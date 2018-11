"Unser Lied für Israel": Sechs Teilnehmer für ESC-Vorentscheid stehen fest

Hamburg (ots) - Wer tritt Michael Schultes Nachfolge beim ESC an?Vielleicht einer von ihnen: Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, GregorHägele, lilly among clouds und Makeda sind die Kandidatinnen undKandidaten, die jetzt feststehen und bei "Unser Lied für Israel"antreten werden. Das Erste zeigt den deutschen ESC-Vorentscheid imkommenden Februar, Moderatorinnen sind Barbara Schöneberger und LindaZervakis. Zwei Gruppen haben die sechs Acts ausgesucht: die 100Mitglieder einer Eurovisions-Jury und eine 20-köpfige internationaleExperten-Jury. Nach dem gleichen Verfahren wurden auch dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer für den deutschen ESC-Vorentscheid2018 gesucht. Die Mitglieder der Jurys haben sich Videos vonKünstlerinnen und Künstlern angeschaut, die für "Unser Lied fürIsrael" infrage kommen, und ihre Favoriten ausgewählt. Ursprünglichhatten 965 mögliche Teilnehmer zur Auswahl gestanden. Der NDR istderzeit mit weiteren Acts im Gespräch, über deren Teilnahme an derShow die beiden Jurys noch entscheiden werden.Thomas Schreiber, ARD Koordinator Unterhaltung: "Unsere sechsEurovisions-Kandidaten arbeiten mit großer Leidenschaft undKonzentration im Song Writing Camp an ihren möglichen Liedern fürIsrael. Es ist eine Freude, ihnen zuzusehen. Im letzten Jahr entstandbei dieser Gelegenheit Michael Schultes Hit 'You let me walk alone'.Hoffen wir, dass uns dieses Jahr ein vergleichbarer Erfolg gelingt.Die Kandidaten und die Songwriter geben alles dafür!"Aly Ryan wurde in Oberursel geboren und lebt mittlerweile in LosAngeles/USA. Bereits mit 16 wagte die Multi-Instrumentalistin denSprung nach Amerika, um ihre Musikkarriere voranzutreiben. IhreRichtung: Indie-Pop. Anfang des Jahres veröffentlichte sie ihreDebütsingle "No Parachute", die in Deutschland erfolgreich in den Top10 landete.BB Thomaz aus Düsseldorf sang sich bei der Show "The Voice ofGermany" im vergangenen Jahr bis ins Finale. Die Sängerin,Songwriterin und Produzentin hat sich selbst Klavier- undGitarrespielen beigebracht, heute arbeitet sie als Musikerin undFitness-Trainerin. 2016 bekam sie den "Deutschen Rock und Pop Preis"u. a. für ihren Song "Don't go missing", bei dem sie mit demUS-amerikanischen Grammy-nominierten Songwriter/Produzent Kyle K2Stewart II (Fifth Harmony, Tamar Braxton, Fantasia)zusammenarbeitete.Linus Bruhn ist ein Sänger und Songwriter aus Hamburg. Drei Jahrelang spielte er den kleinen Tarzan im gleichnamigen HamburgerMusical. 2015 nahm er an "The Voice of Germany" teil und wurde vonder Sängerin Stefanie Kloß gecoacht. Seit 2015 besteht auch derYouTube-Channel von Linus Bruhn, auf dem er zahlreiche Gitarren-Coververöffentlicht hat. Der Kanal hat inzwischen mehr als drei MillionenKlicks.Gregor Hägele aus Stuttgart erreichte 2017 das Halbfinale der Show"The Voice of Germany" und sang sich vor allem mit gelungenenEd-Sheeran-Covern in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer.Seine Leidenschaft sind deutsche und englische Popsongs.lilly among clouds lebt bei und arbeitet in Würzburg. Diestudierte Politologin spielt Klavier und Gitarre und schreibtPopsongs in englischer Sprache. 2014 bekam die Sängerin, Komponistinund Texterin den Preis für junge Kultur der Stadt Würzburg. Ein Jahrspäter veröffentlichte sie ihre Debüt-EP, 2017 ihr erstes Album"Aerial Perspective". Dazwischen spielte sie u. a. beim renommiertenSXSW-Festival in Austin, Texas (USA), und bei der Australian MusicWeek in Sydney.Makeda kommt aus Bonn; ihre familiären Wurzeln liegen in Trinidad,Karibik. Die Sängerin und Songwriterin, die neben Klavier auchGitarre und Bass spielt, war mit ihrer Band "Steal A Taxi" alsKulturbotschafterin in China unterwegs und wurde in das renommierteNachwuchsförderprogramm "Popcamp" aufgenommen. Zudem stand Makeda imMusical "Bodyguard" in Köln u. a. in der Hauptrolle auf der Bühne. Ineiner Videobotschaft sprach Christina Aguilera im Juni über MakedasYouTube-Cover von "Fighter": "beautiful" und "a lot of talent".Die sechs Musikerinnen und Musiker nehmen derzeit an einemfünftägigen Song Writing Camp teil, bei dem sie gemeinsam mit 24nationalen und internationalen Textern, Komponisten und ProduzentenLieder für den ESC entwickeln. Auf Grundlage dieses Materials wirddann miteinander entschieden, welcher Song für wen der richtige istund wie er inszeniert werden kann.Produzent von "Unser Lied für Israel" ist Matthias Alberti vonKimmig Entertainment. Die Sendung des NDR für Das Erste entstehtgemeinsam mit Florian Wieder und Jens Bujar (Lodge of Levity) sowiedigame mobile. Regie führt Ladislaus Kiraly. Der Vorverkauf für dieShow startet voraussichtlich Mitte Januar.Das Finale des Eurovision Song Contests ist am Sonnabend, 18. Mai,ab 21.00 Uhr live aus Tel Aviv im Ersten zu sehen. Um 20.15 Uhrstartet der "Countdown von der Reeperbahn".Für Rückfragen zu den Acts bzw. 