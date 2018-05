Universität der Bundeswehr erreicht Spitzenplatzierungen beim CHE-Hochschulranking (FOTO)

Köln (ots) -Die Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg erhält im aktuellen CHEHochschulranking, das heute im neuen ZEIT Studienführer erschienenist, besonders gute Bewertungen für das Fach Politikwissenschaft.Spitze in Studierbarkeit, Spitze bei Unterstützung im Studium, Spitzebei Prüfungen und Spitze bei Bibliotheken. In diesen vier Kategorienerreichte das Studienfach Politikwissenschaft bei derStudierendenbefragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) dieSpitzengruppe. Daneben überzeugt das Studium der Politikwissenschaftan der HSU im Ranking auch in der Kategorie "Abschlüsse inangemessener Zeit" und erreicht hier ebenfalls die Spitzengruppe."Ich freue mich, dass sich die wachsende Beliebtheit desStudienfaches Politikwissenschaft nun auch im Studierendenurteilwiderspiegelt", erklärte HSU-Präsident Prof. Dr. Klaus Beckmann. "Wirhaben das bereits sehr positive Ergebnis des CHE-Rankings von 2015noch einmal steigern können. Wir nehmen aber auch die kritischenAnmerkungen der Studierenden auf und werden versuchen, uns in denFeldern zu verbessern, in denen wir noch nicht in der Spitzengruppesind."Das CHE Hochschulranking gilt als besonders umfassendes unddetailliertes Ranking im deutschsprachigen Raum. Neben Studium,Lehre, Ausstattung und Forschung umfasst das Ranking auch Urteile vonStudierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule. JedesFach wird im Dreijahresrhythmus neu bewertet. In diesem Jahraktualisiert wurden die Fächer Biologie/Biowissenschaften, Chemie,Geografie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin,Pflegewissenschaft, Pharmazie, Physik,Politikwissenschaft/Sozialwissenschaften, Sport/Sportwissenschaft,Lehramt Sport und Zahnmedizin.Das CHE-Ranking im Internet: www.zeit.de/che-rankingPressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4210E-Mail: pizpersonal@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell