Unlimited trifft auf Individualisierung / o2 denkt Mobilfunk neu (FOTO)

München (ots) - Zum Start ins neue Jahrzehnt definiert o2 Mobilfunk komplettanders und bietet maximale persönliche Freiheit in einer zunehmend digitalenWelt: Als erster Netzbetreiber im deutschen Markt stellt o2 ab 4. Februar dreiUnlimited-Tarife ins Zentrum seines Angebots. Sie unterscheiden sich durch ihrejeweilige maximale Surf-Geschwindigkeit - und bieten für jeden Bedarf denrichtigen Speed.[1] Gleichzeitig wertet o2 seine Tarife mit inkludiertemHighspeed-Datenvolumen auf und liefert doppelt so viele Gigabytes zum selbenPreis.[2] Mit allen höherwertigen Tarifen werden Kunden zukünftig ohne Aufpreisim 5G-Netz surfen können.[4]- Endlos surfen ab 29,99 Euro im Monat: o2 Free Unlimited Basic,Smart und Max bieten für jeden Nutzertyp die richtigeSurf-Geschwindigkeit.[1]- Aufwertung der klassischen Volumentarife: o2 Free (Boost) S, M,L mit doppelter Datenleistung zum selben Preis.[2]- Maximale Flexibilität: Alle o2 Free Tarife sind auch in derFlex-Variante ohne Mindestlaufzeit verfügbar.[3]- 5G-ready: Die Nutzung des neuen Mobilfunkstandards ist in allenneuen o2 Free Tarifen ab 39,99 Euro ohne Zusatzkosteninkludiert.[4]- Unlimited oder GB - Kunden haben die Wahl: Mithilfe des o2 YouKonfigurators stellen sie ihre individuellen Vertragskomponentenselbst zusammen."Der mobile Datenverbrauch ist in den letzten Jahren rasant angestiegen. Mit denvolumenstarken o2 Free Tarifen sind wir klar Treiber dieser Entwicklung: UnsereKunden nutzen heute mehr als doppelt so viele Daten wie der durchschnittlicheDeutsche. Die Einführung von 5G wird den Datenkonsum nochmals deutlich wachsenlassen", erklärt Wolfgang Metze, Privatkundenvorstand von TelefónicaDeutschland. "Zum Start in die 20er Jahre denken wir Mobilfunk deshalb neu - undbrechen dabei mit geltenden Regeln am Markt: Wir kombinieren endloses Volumenmit unterschiedlichen Surf-Geschwindigkeiten, und zwar zum hoch attraktivenPreis-Leistungs-Verhältnis. Entscheidend ist damit nicht mehr, wie viele Datenunsere Kunden verbrauchen. Entscheidend ist einzig und allein, wie sie ihrSmartphone tagtäglich nutzen. Unsere Kunden wählen die Lösung, die zu ihrempersönlichen Bedarf am besten passt. Mit diesem neuen Ansatz demonstrieren wirdie konsequente Kundenorientierung unserer Kernmarke o2 und nehmen einmal mehreine Vordenkerrolle im Markt ein."Einsteiger, Normalnutzer, Power-User: Für Jeden die richtige GeschwindigkeitBei o2 gibt es für jeden Nutzertyp die passende Surf-Geschwindigkeit. Kunden,die auf ihrem Smartphone E-Mails checken oder im World Wide Web recherchieren,Social-Media-Plattformen scannen, Fotos teilen, Musik oder Videos streamen,entscheiden sich für o2 Free Unlimited Basic. Für 29,99 Euro im Monat bietet derEinsteiger-Tarif eine Datenflatrate mit einer Surf-Geschwindigkeit von bis zu 2MBit/s.[5] Nutzen Kunden ihr Smartphone oder Tablet außerdem, um Live-TV-Inhalteoder Video-Content in HD-Qualität zu streamen, sind sie mit o2 Free UnlimitedSmart richtig beraten.[6] Für monatliche 39,99 Euro surfen sie mit bis zu 10MBit/s - eine Geschwindigkeit, mit der unterwegs nahezu alle Anwendungenkomfortabel nutzbar sind. Wer noch mehr Leistung möchte, zum Beispiel regelmäßigHotspots für mehrere Endgeräte aufmacht, unterwegs auf superschnelle Up- undDownloads angewiesen ist oder eine Vorliebe fürs Multiplayer-Gaming hat, greiftzu o2 Free Unlimited Max. Für 49,99 Euro surfen Kunden mit einerSpitzensurf-Geschwindigkeit von bis zu 225 MBit/s.[7]Unlimited bei o2: Auf Wunsch flexibel, im In- und Ausland, mit attraktivenDienstenAlle o2 Free Unlimited-Tarife sind auch in der Flex-Variante verfügbar: Füreinen Aufpreis von 5 Euro im Monat sind sie jederzeit mit einer Frist von 30Tagen zum Ende des Abrechnungszeitraums kündbar.[3] Mit o2 Free Unlimited surfenKunden nicht nur im Inland, sondern auch im EU-Ausland.[1]Grundsätzlich bedeutet Unlimited bei o2, dass Kunden alle mobilen Dienste undAnwendungen nutzen können. Perfekt mit den drei o2 Unlimited-Tarifen kombinierenlassen sich die bei o2 erhältliche Streaming-Dienste wie o2 TV powered bywaipu.tv.o2 Free GB-Tarife: Doppelt so viel Leistung zum selben PreisFür alle Kunden, die lieber einen klassischen Tarif mit inkludiertemHighspeed-Datenvolumen nutzen möchten, sind die Tarife o2 Free S, M, L weiterhinerhältlich.[2] Mit einer entscheidenden Neuerung: Ab dem 4. Februar bietet o2doppelt so viele Highspeed-Daten zum selben Preis. So sind im Tarif o2 Free Mstatt der bisherigen 10 GB künftig 20 GB im Monat inkludiert. Der aktuellePreispunkt von 29,99 Euro bleibt dabei unverändert. Das Prinzip "mehr fürsgleiche Geld" gilt auch für die o2 Free Boost Tarife. Für einen Aufpreis von 5Euro im Monat erhalten Kunden doppeltes Datenvolumen.[8] Im o2 Free Boost L sinddas statt 60 satte 120 GB. Dank o2 Connect-Option betreiben o2 Free Boost Kundenbis zu zehn mobile Endgeräte - vom Smartphone übers Tablet und der Smartwatchbis hin zum GPS-Tracker.[9]Kein Produkt von der Stange: Mit o2 You Konfigurator den Vertrag selbstgestaltenDas neue Mobilfunkportfolio markiert den Start in die nächste Dimension derIndividualisierung. Statt Produkte von der Stange bietet o2 individuelleLösungen für ganz persönliche Bedürfnisse. Dabei haben o2 Kunden ihreVertragskonditionen buchstäblich selbst in der Hand: Sie entscheiden: Mit oderohne Smartphone? Niedrige oder hohe Anzahlung? Kurzer Handy-Ratenplan mit nursechs Monaten Laufzeit oder längerer Abzahlungszeitraum mit bis zu 36 Monaten?Gigabytes oder Unlimited? Surf-Geschwindigkeit für Normalnutzer oder maximalerSpeed? 24 Monate Bindung oder Mobilfunkvertrag ohne Mindestlaufzeit?[3]Bereit für die nächste Ära: 5G ohne Zusatzkosten nutzenBasis für die neuen o2 Free Tarife bildet ein starkes Netz, das jüngst erstmalsin drei unabhängigen Tests mit der Note "gut" ausgezeichnet wurde.[10] o2 willauch in Zukunft dem rasant steigenden Datenverbrauch gerecht werden. DasUnternehmen investiert daher ab 2020 mehrere Milliarden in sein Netz, verdichtet4G und baut 5G ab dem ersten Quartal auf. Der neue Mobilfunkstandard wird zuerstin den fünf größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln undFrankfurt verfügbar sein. Bis Ende 2022 sollen insgesamt 16 Millionen Einwohnerin 30 Städten von höheren Surf-Geschwindigkeiten, mehr Kapazitäten und einerintelligenten Vernetzung digitaler Geräte profitieren. Schon jetzt für diedigitale Zukunft gerüstet sind Kunden, die einen neuen o2 Free Tarif ab 39,99Euro im Monat buchen: o2 Free Unlimited Smart und Max sowie o2 Free L und BoostL sind 5G-ready. Die Nutzung des 5G-Netzes ist darin zukünftig ohne Zusatzkosteninkludiert.[4]Für Neu- und Bestandskunden: Bald in allen o2 Kanälen buchbarDas neue o2 Free Portfolio ist ab dem 4. Februar 2020 online unter o2.de, inallen o2 Shops und Partnershops sowie über die o2 Hotline für Neu- undBestandskunden buchbar. Bestehende Mobilfunkkunden können im Rahmen ihrerVertragsverlängerung in die neuen Tarife wechseln. Kunden mit einem laufenden o2Mobilfunk- oder DSL-Vertrag profitieren vom o2 Kombi-Vorteil: Bei Abschlusseines zusätzlichen Vertrages erhalten sie 50 Prozent Rabatt auf ihre monatlicheRechnungssumme.[11] Der Tarif o2 Free Unlimited Basic ist für Bestandskundendamit bereits für 14,99 Euro im Monat erhältlich. Kunden unter 28 Jahren gewährto2 ebenfalls einen Rabatt: Bei jedem o2 Free Tarif - egal ob Unlimited oder mitinkludiertem Highspeed-Datenvolumen - sparen sie 10 Euro im Monat. Damit könnenjunge Leute bereits ab monatlichen 19,99 Euro ohne Volumeneinschränkungsurfen.[12][1] Mindestvertragslaufzeit 24 Monate; Verlängerung um jeweils 12 Monate, wennnicht mit einer Frist von 3 Monaten zum jeweiligen Laufzeitende gekündigt wird.Einmaliger Anschlusspreis 39,99 Euro. Im Tarif enthalten sind nationaleGespräche in alle deutschen Netze sowie nationale SMS in alle deutschenMobilfunknetze. Ausgenommen sind Rufumleitungen ins In- und Ausland,Verbindungen zu Mehrwertdiensten und Sonderrufnummern sowie SMS-Mehrwertdienstemit Premium-Billing. Im Tarif o2 Free Unlimited Basic ist weiter enthalten einmobiler Internetzugang mit einer max. Datenübertragungsrate für mobiles Surfenmit bis zu 2 MBit/s (Download bis zu 2 MBit/s, Upload bis zu 1 MBit/s) im dt. o2Mobilfunknetz. Im Tarif o2 Free Unlimited Smart bis zu 10 MBit/s (Download biszu 10 MBit/s, im Durchschnitt 9 MBit/s; Upload bis zu 5 MBit/s) im dt. o2Mobilfunknetz. Im Tarif o2 Free Unlimited Max bis zu 225 MBit/s (im Durchschnitt40,0 MBit/s; Upload bis zu 50 MBit/s, im Durchschnitt 19,6 MBit/s) im dt. o2Mobilfunknetz bzw. bis zu 50 MBit/s (im Durchschnitt 28,8 MBit/s; Upload bis zu32 MBit/s, im Durchschnitt 17,2 MBit/s) für ehemalige Kunden der E-Plus ServiceGmbH & Co. KG, die automatisch auf ein o2 Produkt umgestellt wurden. DieLeistungen der Tarife (Gespräche, SMS, Daten) können auch in der Weltzone 1(EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) in Anspruch genommen werden. Beiübermäßiger Nutzung der Leistungen in der Weltzone 1 werden Aufschläge gemäß derEU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu siehe https://g.o2.de/eu-ausland.[2] Im Tarif enthalten ist eine Flatrate für Telefonie / SMS. Gilt für nationaleGespräche außer für Verbindungen zu Sonderrufnummern und Rufumleitungen, Taktung60/60. Darüber hinaus sind 3 GB (o2 Free S für 19,99 Euro), 20 GB (o2 Free M für29,99 Euro), 60 GB (o2 Free L für 39,99) Daten mit bis zu 225 MBit/s (imDurchschnitt 40,0 MBit/s; Upload bis zu 50 MBit/s, im Durchschnitt 19,6 MBit/s)im dt. o2 Mobilfunknetz bzw. bis zu 50 MBit/s (im Durchschnitt 28,8 MBit/s;Upload bis zu 32 MBit/s, im Durchschnitt 17,2 MBit/s) für ehemalige Kunden derE-Plus Service GmbH & Co. KG, die automatisch auf ein o2 Produkt umgestelltwurden. Nach Verbrauch des enthaltenen Datenvolumens für den Rest desAbrechnungsmonats bis zu 32 KBit/s. Die Leistungen der Tarife (Gespräche, SMS,Daten) können auch in der Weltzone 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island,Liechtenstein) in Anspruch genommen werden. Bei übermäßiger Nutzung derLeistungen in der Weltzone 1 werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policyerhoben. Infos hierzu siehe https://g.o2.de/eu-ausland. Die einmaligeAnschlussgebühr beträgt 39,99 Euro.[3] Alle o2 Free Tarife - Unlimited genauso wie GB-Tarife - sind für einenAufpreis von 5 Euro im Monat auch in der Flex-Variante buchbar: o2 Free S mit 3GB (24,99 Euro), o2 Free S Boost mit 6 GB (29,99 Euro), o2 Free M mit 20 GB(34,99 Euro), o2 Free M Boost mit 40 GB (39,99 Euro), o2 Free L mit 60 GB (44,99Euro), o2 Free L Boost mit 120 GB (49,99 EUR). o2 Free Unlimited Basic mit biszu 2 Mbit/s (34,99 Euro), o2 Free Unlimited Smart mit bis zu 10 Mbit/s (44,99Euro), o2 Free Unlimited Max mit bis zu 225 Mbit/s (54,99 Euro). KeineMindestlaufzeit, Kündigungsfrist 30 Tage zum Ende eines Abrechnungsmonats.Einmaliger Anschlusspreis 39,99 Euro.[4] Sobald für den Tarif verfügbar, kann eine 5G-Option ohne Aufpreis zugebuchtwerden, die die Nutzung des Datenvolumens auch mit 5G im Rahmen der jeweiligenNetzabdeckung ermöglicht. Hierüber werden Kunden per SMS/RCS benachrichtigt. Fürdie 5G-Nutzung ist ein 5G-fähiges Endgerät erforderlich.[5] Bis zu 2 MBit/s (Download bis zu 2 MBit/s, Upload bis zu 1 MBit/s) im dt. o2Mobilfunknetz. HD-Video-Streaming und Internetanwendungen mit ähnlich hohen oderhöheren Bandbreitenanforderungen nicht uneingeschränkt möglich.[6] Bis zu 10 MBit/s (Download bis zu 10 MBit/s, im Durchschnitt 9 MBit/s;Upload bis zu 5 MBit/s) im dt. o2 Mobilfunknetz.[7] Bis zu 225 MBit/s (im Durchschnitt 40,0 MBit/s; Upload bis zu 50 MBit/s, imDurchschnitt 19,6 MBit/s) im dt. o2 Mobilfunknetz bzw. bis zu 50 MBit/s (imDurchschnitt 28,8 MBit/s; Upload bis zu 32 MBit/s, im Durchschnitt 17,2 MBit/s)für ehemalige Kunden der E-Plus Service GmbH & Co. KG, die automatisch auf eino2 Produkt umgestellt wurden.[8] o2 Free S Boost mit 6 GB (24,99 EUR), o2 Free M Boost mit 40 GB (34,99 EUR),o2 Free L Boost mit 120 GB (44,99 EUR). Mindestvertragslaufzeit 24 Monate;Verlängerung um jeweils 12 Monate, wenn nicht mit einer Frist von 3 Monaten zumjeweiligen Laufzeitende gekündigt wird. Einmaliger Anschlusspreis 39,99 Euro.