Unser Moment ist jetzt! / Wie wir jetzt das Beste aus der Krise machen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Unsere Welt: im Ausnahmezustand. Wir halten uns an neue Regeln, müssen alte Gewohnheiten hinter uns lassen. Um der Sicherheit willen sind wir getrennt voneinander, von der Familie außerhalb der eigenen vier Wände, von Freunden und von Kollegen. Zuhause hängen wir dagegen buchstäblich aufeinander. Eine Zeit, die alles andere als schön ist. Aber vielleicht doch dazu werden kann? Weil sie die Chance bietet aus der Situation das Beste zu machen. Zusammenzurücken. Miteinander zu reden. Gemeinsam neue Perspektiven zu entdecken.Jeder Einzelne muss sich im neuen "Jetzt" zurechtfinden. Wie wäre es, wenn aus dem "sich nicht aus dem Weg gehen können" ein "miteinander erleben" würde? Wenn wir neue Wege fänden, auch denen nah zu sein, die wir aktuell nicht besuchen können? Warum nicht die Herausforderung zu etwas Positivem umwandeln, die längst beschworene Entschleunigung einfach Wirklichkeit werden lassen. Die lang ersehnte Rückbesinnung auf alte Werte, auf mehr menschliche Nähe, auf echte Begegnungen - nehmen wir uns Zeit dafür. Wenn nicht jetzt, wann dann?"Unser Moment ist jetzt!" - zum gemeinsamen Yoga im Wohnzimmer, zum miteinander Reden und Lachen. Oder auch zum gemeinsamen Kochen und Genießen. Am Tisch mit der Familie oder den WG-Mitbewohnern, dort wo man die Zeit anhält und durchatmet, dort lädt Bertolli Olivenöl jetzt mehr denn je zum Verweilen ein. So wie sonst auch im Restaurant, einfach am Tisch bleiben und die Chance nutzen. Im Verweilen liegt die Kraft. Jetzt ist unser Moment... Unser Moment, zusammen zu sein.Lassen Sie ihre Familie bereits an den Vorbereitungen teilhaben. Heute Kellner, morgen Koch. Jeden Tag sucht ein anderes Familienmitglied ein neues Rezept aus. Lassen Sie sich auf der Bertolli Olivenöl Rezeptseite (https://www.bertolliolivenoel.de/rezepte/) von guten und einfachen Gerichten inspirieren.Nach dem Essen geht's in die Verlängerung. Einfach hier und jetzt mit ihren Liebsten genießen und echte Gespräche führen. Ein Lob für den Partner? Lang ist es her. Lauschen Sie den Ideen Ihrer Kinder. Beim Mensch-ärgere-dich-nicht lassen sie ruhig mal 5 gerade sein. Oder die schönsten Erinnerungen mit Ihren Eltern wiederaufleben, das geht auch per Video-Call. Damit lässt sich die Tafel sogar erweitern - zuprosten und gemeinsam schwelgen. Weit entfernt sein. Und doch so nah beisammen.In diesem Sinne: Unser Moment ist jetzt! Nutzen wir ihn: für ein echtes Miteinander.Über DeoleoDeoleo ist ein multinationaler Lebensmittelkonzern mit Hauptsitz in Spanien und der weltweit meistverkaufende Olivenölabfüller mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Das Unternehmen verfügt über Fabriken in Spanien und Italien und Vertriebsgesellschaften in 15 Ländern. Deoleo ist bekannt für weltweit führende Marken wie Bertolli - die meistverkaufte Marke in Deutschland - und Carapelli und Sasso sowie die spanischen Marken Carbonell, Hojiblanca und Koipe.Über BertolliVor über 150 Jahren im kleinen toskanischen Dorf Lucca, in Italien, gegründet, wurde Bertolli zum Inbegriff italienischer Küche und ist heute die Olivenölmarke Nummer Eins weltweit (hergestellt von Deoleo). Die Marke Bertolli verpflichtet sich zu höchster Qualität, der Verwendung bester natürlicher Zutaten und steht in der Tradition für hervorragende und genussvolle Ernährung.http://www.bertolliolivenoel.dePressekontakt:Annika NitzkeDeoleo Deutschland GmbHHanauer Landstr. 29160314 Frankfurt am Main | GermanyTel.: +49.69.955.133-16E-Mail: annika.nitzke@deoleo.comKathrin-Alessa WeberGCI Hering SchuppenerBerliner Allee 4440212 Düsseldorf | GermanyTel.: +49.211 43079-253E-Mail: aweber@heringschuppener.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130050/4584200OTS: deOleo Deutschland GmbHOriginal-Content von: Deoleo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell