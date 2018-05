Universität Witten/Herdecke hat nun 2.500 Studierende (FOTO)

Witten (ots) -Universität Witten/Herdecke hat nun 2.500 StudierendeDamit hat sich die Zahl in den vergangenen sieben JahrenverdoppeltSeit Beginn des Sommersemesters 2018 hat die UniversitätWitten/Herdecke (UW/H) zum ersten Mal seit ihrer Gründung mehr als2.500 Studierende. Im Jahr 1983 hatten im ersten Jahrgang 27Medizinstudierende ihr Studium an Deutschlands erster privaterUniversität begonnen. Seitdem ist die UW/H stetig gewachsen. Alleinin den vergangenen sieben Jahren hat sich die Zahl der Studierendenin Witten verdoppelt. "Wir freuen uns sehr über den Zuspruch und dasVertrauen, das uns die jungen Menschen mit ihrer Immatrikulationentgegenbringen", sagt Präsident Prof. Martin Butzlaff. Das zeigtauch die hohe Zahl an Bewerbungen, die wir vor allem seit Jahren inHumanmedizin und Zahnmedizin erhalten. "Somit sind wir weiterhin inVerhandlungen über eine Verdoppelung der Medizin-Studienplätze mitder Landesregierung ab 2019", so Butzlaff.Doch auch unabhängig von dieser Entscheidung sollen auch dieanderen Bereiche der Universität weiter wachsen. Zum Wintersemester2018/19 wird die UW/H fünf neu geschaffene bzw. grundlegendüberarbeitete Masterstudiengänge anbieten. Im Kern aller Programmestehen Themen wie werteorientierte Führung, die Folgen derDigitalisierung oder soziale Verantwortung, vor allem auch inVeränderungsprozessen. Neben dem "M.A. Ethik & Organisation" startetin der Fakultät für Kulturreflexion der "M.A. Digital Transformation& Social Responsibility" zum Wintersemester neu. Die Fakultät fürWirtschaftswissenschaft bietet ab dem Herbst denbetriebswirtschaftlichen "M.Sc. Strategy & Organization", den "M.A.General Management" sowie den "M.A. Philosophy, Politics andEconomics" an. "Wir hoffen, dass sich durch die neuen Studiengängevor allem in den Fakultäten Wirtschaft und Kulturreflexion die Zahlder Bewerberinnen und Bewerber und die Studierendenzahl in denkommenden Semestern noch einmal erhöhen wird", so Butzlaff weiter.Auch bei den internationalen Studierenden hat die UW/H einenRekord gebrochen: Noch nie haben so viele Erasmusstudierende im sonstvergleichsweise ruhigen Sommersemester ihr Studium in Wittenbegonnen. Studierende aus Italien, der Türkei, Litauen, Polen undKorea werden den Sommer in Witten verbringen.Durch das starke Wachstum der vergangenen Jahre in Witten müssennun auch die Kapazitäten ausgebaut werden. "Deshalb werden wir einenNeubau auf dem Campusgelände errichten", kündigt UW/H-Kanzler JanPeter Nonnenkamp an. "Mit dem neuen Gebäude, das 2021 fertig seinsoll, werden wir unsere heutigen Raumkapazitäten um ca. 60 Prozenterhöhen, denn wir möchten die bisherige intensive Arbeitsatmosphäremit Seminarstrukturen und individuellem Lernen in kleinen Gruppenbeibehalten."Über uns:Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) nimmt seit ihrer Gründung1982 eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungslandschaft ein: AlsModelluniversität mit rund 2.500 Studierenden in den BereichenGesundheit, Wirtschaft und Kultur steht die UW/H für eine Reform derklassischen Alma Mater. Wissensvermittlung geht an der UW/H immerHand in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.Witten wirkt. In Forschung, Lehre und Gesellschaft.www.uni-wh.de / #UniWH / @UniWHWeitere Informationen:Daniel Lichtenstein, daniel.lichtenstein@uni-wh.de oder 02302 /926-808Original-Content von: Universität Witten/Herdecke, übermittelt durch news aktuell