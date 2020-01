Los Angeles (ots/PRNewswire) - Multikulturelles Perfect World-Team aus China undFrankreich räumt Preis abDie 47. jährlichen Annie Awards, die als "Oskar der Animationsfilmbranche"gelten, fanden am 25. Januar 2020 in Los Angeles (Kalifornien, USA) statt.Unruly Heroes, ein Side-Scroller mit mehreren Leveln, der gemeinsam vomchinesischen Studio Perfect World und einem französischen Studio auf Grundlageder Abenteuer aus Die Reise nach Westen entwickelt wurde, siegte bei den 47.Annie Awards in der Kategorie "Beste Charakteranimation in einem Videospiel".Die Annie Awards gelten als eine der höchsten Auszeichnungen der internationalenAnimationsfilmbranche. Die Awards wurden 1972 von ASIFA-Hollywood ins Lebengerufen, ein Ableger der International Animated Film Society (ASIFA) in LosAngeles (Kalifornien, USA). Sie werden jedes Jahr an der University ofCalifornia in Los Angeles (UCLA) abgehalten und an die besten Animations- undGameprodukte des abgelaufenen Jahres vergeben. Zu dem Event kommen zahlreicheBranchenprofis aus der weltweiten Animations- und Game-Community und ausHollywood.In der Kategorie "Beste Charakteranimation in einem Videospiel" traten bei den47. Annie Awards vier Finalisten gegeneinander an, darunter der Gewinner UnrulyHeroes, Gears 5 von Microsoft Corporation, Kingdom Hearts III und SinclairSnake: Museum Mischief des japanischen Game-Entwicklers Square Enix. Die Listeder Nominierten wurde bereits Anfang Dezember 2019 veröffentlicht. In derBranche wurde viel darüber spekuliert, wer am Ende den Preis mit nach Hausenimmt. Als Unruly Heroes bei der Gala als Sieger verkündet wurde, fand dieEntscheidung durch die Bank viel Beifall.Perfect World CEO Dr. Robert H. Xiao war bei der Preisverleihung anwesend undnannte es eine große Ehre, dass Unruly Heroes in die engere Auswahl aufgenommenund am Ende gekürt wurde. Erfolgsentscheidend war die Leistung desProduktionsteams bei der Entwicklung innovativer Ideen, um die traditionellechinesische Kultur den Menschen auf der ganzen Welt näherzubringen. UnrulyHeroes ist ein Weltklasse-Game, das von Perfect World mit einer Kombination ausglobalen Ressourcen und der chinesischen Kultur als Kernelement produziertwurde. Mit ausgeklügelter Technik werden die Abenteuer von Tang Monk und seinenAnhängern in ein buntes, magisches Fantasy-Spektakel mit internationalerPerspektive verwandelt. Es ist ein erfolgreiches Beispiel dafür, wie klassischeschinesisches Kulturgut ein internationales Publikum erschließt.Nach Worten des Unruly Heroes-Produzenten Lu Yang wurde Die Reise nach Westenwegen seiner klassischen Natur und seines hohen Qualitätsanspruchs ausgewählt.In der klassischen Geschichte wurden die verschiedensten Weltanschauungen undKulturen verarbeitet. Die charakteristischen und lebhaften Figuren sind vollerdramatischer Konflikte - also die perfekte Grundlage für die Game-Entwicklung.Während der Produktionsphase legte das Team des französischen Studiosunglaubliche Kreativität und Leidenschaft an den Tag und steuerte unzähligekreative und interessante Ideen bei. Sein Feedback hat die Geschichteinternationaler und lebensechter gemacht. Spieler aus unterschiedlichenKulturkreisen können sich daher leichter mit klassischen chinesischen Märchenidentifizieren und sie lieb gewinnen.Die kulturelle Inklusivität und Kreativität von Unruly Heroes haben seit derPremiere einen beeindruckenden Markterfolg beschert. Die grafischen Elemente unddas Animationsdesign wurden von den Spielern insgesamt positiv bewertet. 80 %der großen Spielergemeinde, die das Game bislang für sich gewonnen hat, lebt imAusland. Es hat das Interesse vieler Spieler im Ausland geweckt, die zum erstenMal mit diesem chinesischen Märchen in Berührung kommen.Neben den angesehenen Annie Awards entstand um Unruly Heroes sofort viel Hype,nachdem es auf Microsofts Pressekonferenz E3 2017 lanciert wurde. Nominiert wares außerdem in den Kategorien "Best PC Game" und "Best Visual Art" bei den PingAwards 2018 und in der Kategorie "Most Anticipated Game" bei den Unity Awards2018. Es siegte in der Kategorie "Best Console Game" auf der Barcelona GamesWorld und in der Kategorie "Most Anticipated Online Game 2018" von Sina. Aufzahlreichen Medienplattformen erhält es ausgezeichnete Bewertungen (9/10 aufGameSpace, 8,8/10 auf IGN España und 9,7 auf TapTap). Auf der Titelseite vonChina Daily wurde das Game in einem Spaltenbeitrag empfohlen.Insider sind überzeugt, dass die kulturelle Inklusivität und das facettenreicheErlebnis maßgeblich zum Erfolg von Unruly Heroes bei diesen renommierteninternationalen Wettbewerben beigetragen haben. Damit wird der Beweis geliefert,dass sich ein erstklassiges Produkt nur dann auf dem internationalen Marktdurchsetzen kann, wenn es kulturelle Kernelemente mit Kreativität vereint. Wenn chinesische Unternehmen in Zukunft Produkte mit chinesischen Elementen international vermarkten wollen, dann kann die Erfolgsgeschichte von Unruly Heroes Orientierung bieten. Perfect World ist Wegbereiter für weitere Produkte wie Unruly Heroes, indem eine nachhaltige globale Strategie verfolgt wird, sagte Dr. Robert H. Xiao. In den nächsten Tagen will Perfect World weitere erstklassige populäre Unterhaltungsprodukte mit Elementen der chinesischen Kultur für Spieler auf der ganzen Welt präsentieren, um die strategische Globalisierung der chinesischen Kultur zu unterstützen.