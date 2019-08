"Unser Modell wird auch in großen europäischen Metropolen funktionieren" - Banovo knackt die 1.000-Bäder-Marke

München (ots) - Das Münchener Startup für Badsanierungen ist seitmittlerweile drei Jahren mit einem innovativen Geschäftsmodell amMarkt: Mittels Online Badplanung und effizienter digitaler Prozessesoll jeder Kunde sein individuelles Badezimmer zum Festpreiserhalten. Wie gut der Balanceakt zwischen traditionellem Handwerk undinnovativen Technologien gelingt, erzählen die Banovo-Gründer MareikeWächter und Michael Dreimann im Interview anlässlich eines besonderenMeilensteins: Die tausendste Badsanierung des Unternehmens steht kurzvor dem Abschluss.Glückwunsch, Frau Wächter und Herr Dreimann, in diesen Tagenwerden Sie das tausendste Bad fertigstellen. Was bedeutet diese Zahlfür Sie?Michael Dreimann: Wir sind sehr stolz auf diesen Meilenstein. Esist in unserer Branche unseres Wissens noch nie vorgekommen, dass einneuer Anbieter in nur vier Jahren nach Gründung deutschlandweit 1.000Bäder für Privatkunden baut - und das trotz des momentanenFachkräftemangels. Wir sehen diese Marke allerdings nur als einenZwischenschritt für Banovo, denn wir glauben fest daran, mit unserendigitalisierten, effizienten Prozessen weiterwachsen und auch 10.000Bäder bauen zu können. Was uns dabei aber ganz wichtig ist: Jedes Badist individuell und wird einzeln mit den Kunden nach seinenBedürfnissen geplant. Ein Bad von der Stange wird es bei uns auch mit10.000 Bädern pro Jahr nicht geben.Das Handwerk liegt bei Digitalisierung und Automatisierung vonProzessen noch immer gegenüber anderen Branchen zurück. Bei Banovoist das offenbar anders. Einer der Gründe für Ihren Erfolg?Mareike Wächter: Auf jeden Fall. Was uns schon auf den erstenBlick vom Wettbewerb unterscheidet, ist unser Online-Planungstool.Kunden erleben ihre Badplanung bequem von zu Hause am Rechner oderTablet. Sie sind in einer Live-Schaltung verbunden mit dem Badplaner,sehen ihn in einem Dialogfenster während er mit ihnen Schritt fürSchritt die Planung im 3D-Modell bespricht. Das Schöne daran: AmPlanungsprozess kann der Kunde live mitwirken und etwa verschiedeneFliesen-Modelle oder auch die Anordnung der Sanitärobjekte verändernlassen. So wird das Planungsgespräch zu einem interaktiven Erlebnis,das kommt bei den Kunden sehr gut an.Für unseren wirtschaftlichen Erfolg noch viel maßgeblicher istaber, was an digitalen Prozessen im Hintergrund abläuft. Unsereeigens inhouse entwickelte Software verbindet alle Arbeitsschrittemiteinander. Unsere Mitarbeiter vom Badplaner, über dieProjektsteuerung, den Bauleiter bis hin zum Controlling haben Zugriffauf alle wichtigen Informationen zum jeweiligen Bauvorhaben. Und zwarunabhängig davon, ob sie im Büro, beim Kunden vor Ort oder imHomeoffice sind. Wenn sich an der Planung etwas ändert, so hat derBauleiter vor Ort über sein Tablet jederzeit Zugriff auf dieaktuellen Entwürfe bzw. kann auch er direkt Anpassungen vornehmen.Auch Warenbestellungen erfolgen über das System. So kann derBauleiter etwa sehen, wann bestimmte Waren eintreffen oder ob esVerzögerungen bei Lieferzeiten gibt und dann entsprechend reagieren.Das macht unsere Prozesse sehr effizient und der Kunde merkt das ander Qualität der Umsetzung und einem möglichst reibungslosen Ablaufseiner Sanierung.Welches Feedback von Kunden erhalten Sie auf Ihre wichtigstenArgumente "Badrenovierung zum