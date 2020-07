Universum: Erneut Spitzenergebnis für MCI

Innsbruck (ots) - MCI-Studierende vergeben Top-Bewertung für Hochschulzufriedenheit und Karriereservices | Bestnoten bei Studienumfeld, Internationalisierung, StandortDas MCI konnte bei der Umfrage von Universum Talent Research 2020 erneut Spitzenergebnisse für sich beanspruchen. Mit einer herausragenden Punkteanzahl für die Gesamtbewertung der Hochschule sowie für die Career Services konnte die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck überdurchschnittlich punkten. 79% aller Studierenden gaben an, sie würden wieder ein Studium am MCI wählen.Mit diesen Ergebnissen liegt das MCI klar über dem Durchschnittswert der Studie. Mit einem Gesamtwert von 7,8 Punkten stellen Studierenden dem MCI ausgezeichnete Ergebnisse in dem Bereich der Hochschulzufriedenheit aus. Österreichweit liegt dieser Zufriedenheitswert bei 7,2 Punkten. Auch die Bewertung der Career Services ist äußerst beeindruckend. Die Studierenden vergeben herausragende 7,4 Punkte, während die durchschnittliche Punktezahl in Österreich bei 6,2 Punkten liegt.Das freundliche und offene Umfeld am MCI, die ausgezeichneten Möglichkeiten im Ausland zu studieren und der attraktive Standort der Unternehmerischen Hochschule® im Zentrum Innsbrucks, werden besonders positiv von den Studierenden bewertet und tragen dazu bei, dass das MCI seit Jahren zu den besten Hochschulen Österreichs zählt.Universum Talent ResearchUniversum ist der globale Marktführer im Bereich Employer Branding und Talent Management. Das weltweit agierende Unternehmen mit Sitz in Schweden führte die Untersuchung in Österreich von November 2019 bis April 2020 unter 10.249 Studierenden durch. Die Ergebnisse sind Teil des weltweit größten Karrieretests dieser Art unter mehr als 1 Million Studierenden und Young Professionals. 693 Umfrageteilnehmer waren Studierende des MCI in Innsbruck und vergaben dabei, wie schon seit vielen Jahren, Bestnoten an die Unternehmerische Hochschule®.Brigitte Auer, Leitern MCI Qualitätsmanagement: "Die neuerlichen Spitzenergebnisse beim internationalen Universum Talent Research motiveren uns, unsere Strategie in Bezug auf internationale Ausrichtung, Qualität in Lehre, Forschung und Student Services, allen voran der Career Services, mit Kraft voranzutreiben."Andreas Altmann, MCI Rektor: "Die Auszeichnung gebührt unserem gesamten Team und beruht auf einem klaren Bekenntnis unserer Mitarbeiter/innen, Studierenden, Träger, Stakeholder und Partner zu Leistung, Engagement und Verantwortung."Weitere Informationen (https://www.ots.at/redirect/mci.edu12)Pressekontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527 mailto:ulrike.fuchs@mci.eduhttp://www.mci.eduWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66904/4664883OTS: MCI Management Center InnsbruckOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell