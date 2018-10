Das Universitätsklinikum der Technischen Universität München ist die erste Klinik in Deutschland, die Krebspatienten mit dem Accuray Radixact® System behandelt

Vielseitiges, einfach zu bedienendes System bietet PatientenZugang zu technologisch fortschrittlicher KrebsbehandlungSunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Das MRI TUM hat sich darauf spezialisiert, Patienten mitmodernster Technologie individuell zu versorgen. Ermöglicht wird diesdurch eine hochpräzise Strahlentherapie mit minimalen Nebenwirkungen.Das Expertenteam aus Strahlentherapeuten und Medizinphysikern sowiespeziell ausgebildeten medizinisch-technischen Radiologieassistentenarbeitet eng mit anderen Abteilungen innerhalb des Klinikums,überweisenden Ärzten und anderen Institutionen zusammen. Dadurchstellen sie sicher, dass die Patienten für ihre spezifische Krebsartdie bestmögliche Behandlung erhalten."Unser Bestrahlungsteam nutzt die TomoTherapy-Plattform seit mehrals 10 Jahren und versteht sie als einen wesentlichen Bestandteil derKrebsbehandlung im Krankenhaus. Als es Zeit für ein neuesStrahlentherapiegerät wurde, haben wir uns aufgrund unsererlangjährigen positiven Erfahrungen für ein Upgrade auf dasRadixact-System entschieden", sagt Univ. Prof. Dr. med. Stephanie E.Combs, Leiterin der Abteilung für Radioonkologie am MRI TUM. "Wirbehandeln Patienten mit einer Vielzahl von Tumorarten. Es freut uns,nun komplexe Fälle viel schneller behandeln zu können, ohne anPräzision oder Genauigkeit einzubüßen. Das System bietet auch eineverbesserte Bildführung sowie die Verfolgung und Korrektur vonBewegungen. Das sind Verbesserungen, von denen wir glauben, dass siees uns ermöglichen, die Patientenversorgung deutlich zu verbessern".Modernste Technologie soll es Ärzten ermöglichen, die Versorgungihrer Patienten zu verbessern- Das System ist vollständig in das Accuray Precision®-System zurBehandlungsplanung und das Datenmanagementsystem iDMS(TM)integriert. Damit verbessert es die Benutzerfreundlichkeit underhöht die Geschwindigkeit, mit der das Ärzteteam Behandlungspläneerstellt und präzise Strahlenbehandlungen durchführt.- Das Radixact System liefert eine in hohem Maße gleichbleibende undhomogene Dosisverteilung schneller als die bisherigeTomoTherapy-Plattform, mit einer höheren Dosisleistung (1000MU/Minute) und einer um 66 Prozent schnelleren Bildgebungszeit.Diese Kombination kann die Behandlungszeiten verkürzen undgleichzeitig das Wohlbefinden des Patienten verbessern.- Eine vollständig integrierte, automatisierte adaptive Lösung,PreciseART(TM) Adaptive Radiation Therapy Software, macht dieadaptive Strahlentherapie einfach und praktisch. Ärzte können mitHilfe der Software leicht entscheiden, wann eine Anpassung derStrahlendosis während der Behandlung aufgrund von Veränderungen derTumorgröße und der Patientenanatomie sinnvoll wäre.- Die Bildführungssoftware CTrue(TM) IR (Iterative Rekonstruktion)erhöht die Bildqualität, verbessert den Weichteilkontrast undreduziert das Rauschen. Gleichzeitig bietet sie die gleicheniedrige Bilddosis und schnelle Rekonstruktionszeit wie frühereVersionen der Software. Die Patientenabläufe sind zudemeffizienter, was die Durchführung präziser Behandlungen in kürzererZeit bei mehr Patienten ermöglicht."Wir sind stolz darauf, mit Professor Combs und ihrem Teamzusammenzuarbeiten, um den Zugang zum Radixact System für deutschePatienten zu verbessern", sagte Dr. Lionel Hadjadjeba, Senior VicePresident und Chief Commercial Officer bei Accuray. "Wir hoffen, dassunser fortschrittlicher und differenzierter Ansatz zur Behandlung vonKrebserkrankungen eine neue Option für Patienten bietet, die eineStrahlenbehandlung benötigen."Wichtige SicherheitsinformationenWichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unterhttps://www.accuray.com/safety-statement.Über AccurayAccuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) ist ein Unternehmen füronkologische Strahlentherapie, das präzise, innovativeBehandlungslösungen entwickelt, herstellt und vertreibt, dieStandards in der medizinischen Versorgung setzen. Ziel ist es,Patienten ein längeres, besseres Leben zu ermöglichen. DieSpitzentechnologien des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrumder strahlentherapeutischen und radiochirurgischen Behandlungen. Fürweitere Informationen besuchen Sie bitte www.accuray.com oder folgenuns auf Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube.Safe-Harbor-ErklärungDie in dieser Pressemitteilung getroffenen Aussagen, die keinehistorischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen undunterliegen den "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private SecuritiesLitigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieserPressemitteilung beziehen sich unter anderem auf klinischeAnwendungen, klinische Ergebnisse sowie Erfahrungen und Ergebnissevon Patienten beschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagenbeinhalten Risiken und Unsicherheiten. Sollte eines dieser Risikenoder Unsicherheiten eintreten oder sich eine der Annahmen desUnternehmens als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnissewesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in diesenzukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziertwerden. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem dieFähigkeit des Unternehmens, eine breite Marktakzeptanz seinerProdukte zu erreichen, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktezu entwickeln oder bestehende Produkte zu verbessern, um dieAnforderungen der Kunden zu erfüllen, die Fähigkeit des Unternehmens,seine Bruttomargen bei Produktverkäufen und -dienstleistungen zuerhalten oder zu erhöhen, die Fähigkeit des Unternehmens, dieVerpflichtungen aus seinen Kreditvereinbarungen zu erfüllen, dieFähigkeit des Unternehmens, den Rückstand in Umsatz, Risiken undUnsicherheiten im Zusammenhang mit der Bekanntgabe der Lizenz derChina-Klasse A und anderen Risiken zu konvertieren, die unter derÜberschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens aufFormular 10-K aufgeführt sind, der am 24. August 2018 bei derSecurities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde undregelmäßig mit den anderen Unterlagen des Unternehmens bei der SECaktualisiert wird.Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Abgabeder Aussagen und basieren auf Informationen, die Accuray zumZeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen zur Verfügung stehen, und/oderauf gutem Glauben des Managements zu diesem Zeitpunkt in Bezug aufzukünftige Ereignisse. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet,zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um die tatsächlicheLeistung oder die tatsächlichen Ergebnisse, Änderungen von Annahmenoder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf zukunftsgerichteteInformationen auswirken, darzustellen, es sei denn, dies ist durchdie geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechendsollten sich Investoren nicht in unangemessener Weise aufzukunftsgerichtete Aussagen verlassen.PressekontaktAccuraySancie Nakarat+33 6 81 36 84 34snakarat@accuray.comEdelmanYasmin Akbal+49 (0)69 401254-380yasmin.akbal@edelman.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/320376/accuray_incorporated_logo.jpgOriginal-Content von: Accuray, übermittelt durch news aktuell