[9] Zum Tarif können bis zu 2 weitere Multicards (mit Voice-/SMS-Flat u.Datennutzung) und 7 Datacards (nur Datennutzung in Weltzone 1) zugebucht werden,die jeweils auf das im Tarif enthaltene Highspeed-Datenvolumen zugreifen(Connect-Option). Bei den zugebuchten Cards reduziert sich dieÜbertragungsgeschwindigkeit nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens auf biszu 32 KBit/s im Up- und Download.[10] Connect Mobilfunk Netztest 2020: "gut" (758 Punkte); insgesamt wurdenvergeben: einmal "sehr gut" (900 Punkte), zweimal "gut" (einmal 834 Punkte,einmal 758 Punkte). CHIP Mobilfunk Netztest 2020: "gut" (Note 2,3); insgesamtwurden vergeben: zweimal "sehr gut" (einmal Note 1,3; einmal Note 1,5), einmal"gut" (Note 2,3). ComputerBild Netztest 2020: "gut" (Note 2,4); insgesamt wurdenvergeben: dreimal "gut" (einmal Note 1,8; einmal Note 1,9; einmal Note 2,4).[11] Kombinierbare Tarife einsehbar unter www.o2.de/tarif-kombinationen.[12] Kunden, die bei Abschluss nicht älter als 27 Jahre alt sind, sowie Schüler,Studenten und Auszubildenden erhalten mit den o2 Junge-Leute-Tarifen 10 Euromonatlichen Rabatt auf die Standardtarife. Soweit nicht gesondert aufgeführt,gelten die Preise, Leistungen und sonstigen Konditionen des jeweiligenStandardtarifs. Berechtigung ist durch Vorlage eines entsprechenden Ausweisesnachzuweisen. Die Sonderkonditionen für Junge Leute werden erst ab Vollendungdes 14. Lebensjahres vergeben. Ab 28 Jahre entfällt der Vorteil für Kunden, diezu diesem Zeitpunkt nicht Schüler, Studenten oder Azubis sind automatisch, nichtjedoch vor Ablauf der Mindestlaufzeit. Angebot gilt nicht bei Inanspruchnahmeanderer Sonderkonditionen.Telefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste für Privat- undGeschäftskunden sowie innovative digitale Produkte und Services im BereichInternet der Dinge und Datenanalyse. Mit insgesamt 50,1 MillionenKundenanschlüssen (Stand: 30.09.2019) ist das Unternehmen einer der führendenintegrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunkbetreut Telefónica Deutschland mehr als 45 Millionen Anschlüsse - keinNetzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Bis 2022 will das Unternehmenzum "Mobile Customer & Digital Champion" werden, dem bevorzugten Partner derKunden im deutschen Mobilfunkmarkt, der ihnen mobile Freiheit in der digitalenWelt ermöglicht. Unter der Kernmarke o2 sowie diversen Zweit- und Partnermarkenvertreibt das Unternehmen Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativenmobilen Datendiensten. Basis hierfür ist das auf einer leistungsfähigen GSM-,UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz. Telefónica Deutschlandstellt zudem im Festnetzbereich Telefonie- und Highspeed-Internet-Produkte wieVDSL zur Verfügung. Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 im PrimeStandard an der Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr2018 erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 9.000 Mitarbeitern einen Umsatzvon 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum spanischenTelekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid. Pressekontakt:
Weitere Informationen:
www.telefonica.de/presse
www.telefonica.de/news