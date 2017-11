Universität Lingnan organisiert Auftaktkonferenz der Allianz geisteswissenschaftlicher Universitäten Asiens

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Hongkong (ots/PRNewswire) - Am heutigen 20. November begann dieAuftaktkonferenz der Allianz geisteswissenschaftlicher UniversitätenAsiens (Alliance of Asian Liberal Arts Universities) - organisiertvon der Universität Lingnan in Hongkong. Unter dem Motto"Geisteswissenschaftliche Bildung im Kontext Asiens: Erfolge,Herausforderungen und Perspektiven" brachte die zweitägige KonferenzPädagogen aus aller Welt zusammen, die sich ein Bild von derasiatischen Interpretation geisteswissenschaftlicher Bildung machenwollten.Zudem bildete die Konferenz den Auftakt der Allianzgeisteswissenschaftlicher Universitäten Asiens. Die herausragendeVeranstaltung wurde von der Universität Lingnan zur Feier des 50.Jahrestags ihrer Neugründung in Hongkong organisiert.Carlson TONG, Vorsitzender des Stipendienausschusses derUniversität und Ehrengast der Konferenz, verwies in seinenEröffnungsgedanken darauf, dass die Universität Lingnan perfektgeeignet sei, diese Allianz zu führen und Gastgeber dieserVeranstaltung zu sein. "Ich glaube, dass die Konferenz und dieAllianz für Sie - mit Ihrem Wissen und Ihrer aktiven Teilnahme - eineperfekte Bühne sind, um per Benchmarking beste Praktiken voneinanderzu erlernen und zusammen die Qualität der Lehre, des Lernens und derForschung in der geisteswissenschaftlichen Bildung zu verbessern", soTong.Rex AUYEUNG Pak-kuen, Ratsvorsitzender der Universität Lingnan,sprach in seiner Begrüßungsrede an, dass die Auftaktkonferenz derAllianz mehr als 80 führende Persönlichkeiten und Wissenschaftler desBildungssektors aus aller Welt, vor allem aus Asien, mit enormerErfahrung und Sachkenntnis in der geisteswissenschaftlichen Bildungzusammengebracht hat, die hier Kenntnisse und Erfahrungen austauschenkönnen. "Wir werden die bedeutenden Erfolge dergeisteswissenschaftlichen Bildung in Asien und die vor uns liegendenHerausforderungen besprechen. Wir werden Möglichkeiten künftigerEntwicklung und Zusammenarbeit bestimmen. Wir werden Erfahrungen inder Umsetzung bester Praktiken austauschen und Felder möglicherZusammenarbeit ausloten."Die Konferenz wurde unterstützt durch den Hong Kong Jockey ClubCharities Trust als Leitsponsor sowie die Lingnan Foundation alswichtiger Partner und Sponsor.Leong CHEUNG, Geschäftsführer des Bereichs für Wohltätigkeit undGemeinschaft des Hong Kong Jockey Club: "Unser Trust sieht die Jugendals strategischen Fokusbereich. Mit unserer Unterstützung derUniversität Lingnan bei der Gründung der Allianzgeisteswissenschaftlicher Universitäten Asiens hoffen wir, dieseEinrichtungen zusammenzubringen - um den Wissensaustausch zu fördern;die Qualität von Lehre, Lernen und Forschung zu verbessern; dereninternationale Präsenz zu steigern; sowie eine Plattform zu schaffen,bei der Verbesserung der geisteswissenschaftlichen Bildung in derRegion mit einer gemeinsamen Stimme und einer weltweiten Visionaufzutreten."Die Allianz soll es Universitäten ähnlicher Merkmale undLeitbilder möglich machen, per Benchmarking beste Praktikenvoneinander zu erlernen, die zusammen die Qualität deren Lehre,Lernen und Forschung verbessern können. Die Allianz kann den Ruf unddas Profil der Mitgliedsuniversitäten heben, indem es ihreinternationale Präsenz stärkt. Sie wird - in Asien - zur Förderunggeisteswissenschaftlicher Bildung beitragen und deren Vorteile undBedeutung hervorheben.Prof. Leonard K CHENG, Präsident der Universität Lingnan, siehtdie Zeit gekommen, die geisteswissenschaftliche Bildung einerBewertung zu unterziehen und ihre Ausrichtung im asiatischen Kontextangesichts der Herausforderungen und Chancen kommender Jahrzehnte zuüberdenken. "In den letzten Jahren bestand in vielen Ländern Asiensgroßes Interesse an geisteswissenschaftlicher Bildung. Es wurde vielin die Entwicklung geisteswissenschaftlicher Institutionen investiert- alternativ zu den traditionellen Gegenstücken höherer Bildung, diehoch spezialisierte, technische oder karriereorientierteBachelor-Studiengänge anbieten."Die Allianz wurde von fünfzehn renommiertengeisteswissenschaftlichen Institutionen Asiens gegründet: von derUniversität Lingnan in Hongkong, vom Yuanpei-College der UniversitätPeking, von der Pädagogischen Universität Ostchina, der UniversitätDuke-Kunshan und der Universität Nottingham Ningbo China inFestlandchina; von der Universität Yonsei, der NationaluniversitätSeoul und der Universität Kyung Hee in Südkorea; von derChengchi-Nationaluniversität, der Katholischen Universität Fu Jen undder Universität Tunghai in Taiwan; sowie von der Universität Waseda,der Universität Sophia, der Internationalen Christlichen Universitätund der Universität Tokio in Japan.Neben der Auftaktkonferenz wird die Allianz verschiedene Formender Zusammenarbeit ausloten, darunter Austauschprogramme fürStudenten und Fakultätsmitarbeiter, Kooperationen zur Entwicklung vonProgrammen sowie eine Zusammenarbeit auf akademischen undForschungsfeldern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/607575/Lingnan_University_liberal_arts.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/607576/Lingnan_University_Launch.jpgPressekontakt:Frau Bernice WongUniversität Lingnan+852-2616-8988bernicewong@LN.edu.hk oder Herr Terence PoonUniversität Lingnan+852-2616-8953terencepoon@LN.edu.hkOriginal-Content von: Lingnan University, übermittelt durch news aktuell