Festpreis", "Onlineplanung bequem vonzuhause" sowie "Abwicklung aus einer Hand"?Mareike Wächter: Generell sind alle drei Argumente für unsereKunden wichtig, es kommt nur darauf an, in welcher Phase auf dem Wegzum neuen Bad man sich gerade befindet. Wenn unser Kunde beginnt,sich intensiv mit der Badrenovierung zu beschäftigen, ist es für ihnangenehm, dass er das Projekt von zu Hause aus bequem Online planenkann und dabei professionell beraten wird. Da die Badplanung bei unskostenfrei ist, geht er kein Risiko ein. Der erste Schritt zum neuenBad ist mit Banovo dadurch tatsächlich sehr einfach.Geht es dann später um den Vertrag, bietet der Festpreis denKunden sehr viel Sicherheit und ein gutes Gefühl. Im Gegensatz zuAngeboten von einigen Wettbewerbern sind bei uns sämtliche Produkteund Leistungen im Preis enthalten, da gibt es keine bösenÜberraschungen bei den Kosten. Wenn es dann an die Umsetzung geht,ist es für den Kunden sehr wichtig, nur einen Ansprechpartner zuhaben. Spätestens wenn klar wird, wie viele unterschiedliche Gewerkean einer Badsanierung beteiligt sind, macht die Abwicklung aus einerHand aus Kundensicht total Sinn.Wer ist Ihr "typischer Kunde", wieviel gibt er im Schnitt aus undwelches Bad kommt am besten an?Mareike Wächter: Den typischen Banovo Kunden gibt es eigentlichnicht, wir bauen die unterschiedlichsten Bäder für ganz verschiedeneKunden und ihre Bedürfnisse. Da gibt es die Singles, Paare und jungeFamilien Anfang, Mitte 30, die erstmals Wohneigentum erworben haben.Für sich und ihre Familie wollen sie ihr erstes eigenes Haus, dieerste eigene Wohnung nach ihrem Geschmack gestalten und dem Bad kommtdabei eine immer stärkere repräsentative Bedeutung zu. Dann natürlichdie Paare ab Mitte 50 im eigenen Haus, der eigenen Wohnung. DerenEigenheim ist meist um die 30 Jahre alt, die Bäder entsprechend indie Jahre gekommen. Die Kinder sind aus dem Haus, jetzt beginnt dieZeit, in der man sich mal wieder selbst etwas gönnt und man verfügtüber die finanziellen Mittel, seine Wünsche nach einem tollen Badauch zu verwirklichen. Hier ist der Wellness- und Gesundheits-Trendsowie das Thema Barriere-Reduzierung wichtig. Last but not least sindunsere Kunden auch Vermieter. Die Immobilie wird als Kapitalanlagegenutzt, in regelmäßigen Abständen sind Investitionen nötig. Z.B. einMieterwechsel steht an, das Bad muss saniert werden. Solche Kundensuchen ganz besonders nach einem professionellen Anbieter, der ihnendie Koordination eines solchen Projektes komplett abnimmt.Im Schnitt gibt unser Kunde 25.000 Euro für die Sanierung aus -die Bandbreite geht dabei von 10.000 Euro z.B. für ein kleinesDuschbad oder Gäste-WC bis 100.000 Euro für ein großzügiges Bad mitgehobener Ausstattung. Aktuell sanieren wir auch gerade ein Bad für120.00 Euro.Was ist rückblickend beim Aufbau von Banovo besser als erwartetgelaufen, was schlechter? Was können andere Gründer aus IhrenErfahrungen lernen?Michael Dreimann: Positiv überrascht hat uns, wie leicht sich das"Ausrollen" unseres Angebots in neue Städte und Regionen gestaltethat. Wir kommen ja aus München und sind hier mit den erstenBadsanierungen gestartet, haben hier unser erstes Netzwerk aufgebaut.Wir haben es geschafft - was einige Beobachter anfangs bezweifelthaben - mit dem gleichen hohen Qualitätsstandard in Köln, Hamburgoder Berlin an den Markt zu gehen. Dabei waren unsere digitalenProzesse sehr hilfreich, zentrale Geschäfte dezentral umzusetzen.Mareike und mich hat die Geschwindigkeit erstaunt, mit der wir uns inneuen Städten etablieren konnten. Unterschätzt haben wir allerdingsdie Komplexität unseres Produktes und das Timing für das Recruiting.Es ist für Gründer wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen,wann man ein sehr gutes Managementteam am Start haben muss.Tendenziell ist man als Gründer eher zu spät dran. Wenn das Team abernicht dasteht, können auch die Leistung und die erwarteten Zahlennicht erbracht werden. Die Qualität des Recruitings ist also geradefür Startups enorm wichtig.Wie reagieren die etablierten Wettbewerber auf Ihren raschenAufstieg und das innovative Geschäftsmodell? Ziehen diese bei derDigitalisierung der Wertschöpfungsketten gleich? Entstehen nebenIhnen neue Wettbewerber?Michael Dreimann: Unser Markt ist enorm groß. Trotz der 600 Bäder,die wir allein in diesem Jahr bauen werden, ist unser Marktanteilimmer noch klein. Wir sind da, wo Amazon zur Jahrtausendwende war.Daher sind die Reaktionen in der Branche noch sehr gemäßigt, mitvielen Wettbewerbern und Installationsfirmen kooperieren wir zudem.Jeder fokussiert sich auf das, was er kann. Mit unserem digitalenGeschäftsmodell und unserer Plattform sind wir in Europa noch immereinzigartig. Unser Produkt ist durchaus komplex und schreckt daherpotenzielle Nachahmer ab.Sind die Investoren mit dem bisher Erreichten und dem Wachstumzufrieden?Michael Dreimann: Unsere Investoren sind überaus zufrieden, denkeich. Wenn man die Zahl unserer gebauten Bäder mit durchschnittlich25.000 Euro multipliziert, sieht man, dass wir keine kleine Firmamehr sind. Auf der Finanzseite können wir schöne Erfolge vorweisen.Wichtiger aber ist die Basis, die wir legen konnten. Wir haben einedigitale Plattform geschaffen, auf der das Thema Badsanierung extremeffizient gespielt werden kann und von den Kunden sehr gut angenommenwird. Diese Plattform gibt unseren Investoren den Mut zu sagen, daist noch mehr drin. Wir wollen eben nicht bei 600 Bädern pro Jahrstehen bleiben, sondern wir wollen hierzulande auf 10.000 Bäderkommen. Und unser Modell wird auch in großen europäischen Metropolenfunktionieren, da bin ich überzeugt. Aber allein der Markt inDeutschland ist riesig, wir sehen hier noch viel Potenzial für unserWachstum. Eine so klare Spezialisierung auf den Badezimmerbereich,wie wir sie aktuell praktizieren, bedeutet auch eine stetigeVerbesserung der Prozesse. Wir sind der Profi fürKomplettbadsanierung in Deutschland - diesen Status wollen wir weiterfestigen und ausbauen. Generell schließen wir auch keineAuslandsexpansionen aus, geplant ist das derzeit aber nicht.Wann werden Sie Ihr 10.000 Bad fertigstellen?Mareike Wächter: Ich denke, wir werden diese Marke in drei bisvier Jahren erreichen.Das Interview führte Andreas Nöltingwww.noeltingmedia.comÜber Banovo (www.banovo.de)Banovo ist führender Badsanierer für Privatkunden und bietetdeutschlandweit professionellen Service aus einer Hand: Von derExperten-Planung, über die fachgerechte Ausführung bis zumschlüsselfertigen Bad. Mit einem innovativen Ansatz imSanitärbereich, einer Online-Planung von zu Hause und persönlicherVor-Ort-Betreuung schafft Banovo höchste Qualität undKundenorientierung. Ein optimierter Festpreis für das gesamte neueBad rundet das Angebot ab und bietet dem Kunden Sicherheit undPlanbarkeit von Anfang an.Pressekontakt:Claudia SchulzHead of PR & MarketingTel:+49 (0)89 2154311-72 Mobil: 0151 - 41287030E-Mail: claudia.schulz@banovo.deOriginal-Content von: Banovo, übermittelt durch news aktuell