"Unseligen Wettlauf zwischen Bundesländern beenden": Geflügelwirtschaft dringt auf Nationale Nutztierstrategie

Berlin (ots) - Die heute in Hannover beginnende Amtschef- undAgrarministerkonferenz nimmt der Zentralverband der DeutschenGeflügelwirtschaft e. V. (ZDG) zum Anlass, die Dringlichkeit einerNationalen Nutztierstrategie mit bundesweit einheitlichen Regelungenfür die Tierhaltung zu betonen."Den unseligen Wettlauf zwischen den einzelnen Bundesländernwollen wir schnellstmöglich beendet sehen", appelliert ZDG-PräsidentFriedrich-Otto Ripke an die Minister von Bund und Ländern, sich zumWohl von Tieren und Tierhaltern auf eine abgestimmte, schrittweiseVorgehensweise zu einigen. Ein gegenseitiger Überbietungswettbewerbmit einer Flut an Auflagen für die Betriebe sei kontraproduktiv,betont Ripke: "Natürlich wollen unsere Betriebe in moderneTierhaltung und Tierwohl investieren! Aber unternehmerischeEntscheidungen brauchen Planungssicherheit für einen Zeitkorridor vonmindestens zehn Jahren. Das Investieren in ein Mehr an Tierwohl musssich nachhaltig lohnen - dieses konstruktive, zukunftsgewandte Signalerhoffen wir uns von der Agrarministerkonferenz in Hannover."Generell müsse sich Deutschland als moderner und innovativerTierhaltungsstandort stärker auf eine bundesweite Harmonisierung derRegelungen besinnen, um im EU-Vergleich wettbewerbsfähig zu bleiben:Als "lange überfällig" bewertet Ripke in diesem Kontext auch eine inder Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft abgestimmte gemeinsameVorgehensweise beim Thema Schlechtwetter-Auslaufregelung fürFreilandhennen.Vogelgrippe: Geflügelwirtschaft fordert intensivierteUrsachenforschungWeiteres zentrales Thema der Agrarminister-Zusammenkunft wird dienoch anhaltende Vogelgrippe-Welle mit ihren Auswirkungen auf dieWirtschaft sein. Hierzu richtet die Geflügelwirtschaft konkreteForderungen an die Ministerrunde: Zum einen müsse dieUrsachenforschung zu den Übertragungswegen des Virus weiterintensiviert werden. "Wir müssen die Eintragswege klären und dabeialle Eventualitäten bedenken, auch eine Übertragung durch den Wind",sagt ZDG-Präsident Ripke und wendet sich erneut gegen die seitens desniedersächsischen Agrarministers Christian Meyer publik gewordenenVorwürfe, "Schlamperei" der Halter habe die gehäuften Ausbrüche inder Region Cloppenburg zu verantworten. "Unsere Halter tun mit dennochmals intensivierten, wissenschaftlich fundiertenBiosicherheitsmaßnahmen ihr Bestmögliches, Schaden von ihren Tierenund der gesamten Branche abzuwenden", betont Ripke.EU-Regelungen für Export aus Restriktionsgebieten und Vermarktungvon FreilandeiernUmso wichtiger sei der Einsatz der Politik für Betriebe, die durchden Vogelgrippe-Ausbruch unverschuldet in teils existenzielle Notgekommen seien. So appelliert der ZDG an die Agrarminister, sich aufEU-Ebene für eine Überarbeitung der Mindestanforderungen anProduktionssysteme für Eier aus Freilandhaltung stark zu machen, umbei eventuellen künftigen Vogelgrippe-Wellen eine längerfristigeVermarktung von Freilandeiern zu ermöglichen. "Auch für den Exportvon Bruteiern und Eintagsküken aus Restriktionsgebieten sowie für dieVerarbeitung von Fleisch von gesunden Tieren aus Sperrgebietenbrauchen wir eine tragfähige EU-weite Lösung", fordert Ripke. MitBlick auf einen möglichen künftigen Vogelgrippe-Ausbruch sei zudemeine differenzierte und risikoorientierte Betrachtung derStallpflicht für die Gans als Freilandtier erforderlich. Und fürBetriebe, die durch das aktuelle Vogelgrippe-Geschehen in ihrerExistenz bedroht seien, müsse eine Entschädigungszahlung über denBund abgestimmt werden, verlangt Ripke: "Das muss pragmatisch imSinne der ohne eigenes Verschulden geschädigten Betriebe geschehen,ohne hohen Verwaltungsaufwand."