos Online ab.Wer "Unser Sandmännchen" im Fernsehen verpasst hat, kann sich die PriseSchlafsand auch online unter www.sandmann.de, per kostenloser App, über HbbTVoder in der ARD Mediathek holen. Seit April 2017 bietet der rbb die täglicheSandmann-Folge über das Internet und in der App auch mit Gebärde an.Weitere Informationen zur Geschichte vom Sandmännchen, Zahlen und Fakten zurbeliebten Kinderfernsehfigur und Details zu den neuen "Pittiplatsch"-Folgenfinden Sie im rbb-Presseportal.Link: https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2019/11/20191122-unser-sandmaennchen-wird-60/Für angemeldete Nutzer im Videobereich des rbb-Presseportals stehen dieDokumentation "60 Jahre süße Träume - Mit dem Sandmann durch die Zeit" und dieAuftaktsendung der neuen Pittiplatsch-Folgen zur Ansicht bereit.Fotos und ein Geburtstagslogo sind honorarfrei unter www.ard-foto.de abrufbar.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse & InformationNicola zu StolbergTelefon 030 / 97 99 3 - 12 112rbb-presseteam@rbb-online.deGrabner|Beeck|Kommunikation GbRRolf GrabnerTelefon 030 / 30 30 63 0Fax: 030 / 30 30 63 63rg@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell