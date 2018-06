Universität St. Petersburg gründet mit Bundesverband mittelständische Wirtschaft Studienprogramm zur Mittelstandsförderung in Russland - Präsident Mario Ohoven erhält Ehrendoktor und Honorarprofessur

Berlin/St. Petersburg (ots) - Die Staatliche Universität fürWirtschaft St. Petersburg (UNECON) gründet am 26. Juni 2018 inKooperation mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)ein internationales Studienprogramm zur Förderung des Mittelstands.In der feierlichen Zeremonie am kommenden Dienstag in der Universitätwird zugleich Mittelstandspräsident Mario Ohoven für seine großenVerdienste um den Mittelstand sowie sein unternehmerisches undpolitisches Wirken die Ehrendoktorwürde und Honorarprofessur derUNECON überreicht.Im März 2018 haben die UNECON und der BVMW ein Memorandum übergemeinsame Aktivitäten zur Förderung des Mittelstands unterzeichnet.Umgesetzt werden soll das Studienprogramm unter Leitung eines"Internationalen Rats für die Entwicklung kleiner und mittlererUnternehmen" der Universität. Den Ratsvorsitz übernimmt Mario Ohoven,der auch Präsident des "Europäischen MittelstandsdachverbandesEuropean Entrepreneurs" (CEA-PME, Brüssel) ist.Ziel des Programms ist es, den Studenten umfassendes Wissen überdas Thema Mittelstand in Theorie und Praxis zu vermitteln. Dazu wirdes zunächst an der UNECON wissenschaftliche Angebote für dieStudierenden geben. In der Zukunft sollen aber auch andereUniversitäten die Möglichkeit erhalten, an dem Programm zupartizipieren. Praxis-Erfahrung mit dem Thema Mittelstand sollen dieTeilnehmer durch Praktika in mittelständischen Unternehmen inDeutschland sammeln.Mario Ohoven, der an der Spitze einer BVMW-Delegation nächsteWoche nach St. Petersburg reist: "Ich sehe in diesem Studienprogrammeine große Chance, den Mittelstand in Russland nachhaltig zu fördern.Das unterstütze ich aus vollem Herzen. Die Verleihung von Ehrendoktorund Honorarprofessur ist eine große Ehre für mich, die ich auchstellvertretend für den ganzen Mittelstand annehme. Der Mittelstandist nicht nur für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes wichtig,sondern für den Zusammenhalt einer Gesellschaft."Mario Ohoven ist seit 20 Jahren Präsident des BVMW, des größtenVerbandes auf freiwilliger Basis für kleine und mittelständischeUnternehmen Deutschlands. Die vom BVMW geführte Mittelstandsallianzvertritt 650.000 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt mehr alseiner Billion Euro und mehr als 11 Millionen Arbeitnehmern.Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell