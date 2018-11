Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Westlake University, einegemeinnützige Forschungsuniversität, hielt am 20. Oktober 2018 daserste Westlake-Forum zur Hochschulbildung in Hangzhou in China ab.Auf der Veranstaltung, die im Anschluss an die Gründungszeremonie derUniversität am gleichen Tag abgehalten wurde, wurden führendeDozenten und namhafte Gelehrte von international renommiertenUniversitäten aus aller Welt begrüßt, die sich mit der Rolle höhererBildungsinstitute in Bezug auf die Lösung weltweiter Probleme sowiean der Spitze des technologischen Fortschritts befassten."Wir befinden uns in einem Zeitalter tiefster Sorge und extremerPolarisierung in der Politik und sehen zugleich sehr viel Kritik ander Globalisierung."Universitäten haben die wichtige Aufgabe, auch in den derzeitigenPerioden der Globalisierungsfeindlichkeit dafür zu sorgen, dass wirKontakte knüpfen und weiterhin Brücken zwischen Ländern bauen. Wirmüssen sicherstellen, dass unsere Absolventen darauf vorbereitetsind, ihre Aufgaben in der globalen Wirtschaft zu erfüllen - in einerWelt, in der sie höchstwahrscheinlich in vielen verschiedenen Ländernleben und arbeiten werden", sagte Andrew Hamilton, Präsident derUniversität von New York, in seiner Ansprache auf dem Forum.Auf den Vorschlag von Professor Yigong Shi, Präsident der WestlakeUniversity, beschlossen die am Forum teilnehmenden Präsidenten undVertreter in- und ausländischer Universitäten einstimmig, diefolgende gemeinsame Erklärung zu unterzeichnen und zuveröffentlichen:"Die Menschheit steht vor beängstigenden weltweitenHerausforderungen in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung,Bildung, Energie, Lebensmittel, Klimawandel undGesundheitsversorgung. Als unverzichtbare Grundpfeiler aller modernenGesellschaften transformieren Universitäten die Welt mithilfe vonBildung und Forschung. Bildung und Forschung überschreitenLandesgrenzen und ziehen großen Nutzen aus internationalerZusammenarbeit und Kooperation.Um die globalen Herausforderungen zu bewältigen und unserenGemeinden und der Welt helfen zu können, sollten sich Universitätenunserer Meinung nach durch intensivere Zusammenarbeit und Kooperationaktiver beteiligen."Der gemeinsamen Erklärung sind die folgenden Leitprinzipien füreine umfassendere Kooperation beigefügt:- Förderung des Studentenaustauschs- Förderung regelmäßiger Besuche durch Dozenten und Mitarbeiter- Förderung gemeinsamer fachübergreifender Forschung- Stärkung der Zusammenarbeit in der Forschung und in akademischenAngelegenheiten- Schutz der Wissenschaftsfreiheit im Rahmen der Gesetze jedes LandesNeben dem Westlake-Forum zur höheren Bildung 2018 wurde paralleldas erste WE-Forum zu den Grenzen von Wissenschaft und Transformationabgehalten. Mit dem Thema "Facing the Future: Challenges andOpportunities" (Die Zukunft in Angriff nehmen: Herausforderungen undGelegenheiten) wurden auf dem WE-Forum Reden zu den verschiedenstenThemen von Nobelpreisträgern gehalten, darunter James D. Watson,Brian K. Kobilka, Jean-Marie Lehn, Sir Fraser Stoddart und JonathanM. Rothbergand, sowie von renommierten Akademikern, darunter ChingWan Tang und George M. Church. Dabei ging es um die wichtigstenThemen für die akademische Forschung und die Verbesserung derLebensbedingungen der Menschheit.Ausführliche Informationen zur gemeinsamen Erklärung, zurEröffnungsveranstaltung der Westlake University, zum Westlake Forumzur Hochschulbildung oder zum WE-Forum finden Sie unter:www.westlake.edu.cnPressekontakt:Kaina Li+86-571-86886861media@westlake.edu.cnOriginal-Content von: Westlake University, übermittelt durch news aktuell