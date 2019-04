Unterföhring (ots) -Souveräne "Heroes": In der ersten Ausgabe "Superhero Germany"besiegten Torwart-Legende Tim Wiese, die stärkste Frau Deutschlands,Sandra Bradley, Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll undNFL-Crack Björn Werner ihre Herausforderer klar. Gelingt ihnen dasein weiteres Mal? Der Kampf um den "Superhero Germany"-Thron geht amSamstag, 27. April 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben in die nächsteRunde. Können die Alltags-Athleten dieses Mal gegen die prominentenAusnahmesportler bestehen?Die acht Athleten und Athletinnen von "Superhero Germany" am 27.April 2019: Anita (Viersen), Lydia (Aligse), Agnes (Ansbach), Annika(Düsseldorf), Juliane (Leipzig), Charice (Berlin), Christina(Vechta), Viola (München), Lesley (Düren), Veit (Bad Nauheim), Eyad(Köln), Steve (Moers), Aron (Essen), Robin (Basel, Schweiz),Christopher (Bad Neuenahr-Ahrweiler), André (Mittelangeln)"Superhero Germany" am Samstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentConstanze WagnerTel. +49 [89] 9507-1171Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell