Mannheim, Basel (ots) - Das Universitätsspital Basel, eines der führenden medizinischen Zentren in der Schweiz, und Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) wurden beim diesjährigen "Best of Consulting Award" der WirtschaftsWoche prämiert. Ausschlaggebend für die Ehrung waren beeindruckende Verbesserungen bei der Patientenzufriedenheit und im Qualitätsmanagement des Universitätsspitals. Mit dem "Best of Consulting Award" ehrt die Wirtschaftswoche jährlich die besten Beratungsprojekte.Die hochkarätig besetzte Jury der WirtschaftsWoche prämierte das Universitätsspital Basel und Camelot ITLab für die Digitalisierung und Vereinheitlichung des Patientenfeedback-Prozesses mit der SAP Service Cloud aus dem Customer Experience-Portfolio der SAP. Das Universitätsspital Basel ist ein komplexer, hochmoderner Betrieb mit über 7.000 Angestellten, 44 Kliniken und mehr als 38.000 stationären Patienten im Jahr, deren Rückmeldungen - sowohl Lob als auch Kritik - nun an einer Stelle gebündelt werden. Thomas Wyss, Leiter Digitalisierung & ICT Administrative Services des Universitätsspitals Basel, kommentiert: "Durch die Einführung der SAP Service Cloud hat Camelot ITLab unser Qualitätsmanagement ein großes Stück digitaler werden lassen. Mit dem zentralen Management der Patientenrückmeldungen haben wir einen nachhaltigen Schritt zur Steigerung der Patientenzufriedenheit getan. Umso mehr freut es uns, dass dieses für uns sehr wichtige Projekt ausgezeichnet wurde."Höchster Datenschutz im GesundheitswesenDer Schutz von sensiblen Patientendaten war in dem Projekt von besonderer Wichtigkeit. Ein strenges Berechtigungssystem sorgt dafür, dass sensible Daten im System vor unberechtigten Zugriffen geschützt sind. Verknüpfungen zu Stammdaten sind zudem so angelegt, dass diese zwar zur Bearbeitung des jeweiligen Falles soweit nötig herangezogen werden können, aber nicht dauerhaft gespeichert werden. Darüber hinaus wurde der SAP Standard der SAP Service Cloud an entscheidenden Stellen so erweitert, dass er den Anforderungen im Gesundheitswesen entspricht. "Im Gesundheitswesen gelten spezielle Regeln und Anforderungen, die es zu verstehen und umzusetzen gilt. Bei diesem Projekt haben wir unser detailgenaues Branchenverständnis mit unserer langjährigen, tiefen SAP Customer Experience-Expertise kombiniert. Es macht uns stolz, dafür nun den renommierten Best of Consulting Award erhalten zu haben", so Steffen Joswig, Geschäftsführer bei Camelot ITLab.Das Universitätsspital Basel konnte mit dem Projekt nicht nur seine Patientenzufriedenheit nachhaltig steigern und das hauseigene Qualitätsmanagement weiter professionalisieren. Die erhöhte Transparenz eröffnet auch neue Reporting-Möglichkeiten, um kontinuierliche Verbesserungsprozesse gezielt anzustoßen und den Status einzelner Bearbeitungen schneller nachzuvollziehen.Eine ausführliche Beschreibung des Projekts steht unter www.camelot-itlab.com (http://www.camelot-itlab.com) zum kostenfreien Download (https://www.camelot-itlab.com/de/universitatsspital-basel-patientenfeedback-als-chance/) zur Verfügung.Über Camelot ITLabCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.800 Mitarbeitenden steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions. www.camelot-itlab.com (http://www.camelot-itlab.com)Pressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell