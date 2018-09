Unnötigen Aufwand vermeiden / Architekt muss an die Finanzen seines Bauherrn denken (FOTO)

Berlin (ots) -Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an einer Immobilie kann manin höchst unterschiedlicher Intensität durchführen. Wenn ein üblicherArchitektenvertrag geschlossen wurde, dann darf der Bauherr davonausgehen, dass keine "Luxussanierung" stattfindet. So hat es dieRechtsprechung nach Information des Infodienstes Recht und Steuernder LBS entschieden.(Oberlandesgericht Braunschweig, Aktenzeichen 8 U 58/17)Der Fall: Der Eigentümer einer Immobilie beauftragte einenArchitekten damit, die Reparaturarbeiten für seinen undichtgewordenen Swimmingpool zu planen und zu überwachen. Dabei ließ derArchitekt nicht nur den Fliesenbelag entfernen und den Untergrund neuabdichten, wie es nach Überzeugung einer Sachverständigenfunktionstauglich gewesen wäre und ausgereicht hätte. Er ordnetezusätzlich auch die Erneuerung eines Teils des Beckenrandes an. DerBauherr war damit nicht einverstanden und forderte fast 8.000 Eurofür die entstandenen Mehrkosten zurück.Das Urteil: Der Zivilsenat nutzte den Fall, um sich grundlegend zuden Pflichten eines Architekten zu äußern. "Eine Planung ist dannmangelhaft, wenn sie zwar technisch funktionstauglich ist, aber zueinem nicht erforderlichen Aufwand führt", hieß es in derschriftlichen Urteilsbegründung. Ein Architekt habe"wirtschaftlich-finanzielle Gesichtspunkte seines Auftraggebers zubeachten". Wenn er wirklich der Überzeugung gewesen sei, die von ihmangeordneten Arbeiten seien trotz des hohen Aufwands sinnvollgewesen, so hätte er noch einmal ausdrücklich Rücksprache mit denBauherrn halten müssen, so die Richter.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell