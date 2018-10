Uniview präsentiert zuverlässige und leistungsstarke Lösungen auf der Security Essen

Essen, Deutschland (ots/PRNewswire) -"More reliable, more efficient" (Zuverlässiger, Effizienter) istnicht nur der Produktslogan von Uniview, sondern auch das diesjährigeThema des Unternehmens bei Messeveranstaltungen. Bei der SecurityEssen wurden intelligente Lösungen u. a. für Einzelhandelsbetriebe,Gebäude, Hochschulanlagen und Wohnhäuser vorgestellt. Univiewzeichnet sich durch seine Qualität und Flexibilität aus, die eineeffektive Überwachung, einen ordentlichen Betrieb und hohe Sicherheitgewährleisten und Uniview die Unterstützung verschiedenerfortschrittlicher Anwendungen ermöglicht.Umfangreiche ProduktfamilieEasy - günstig bei hervorragender LeistungBei Uniview kommt die Qualität nie zu kurz, selbst beiEinsteigerprodukten. Der gesamte Prozess unterliegt strengenQualitätskontrollen, von der Wahl der Einzelteile bis hin zum Designder Produktzuverlässigkeit im Forschungs- und Entwicklungsstadium.Alle Sensorplatinen in UNV-Kameras sind 2 mm dick, um eineDefokussierung durch Verformung bei extremen Umweltbedingungen zuvermeiden. Die IP-Kameras der Easy-Produktserie unterstützen dieFirmware-Aktualisierung mit einem Klick, über die Cloud, sowie Plug &Play für Installierer und Bedienkomfort für Endbenutzer.Prime - viele Funktionen, große AuswahlStarView liefert gestochen scharfe Videos bei bis zu 0,0005 Luxschwacher Beleuchtung und ist damit eine Neuinterpretation derStarlight Serie. Die Produktserie unterstützt 2 MP und 5 MP, und derrückwärtig belichtete Sensor lässt bei bis zu f/1,2 noch mehr Lichtüber ein großes Iris-Objektiv ein. Die einzigartige ISP-Technologiehilft, unscharfe Bilder mit dem Anti-Bewegungsunschärfe-Modus zuvermeiden.Die NVR-Modelle der Prime Serie bieten zahlreiche Funktionalitätenspeziell für gewerbliche Anwendungsbereiche, wie POS-, Heatmap- undFisheye-Funktionen für verschiedene Geschäftsbereiche. N+1Architektur garantiert die Speicherstabilität im Falle einesSystemausfalls. Hochwertige Bauteile wie der MAGLev-Lüfter understklassige Kondensator tragen ebenfalls zur Gesamtqualität bei.Pro - erstklassige Performance, SpitzenqualitätDie Uniview Pro Serie umfasst hochwertige Produkte, die fürProjektanwendungen geeignet sind. Hierzu gehören u. a. die StarView+Serie und die 4K Serie. Die StarView+ Serie nutzt einen 1/1,8" großenSensor von Sony sowie ein großes Iris-Objektiv für den exklusivenStarlight-Modus. In der 4K Serie sind eine Box Kamera, 4X Bullet/Domeund 22X PTZ Dome Kameraprodukte mit 30 Bildern pro Sekundeerhältlich.Uniview strebt nach einer sichereren Welt, in der wir die Dinge,die uns wichtig sind, mit Hilfe einer stabilen Überwachungsplattformschützen können. Uniview setzt auf die neuesten Technologien unddurchgängige Lösungen und konzentriert sich darauf, durch"zuverlässigere, effizientere" Maßnahmen zu einer sichereren Weltbeizutragen.Pressekontakt:Stephanie Guo86-18069788428guoyuting@uniview.comOriginal-Content von: Uniview, übermittelt durch news aktuell