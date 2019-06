"Unser NRW" ist eine der außergewöhnlichsten Filmexpeditionen unseres Landes und erstmals als Gesamtbox auf DVD, Blu-ray und Digital erhältlich (FOTO)

Köln (ots) -Von oben, von unten - und bei Nacht. Mal pulsierend, mal geruhsam:So hat Nordrhein-Westfalen (NRW) noch nie jemand gesehen!Die mehrteilige Filmreihe "Unser NRW" zeigt ein bildgewaltigesPanorama unseres bevölkerungsstärksten Bundeslandes und spannt denBogen von der Vergangenheit über längst vergessene Welten bis hin zurIndustrialisierung."Unser NRW" vereint erstmals die atemberaubenden Dokumentationen"NRW von unten", "NRW von oben" und "NRW bei Nacht" - ab 31. Mai aufDVD, Blu-ray und Digital erhältlich!Mit überraschenden Einblicken spektakulären Bildern undGeschichten gehen die Zuschauer auf eine unvergessliche Expedition ineine fantastische Parallelwelt.Hier finden Sie den offiziellen Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=yw5bJq9LF3INRW von obenAus der Vogelperspektive zeigt "NRW von oben" in faszinierendenBildern eine außergewöhnliche Geschichtsstunde: In zwei Teilen (Teil1: "Von Dörfern zu Städten", Teil 2: "Wie wir wurden was wir sind")spannt "NRW von oben" den Bogen von den längst vergessenen antikenmittelalterlichen Militär- und Handelswegen zur "Wiege derMenschheit" im Neandertal bis zum Radioteleskop in Effelsberg.Außerdem weiter vom Westwall hin zum Düsseldorfer Stahlhof als Sitzder ersten Landesregierung und vom Römerpark in Xanten bis hin zumKölner Dom.Unterwegs mit dem Kamerahelikopter: In einem atemberaubendemMaking-Of begleitet der Zuschauer Filmcrew und Piloten auf ihrenRundflügen über den größten Ballungsraum Deutschlands, gedreht miteinem Cineflex HDKamera-System - das beste kreisstabilisierteKamerasystem der Welt, das wackelfreie Großaufnahmen auch aus derHöhe und größeren Entfernungen erlaubt.NRW von untenVerborgene Orte, mitten in Nordrhein-Westfalen. Die filmischeExpedition zeigt das geheime Leben unter unseren Städten: Bergwerke,Rechenzentren, Highspeed-Datenautobahnen und einige HunderttausendKilometer Kanalnetz, Schächte, Höhlen, Wasserleitungen, Grabmale -und völlig Unerwartetes. "NRW von unten" ist eine spannendeFilmexpedition in diese fantastische Parallelwelt direkt unterunseren Füßen. Der Film zeigt in beeindruckenden Bildern dieEntwicklung der modernen Dienstleistungsgesellschaft in Bezug auf dieVergangenheit NRWs.NRW bei NachtWer nachts im Landeanflug über Nordrhein-Westfalen fliegt, kenntdiesen faszinierenden Ausblick: Über manchen Regionen schimmern nurvereinzelte Inseln in der Dunkelheit, andernorts erscheint dieLandschaft als ein einziges Lichtermeer. In NRW arbeiten zwischen 21Uhr und sechs Uhr früh bald eine Million Menschen. Der Film erzähltvon Nachtschichten an Hochöfen, in Großbäckereien oder anDruckstraßen und von gigantischen Schaufelradbaggern, die sich auchin der Nacht in die rheinischen Braunkohlegebiete fressen."NRW bei Nacht" zeigt in prächtigen Bildern das andere Gesichteines Landes, das eigentlich niemals schläft. Mit neuer und extremlichtempfindlicher Kameratechnik, Drohnen und Hubschrauberflügenwerden hier atemberaubende Bilder präsentiert, die man so noch nichtgesehen hat."Unser NRW" (Gesamtbox)Eine Dokumentation von Rüdiger Heimlich (Buch) und Jörg Siepmann(Regie)Produktionsland: DeutschlandProduktionsjahr: 2013-2017Genre: DokumentationMedium: DVD, Blu-ray & DigitalUnverbindliche Preisempfehlung: DVD: 19,99 Euro; Blu-ray: 21,99 EuroVeröffentlichung: 31.5.2019EAN: DVD: 4042999129450; Blu-ray: 4042999129467Laufzeit: circa 180 MinutenBildformat: 16:9 Tonformat:Dolby Digital 2.0 Deutsch Untertitel: DeutschFSK: ab 0 JahrenExtras/Bonus: AD-Fassung für Sehgeschädigte, UT für Hörgeschädigte,Making-ofWeiteres Material steht Ihnen auf Filmpresskit.de zur Verfügung.Release Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - a division of WDR mediagroup GmbH - istProgrammanbieter und Programmvertrieb im Segment Home Entertainment.Der Schwerpunkt liegt dabei auf der physischen und digitalenProduktvermarktung. Als hauseigenes Label der WDR mediagroup GmbH(WDRmg) besteht das Kerngeschäft im DVD-, Blu-ray- undDigitalvertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und andererARD-Anstalten - seien es die Archivschätze der vergangenen 60 Jahreoder aktuelle Neuproduktionen. Darüber hinaus erwirbt die ReleaseCompany die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner undschnürt daraus attraktive Digitalpakete, die über alle relevantenVideo-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertrieben werden.Natürlich steht Ihnen die Release Company im Rahmen IhrerBerichterstattung jederzeit gerne für Interviews bereit.Rezensionsexemplare und Gewinnspielpakete können angefragt werdenbei Carolin Fröhlich: c.froehlich@littlebigthings.dePressekontakt:Gaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comCarolin Fröhlichlittle big things GmbHCorneliusstraße 2880469 Münchenc.froehlich@littlebigthings.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell