Universitätsbibliothek Freiburg, Besucherzentrum Nationalpark Schwarzwald, Gefängnis Rottweil - Steuerzahler zahlen für Fehlplanungen der Landesregierung

Stuttgart (ots) - Drei Bauten machten in der letzten Zeit Schlagzeilen: DieUniversitätsbibliothek Freiburg, das Besucherzentrum Nationalpark Schwarzwaldund das geplante Gefängnis in Rottweil. Dr. Rainer Podeswa, der FinanzpolitischeSprecher der AfD-Fraktion, beklagt die fehlende Lernfähigkeit derLandesregierung: "Die Bauprojekte der Landesregierung sprengen alle Budgets. InFreiburg kostet das teilweise marode Gebäude bisher mindestens 65 Prozent mehrals das Ursprungsbudget, beim Besucherzentrum des Nationalparks sind es rund 100Prozent mehr. Der geplante Neubau des Gefängnisses Rottweil setzt dem Ganzennoch die Krone auf. 2017 wurde beim Gefängnis noch mit 118 Millionen Eurogeplant, inzwischen sind es mindestens 207 Millionen Euro mehr und das Gebäudebefindet sich nicht einmal im Bau. Die Landesregierung tut so, als würde sieökologisch bauen. Tatsächlich sind diese Öko-Paläste eine Dokumentation vonökonomischen, planerischem und architektonischem Versagen auf ganzer Linie."Kostenexplosion bei Luxusgefängnis Rottweil-EschDer Rechnungshof legt den Finger in die Wunde zum Thema Gefängnis Rottweil. Dazusagt der AfD-Landtagsabgeordnete Emil Sänze: "Der Standort Rottweil-Esch wirdein Luxusgefängnis. In typisch grünem Stil wird ein Haftplatz im Schnitt 370.000Euro kosten. Bei ähnlichen Gefängnissen sind die Kosten zwischen 140.000 bis240.000 Euro. Wir haben hier also eine Kostenexplosion, die den Landeshaushaltbelastet. Ich gehe jede Wette ein, dass das Gefängnis noch deutlich teurer wird,wenn erst einmal der Bau beginnt."Universitätsbibliothek Freiburg: Baukosten stiegen von 32 auf 53 Millionen EuroDie Landesregierung hat in einem Bericht zu einem Antrag von Dr. Rainer PodeswaMdL über neue Entwicklungen am Bau der Universitätsbibliothek Freiburginformiert. Aktuell befindet sich das Land in drei Klageverfahren - dieFassadenfirma klagt gegen das Land, das Land klagt gegen die Fassadenfirma undgegen den Architekten. Dazu Dr. Podeswa: "Die drei Klageverfahren, in die dasLand verwickelt ist, zeigen das planerische Versagen der Landesregierung. DieBaukosten für die Universitätsbibliothek sind inzwischen von 32 auf über 53Millionen Euro gestiegen. Ein Ende der Kostenspirale ist auch aufgrund derGerichtsverfahren nicht abzusehen. Das Land hat sogar Probleme, für denPannenbau Unternehmen zu finden, die die Planungsfehler wieder ausbessern. DieUniversitätsbibliothek ist eine unendliche Kostengeschichte und ein Ärgernis fürden Steuerzahler."Besucherzentrum des Nationalparks Schwarzwald: Verschwendung von SteuergeldernDas Besucherzentrum des Nationalparks Schwarzwald wurde in das "Schwarzbuch" desBundes der Steuerzahler aufgenommen. Dr. Rainer Podeswa gibt dem Bund derSteuerzahler recht und sieht hier verschwenderischen Umgang mit Steuergeldern:"Die Landesregierung besteht darauf, handgefertigte Schindeln ausAlaska-Zedernholz in das Gebäude einzubauen. Sie schafft es nicht einmal, lokalfertigen zu lassen. Der deutsche Wald ist gut genug für einen Nationalpark, abersein Holz nicht gut genug als Baumaterial für die Landesregierung. Auch dieEröffnung verzögert sich auf Ende 2020. Wir sind gespannt, ob das klappt."