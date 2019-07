Unruhen im Sudan: Gewalt behindert Arbeit der SOS-Kinderdörfer

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/y1cU7I--------------------------------------------------------------Khartum (ots) - Die Unruhen im Sudan und die weiter eskalierendeGewalt erschweren die Arbeit von Hilfsorganisationen. "Wir lassen dieuns anvertrauten Kinder nicht mehr aus dem Haus. Draußen wirdgeschossen. Viele Familien, die wir außerhalb des SOS-Kinderdorfes inKhartum betreuen, können wir aufgrund der angespanntenSicherheitslage nicht mehr erreichen", sagt Abd Elrahman Mubarak,Leiter der SOS-Kinderdörfer im Sudan. Zudem seien Banken, Behördenund viele Geschäfte geschlossen, das Internet abgeschaltet, es seischwer an Medikamente, Bargeld und Lebensmittel zu kommen.Der Sudan befindet sich nach dem Sturz von Präsident al-Baschir inder Übergangsphase zu einem Wechsel zu einer neuen Regierung. Nachdem gewaltsamen Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstrantenist die Lage weiterhin angespannt.Die SOS-Kinderdörfer rufen die EU und die USA dazu auf, Druck aufdie Konfliktparteien auszuüben, damit sie gemeinsam auf eineeinvernehmliche Lösung der gegenwärtigen Krise hinarbeiten und einenfriedlichen politischen Übergang in die Wege leiten: "Der Westen darfnicht wegsehen. Er muss zeigen, dass er nicht tatenlos zusieht,sondern ein starkes Interesse an einem zivilen Übergang hat. Er musseine diplomatische Antwort finden auf die Gewalt zwischen Armee undDemonstranten, damit die Konfliktparteien an den Verhandlungstischzurückkehren und die Macht an eine zivile Übergangsregierungübergeben wird", sagt Mubarak.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.dewww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell