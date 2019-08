Unkomplizierte Blasenentzündungen / Expertengremium empfiehlt pflanzliche Senföle als Mittel der Wahl

Eschborn (ots) - Antibiotikaresistenzen stellen Ärzte aus Klinikund Praxis vor immer größere Herausforderungen: Was tun, wenn dieeinstige Wunderwaffe gegen Bakterien keine Wirkung mehr zeigt? Um derbedrohlichen Resistenzentwicklung entgegenzuwirken, sprechen sich dieAutoren der für Ärzte wichtigen Leitlinie "unkomplizierteHarnwegsinfektionen" seit 2017 für neue Behandlungsstrategien ohneAntibiotika aus. Bei häufig wiederkehrenden Blasenentzündungen werdendort auch Arzneipflanzen empfohlen. "Akute Blasenentzündungen könnenmit pflanzlichen Senfölen wirkungsvoll und nebenwirkungsarm behandeltwerden, daher empfehlen wir deren Einsatz bei unkompliziertenBlasenentzündungen als Mittel der Wahl", so der Konsens einesinterdisziplinären Expertentreffens deutscher und Schweizer Ärzte,Wissenschaftler und Apotheker Ende 2018 in Frankfurt am Main. Siesprachen sich daher bei ihrem Treffen für eine künftigeLeitlinien-Empfehlung von Arzneipflanzen mit Senfölen auch zurTherapie von akuten unkomplizierten Harnwegsinfektionen aus. Die guteWirkung und Verträglichkeit der Senföle sowie ihre antibakterielleund entzündungshemmende Wirkung ist durch zahlreiche Studien belegt.Und: Durch die vielfältigen Wirkansätze der Pflanzenstoffe ist beiden Bakterien die Entwicklung von Resistenzmechanismen gegen dieSenföle deutlich erschwert."Aufgrund der guten Studienlage empfehle ich seit Jahren, beiakuten und immer wiederkehrenden, akuten Blaseninfektionen primärpflanzliche Arzneimittel, die Senföle enthalten, einzusetzen",erklärte Dr. med. Wolfgang Bühmann, Facharzt für Urologie, Sylt OTMorsum. Der wissenschaftliche Schriftleiter des Berufsverbandes derDeutschen Urologen e.V. spricht sich für deren Einsatz bei den erstenAnzeichen der Beschwerden aus. Das sei besser als abzuwarten, ob einAntibiotikum nötig wird. "Wenn ich meine Patienten vor die Wahlstelle, abzuwarten oder etwas pflanzliches zu probieren, dannbevorzugen sie den schnellen Beginn der Behandlung", so Bühmann.Um ein Aufsteigen der Bakterien und damit eine möglichegefährliche Besiedelung der Nierenbecken zu verhindern, sollte beider Wahl des alternativen Arzneimittels die antibakterielle Wirkungim Vordergrund stehen und eine Therapie mit nur schmerzstillendenoder durchspülenden Effekten sorgfältig abgewogen werden, so derKonsens der Experten.Dr. Gero Beckmann, Fachtierarzt für Mikrobiologie aus Bad Bocklet,bemängelte, dass Antibiotika - sowohl bei Menschen als auch beiTieren - immer noch viel zu früh, ungezielt und flächendeckendeingesetzt werden. Er plädierte für einen verantwortungsvollen Umgangmit diesen hochwirksamen Substanzen.Mit Senfölen gegen Biofilm-bildende BakterienEine besondere Rolle für die Resistenzentwicklung gegenAntibiotika spielen sogenannte bakterielle Biofilme. Das sindspezielle Schleimschichten, die manche Bakterien ausbilden, um sichdarin vor dem eigenen Immunsystem und Antibiotika zu schützen. "Beiden Senfölen handelt es sich um sehr mobile Substanzen, die bis intiefe Schichten der Biofilme einwandern bzw. diese abtöten können",erläuterte Professor Dr. Frank Guenther, Facharzt für Mikrobiologieaus Marburg. Daher sei auch eine Kombination der Senföle mitherkömmlichen antimikrobiellen Wirkstoffen vielversprechend, betonteGuenther. So könne die gute Wirksamkeit der Senföle gegen Biofilmeunter Umständen genutzt werden, um die Erreger für die herkömmlichenWirkstoffe besser zugänglich zu machen.Urin-Selbstest wenig empfehlenswertDie Bonner Urologin Dr. Sigrid Tapken berichtete, dass sie ihrenPatienten davon abrät, bei Verdacht auf eine Blasenentzündung ihrenUrin mit Teststreifen selbst zu testen. Dabei komme es häufig zufalsch-positiven Ergebnissen. Dies berge die Gefahr, dass BetroffeneEigendiagnosen stellen und zur Behandlung dann ein Antibiotikumfordern, obwohl dies nicht erforderlich ist. Viele Patienten sindbelehrbar. So erklärte PD Dr. Winfried Vahlensieck, Chefarzt derUrologie in der Kurpark-Klinik Bad Nauheim, dass "die meistenPatienten bei ausreichender Aufklärung über die Begleitschäden vonAntibiotika für eine phytotherapeutische Behandlung offen sind".Arzneipflanzen mit Senfölen seien ein gutes Beispiel dafür, dassSubstanzgemische effektiver sind als Einzelsubstanzen. Die Senfölewirken nicht nur antibakteriell, sondern zusätzlich gegen dieAnhaftung der Bakterien an die Blasenschleimhaut, antientzündlich undsogar gegen Viren.Antibiotika nicht vorbeugend anwendenDie Schweizer Fachärztin für Urogynäkologie und Geburtshilfe Prof.Dr. med. Annette Kuhn forderte dazu auf, "vorbeugendeAntibiotikagaben zu vermeiden und - wann immer möglich - pflanzlicheAlternativen einzusetzen". Vorsorglich eingesetzte Antibiotika hieltauch Christoph Hohmann, Abteilung Naturheilkunde, ImmanuelKrankenhaus Berlin, für nicht angezeigt. "Sie beeinträchtigen dieBakterien im Darm und erhöhen so wiederum die Infektanfälligkeit."Ein Großteil der Patienten steht einer alternativen Therapie mitSenfölen positiv gegenüber, berichteten der Gynäkologe PD Dr. DanielePerucchini aus Zürich sowie der Ulmer Apotheker Timo Ried. "GroßeBedenken bestehen bei unseren Kunden hinsichtlich einer Schädigungder Darm- und Scheidenflora durch verordnete Antibiotika", erklärteRied. Diese Kunden seien froh über das Angebot einer wirksamenpflanzlichen Alternative. "50 bis 80 Prozent meiner Patientinnennehmen das Angebot einer pflanzlichen Behandlung in Anspruch undkaufen das Präparat privat", so der Schweizer Facharzt Perucchini.Senföle: Auch bei Blasenkatheter einsetzenProf. Dr. Ruth Kirschner-Hermanns, Fachärztin für Urologie undAndrologie aus Bonn, erläuterte ihre Erfahrungen mit den Senfölen beiInfektionen, die durch Blasenkatheter ausgelöst werden. Einewiederholte Antibiotikagabe könne bei diesen Patienten die Darmfloraempfindlich stören und entsprechende Beschwerden und Problemehervorrufen. "Ich habe viele Patienten gesehen, die unter derAntibiotika-Gabe mehr litten als unter der eigentlichenHarnwegsinfektion", so die Expertin. 