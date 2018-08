Universum Talent Research 2018 erneut mit Spitzenergebnissen für das MCI - BILD

Ausgezeichnete Hochschulzufriedenheit und herausragende CareerServices - MCI-Studierende schätzen internationaleAusrichtung, attraktiven Standort sowie KarrierevorbereitungInnsbruck (ots) - Besonders erfreuliche Nachrichten trafenkürzlich am MCI in Innsbruck ein: Die soeben publizierten Ergebnissedes Universum Talent Research 2018 bescheinigen der UnternehmerischenHochschule® erneut Spitzenergebnisse:Der University Report im Rahmen des Universum Talent Research 2018weist für das MCI die allgemeine Hochschulzufriedenheit mit 8,1 von10 Punkten aus. Noch einmal vor die Frage der Studienwahl gestellt,würden sich 85 % der Studierenden wieder für ein Studium am MCIentscheiden. Österreichweit sind dies 7,3 Punkte bzw. 68 %. Besonderseindrucksvoll heben sich die Career Services des MCI ab: DieStudierenden vergeben hervorragende 8,1 Punkte, während derÖsterreich-Schnitt bei 6,4 Punkten liegt.Im Detail schätzen die MCI-Studierenden insbesondere dieinternationale Ausrichtung und Anerkennung ihrer Hochschule, dieunternehmerische Einstellung sowie das praxisnahe Studium, das sichin guten Beziehungen zu den Arbeitgebern und einer hohenBeschäftigungsquote der Abgänger äußert.Als auf Exzellenz ausgerichtete Hochschule mit praxisnahemStudienangebot legt das MCI größten Wert auf die Zufriedenheit seinerStudierenden genauso wie der zukünftigen Arbeitgeber. Die laufendenQualitätsbemühungen zeigen sich in internationalen Akkreditierungenund Auszeichnungen, beispielsweise der renommiertenAACSB-Akkreditierung, einem hochprofessionellen internenQualitätsmanagement sowie in regelmäßigen Überprüfungen undEvaluierungen durch externe Institutionen. Das MCI nimmt seit vielenJahren an der internationalen Untersuchung von Universum teil undverzeichnet Jahr für Jahr hervorragende Ergebnisse.Universum, der globale Spezialist im Bereich Employer Branding undTalent Management, führte die Umfrage von Oktober 2017 bis Mai 2018unter 10.125 Studierenden in Österreich durch. Abgefragt wurdenHochschulwahrnehmung, Soft Skills und Karriereambitionen. DieErgebnisse des Universum Talent Surveys 2018 sind Teil des weltweitgrößten Karrieretests dieser Art, mit jährlich über 1.000.000befragten Studierenden & Young Professionals.[Weitere Informationen und Bilder](https://www.ots.at/redirect/MCI8)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic RelationsTel.: +43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell