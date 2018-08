Unruhige Beine: Kalte Wickel bringen Linderung

Baierbrunn (ots) - Wer unter unruhigen Beinen(Restless-Legs-Syndrom, RLS) leidet, kommt kaum zur Ruhe -Schlafmangel und Erschöpfung sind die Folge. In den meisten Fällenlasse sich das RLS gut behandeln, betont der Chefarzt der Abteilungfür Neurologie an der Paracelsus-Klinik in Osnabrück, Dr. CorneliusBachmann, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Linderungbringen zumindest anfangs eine kühle Schlafumgebung sowie kalteKompressen oder Wickel. Seltener bevorzugen Betroffene Wärme, zumBeispiel in Form von Bädern oder Wärmflaschen. "Außerdem hilft es,Sport und körperliche Aktivitäten wie Gartenarbeit auf den Vormittagzu beschränken", sagt Bachmann. Auch Kaffee und Alkohol sollten zuvorgerückter Stunde lieber gemieden werden - generell tabu ist beidesdem Experten zufolge aber nicht. Viele empfinden kräftigeBeinmassagen als Erleichterung, manchen helfen abendliche Dehnübungenfür die Beine.Experten empfehlen, die Ursachen der Beschwerden frühzeitig durcheinen Neurologen abklären zu lassen. Dieser kann eine genaue Diagnosestellen und über eine geeignete Behandlung entscheiden. "AnMedikamenten gegen RLS stehen in Deutschland die sogenanntenDopaminagonisten und manchmal auch L-Dopa an erster Stelle", sagtProf. Juliane Winkelmann vom Klinikum rechts der Isar in München.Diese Substanzen, mit denen auch die Parkinson-Krankheit behandeltwird, regen die Kommunikation bestimmter Nervenzellen im Gehirn an.Bei manchen führen sie aber zu Übelkeit und Schwindel.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 8/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell