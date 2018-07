Universität Witten/Herdecke vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahre akkreditiert

Witten (ots) - Die Universität hat die Begutachtung durch dendeutschen Wissenschaftsrat erfolgreich durchlaufen und erhält nebeneinigen Empfehlungen und Auflagen eine insgesamt positiveEinschätzung und BewertungDie Institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat istein Verfahren der Qualitätssicherung, in dem die Leistungen einerHochschule in Lehre und Forschung nach anerkannten wissenschaftlichenMaßstäben überprüft werden.Insgesamt wird die Leistungsfähigkeit der UniversitätWitten/Herdecke (UW/H) in ihren Fakultäten für Gesundheit, Wirtschaftund Kultur bestätigt, und die modellhaften Ansätze in denvielfältigen Studiengängen werden gewürdigt. Vor allem dasdidaktische Konzept und die interdisziplinäre Ausrichtung werdenhervorgehoben: " (...) die Wittener Didaktik (macht) mit dem Studiumfundamentale die UW/H zu einer außergewöhnlichen privaten Hochschuleim deutschen Hochschulsektor." Besonders gewürdigt werden auch dasgroße Engagement der Studierenden und die besondere Form derstudentischen Mitbestimmung."Viele Kolleginnen und Kollegen aus der Mitte unserer Universitätsowie aus den kooperierenden Instituten, Kliniken und Unternehmenhaben zwei Jahre lang intensiv und voller Hingabe in diesem Verfahrenmitgearbeitet: Das war und ist eine hervorragende Team-Leistung.Genauso interdisziplinär und zupackend wollen wir nun auch dienächste Entwicklungsetappe der Universität bestreiten", so PräsidentProf. Martin Butzlaff.Im Rahmen seiner Begutachtung hat der Wissenschaftsrat einigezentrale Handlungsempfehlungen und Auflagen für die Universitätausgesprochen. So sind nach Ansicht des Wissenschaftsratesinsbesondere für den weiteren Wachstumskurs in der Fakultät fürGesundheit und im Humanmedizinstudium noch weitere hauptberuflicheProfessuren und Lehrstühle erforderlich, um ein gesichertesQualitätsniveau in Lehre und Forschung zu erreichen und zu halten.Auch in der Kulturreflexion, der kleinsten Fakultät der Universität,erwartet der Wissenschaftsrat ein Konzept zur nachhaltigenRestrukturierung, entweder in Form einer Zusammenlegung zu einerneuen Fakultät für Wirtschaft und Kultur oder mit einer deutlichenprofessoralen und disziplinären Stärkung."Nach sieben Jahren der Re-Strukturierung und der gleichzeitigenVerdoppelung der Studierendenzahl auf heute 2.500 kann sich diesesErgebnis durchaus sehen lassen: Das Votum des Wissenschaftsratesdefiniert wichtige Aufgaben und schafft gleichzeitig eine guteGrundlage für die geplanten Zukunftsprojekte der Universität", soProf. Uwe Schneidewind, Vorsitzender des UW/H-Aufsichtsrates.Diese Einschätzung teilt Prof. Hans-Christian Pape, Präsident derHumboldt-Stiftung und ebenso Mitglied des UW/H-Aufsichtsrates: "DieStärken der Universität sind deutlich geworden und - das gehört dazu- einige Schwächen auch. Hochwertige Wissenschaft braucht nicht nurinnovative Köpfe, sondern vor allem auch Geduld, Zeit undausreichende Ressourcen: Daran wird die UW/H in allen Fakultäten mitviel Energie, Tatkraft und Augenmaß arbeiten.""Wir werden die Handlungsempfehlungen des Wissenschaftsratspositiv annehmen und mögliche Lösungswege mit der Landesregierung NRWbesprechen", betont Butzlaff. "Die gestellten Aufgaben werden unsfordern. Sie sind jedoch insgesamt lösbar, und die umfangreichenArbeiten an dem Ausbau unserer Universität gehen mit kräftigenSchritten weiter. Unsere Universität ist ein lebendiger Organismus,der sich ständig weiterentwickelt. Zu dieser dynamischenWeiterentwicklung trägt auch das vorliegende Gutachten desWissenschaftsrates bei."Die Ergebnisse des 127-seitigen Gutachtens werden nun ausführlichin den universitären Fakultäten und Gremien sowie mit derLandesregierung besprochen und anschließend Eingang in diestrategische Planung der UW/H finden. Eine erneute Begutachtung undAkkreditierung ist für das Jahr 2023 geplant.Über uns:Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) nimmt seit ihrer Gründung1982 eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungslandschaft ein: AlsModelluniversität mit rund 2.500 Studierenden in den BereichenGesundheit, Wirtschaft und Kultur steht die UW/H für eine Reform derklassischen Alma Mater. Wissensvermittlung geht an der UW/H immerHand in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.Witten wirkt. In Forschung, Lehre und Gesellschaft.Weitere Informationen:Daniel Lichtenstein, Universitätssprecher,02302/926-808 oder daniel.lichtenstein@uni-wh.deOriginal-Content von: Universität Witten/Herdecke, übermittelt durch news aktuell