Universität Maastricht ersetzt ihr Lernmanagementsystem durch Canvas, um problembasiertes Lernen zu verbessern

Führende europäische Universität wechselt zurLernmanagement-Plattform Canvas von Instructure, um die strategischenund pädagogischen Ziele von Bildungseinrichtungen zu erfüllenLondon (ots/PRNewswire) - Die Universität Maastricht, eine derbesten jungen Universitäten weltweit, hat ihr Lernmanagementsystem(LMS) durch die Lernmanagement-Plattform Canvas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2515275-1&h=1651432059&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2515275-1%26h%3D3707874360%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canvasvle.co.uk%252F%26a%3DCanvas&a=Canvas) vonInstructure ersetzt, um Studenten und Dozenten die Fähigkeiten an dieHand zu geben, problemorientiertes Lernen (PBL/Problem-basedLearning) zu stärken.Die Bildungseinrichtung ist bekannt für ihre internationaleAusrichtung: Mehr als die Hälfte der 17.000 Studenten sindinternationale Studenten, das ist der höchste Anteil in denNiederlanden. Die Institution hat sich das Konzept des"internationalen Klassenzimmers" zu eigen gemacht, um Studenten mitunterschiedlichem kulturellem Hintergrund in kleinen Gruppen zwecksLösung von Problemen zusammenzubringen. Die institutionsweiteTechnologieplattform der nächsten Generation für das Lernmanagementstellt in ihrem Ansatz den Studenten in den Mittelpunkt und wird dieBemühungen der Universität Masstricht unterstützen, ihren globalenRuf und ihr globales Ranking beizubehalten."Canvas LMS hat erwiesenermaßen eine hohe Benutzerfreundlichkeitfür Studenten, Dozenten und Mitarbeiter, und wir erwarten, dass esdie kollaborative und problembasierte Lernerfahrung vertieft, dieunsere Studenten zu unabhängigen, lebenslangen Lernern macht", soIngrid Wijk, Leiterin der Universitätsbibliothek Maastricht.Um den PBL-Ansatz zu unterstützen benötigte die UniversitätMasstricht ein Lernmanagementsystem, das Blended Learning vollständigunterstützte und über Audio-, Video-, Peer-Review- und mobileLösungen verfügte, um den modernen Anforderungen von Dozenten undStudenten gerecht zu werden."Nach einem strengen Beschaffungsverfahren mit einem gründlichenProof-of-Concept-Prozess freue ich mich, dass sich die UniversitätMaastricht für Instructure als strategischen Partner entschieden hat,um mit Canvas Studenten und Dozenten die beste Lern- undUnterrichtserfahrung zu ermöglichen", so Kenny Nicholl, GeneralManager, EMEA Instructure.Lehrkräfte und Studenten der Universität lobten Canvas für seineBenutzerfreundlichkeit, Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. "Wirgehen davon aus, dass eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit undAkzeptanz des Systems zu einem einheitlicheren Bildungserlebnisführen und letztendlich die Unterrichts- und Lernergebnisseverbessern wird", meinte Frau Wijk abschließend.Die Entscheidung der Universität Maastricht, ihr LMS-System neu zuüberdenken, stellt einen breiteren Trend an den Hochschulen dar, diefeststellen, dass alte Plattformen der ersten Generation die modernePädagogik der Universitäten nur schwer unterstützen können. DaStudenten und Dozenten eine flexiblere und kollaborativereLernerfahrung fordern, wenden sich viele Bildungseinrichtungenmodernen, Cloud-basierten Lernmanagement-Plattformen wie Canvas zu,um besseres Unterrichten und Lernen zu ermöglichen."Ich begrüße die Universität Maastricht in unserer rapidewachsenden Kundengruppe im Hochschulbereich in den Benelux-Ländern,und ich freue mich darauf, unsere gemeinsame Vision verwirklichen zukönnen, Menschen vom ersten Schultag bis zum letzten Arbeitstag beimLernen und Weiterentwickeln zu unterstützen", so Herr Nichollabschließend.INFORMATIONEN ZU INSTRUCTUREDie Canvas Learning Management Plattform wird von Instructure(NYSE: INST), einem SaaS-Technologie unternehmen, entwickelt undvollständig unterstützt, einem Unternehmen, das es sich zum Zielgesetzt hat, Menschen vom ersten Schultag bis zum letzten Arbeitstagbei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Die Canvas LMS-Plattformist Teil einer integrierten Technologieplattform, zu der auch CanvasStudio, Canvas Catalog und Canvas Practice gehören. Diese Lösungenkönnen je nach Bedarf der Institution gemeinsam oder unabhängigvoneinander eingesetzt werden. Bis heute hat Instructure Millionenvon Unterrichtsleitern und Lernenden an mehr als 4.000Bildungseinrichtungen und Unternehmen weltweit vernetzt. WeitereInformationen zu Canvas finden Sie auf www.Instructure.com/Canvas